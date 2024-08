SottoCoperta: il trailer in esclusiva del film con Antonio Folletto e Maria Pia Calzone

C ommedia romantica e sociale, il film SottoCoperta racconta una storia fantasiosa che, traendo origine dal fenomeno della staycation, parla di amore, solidarietà e accettazione, con due protagonisti da favola.

FilmClub Distribuzione porta al cinema dal 5 settembre il film SottoCoperta, una commedia romantica e sociale con Maria Pia Calzone e Antonio Folletto. Dopo essere stato presentato in anteprima al Bif&st 2024 e aver ottenuto il premio Gabriele Ferzetti al miglior attore protagonista, l’opera prima di Simona Cocozza arriva finalmente in sala con una storia che tocca con leggerezza tematiche sociali profonde. Nel cast, anche Antonella Morea, Lucianna de Falco, Gianluca Di Gennaro, Angelo Orlando, Christian Giroso, Ernesto Lama, Simone Borrelli, Elisabetta d’Acunzo.

SottoCoperta è prodotto da Giovanni Calvino e Giovanni Parisi per Tile Storytellers, Gaetano di Vaio e Giovanna Crispino per Bronx Film, Samantha Cito per FlickTales, Minerva Pictures, in associazione con Kimberly Olsen, in collaborazione con Giallomare Film, con il contributo del Ministero delIa Cultura- Direzione Generale Cinema, della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania.

Ve ne mostriamo oggi il trailer in anteprima esclusiva.

La trama del film

Il film SottoCoperta ci porta a Napoli, dove vive l’ingenuo e solitario Fiorenzo (Folletto). ha un sogno: viaggiare, attraversare l’oceano, visitare Paesi nuovi. Cosa che, vista la sua vita umile e le scarsissime risorse economiche, può realizzare solo con la fantasia. Non potendo permettersi una vacanza vera, ne organizza una alternativa, barricandosi in casa e convincendo prima sé stesso e poi gli altri di essere partito per Santo Domingo.

Viene aiutato nella sua folle impresa da un’ospite inattesa, Matrona (Calzone),una donna matura che ha superato il suo passato fatto di angherie subite e sfruttamento, diventando un’imprenditrice con il sogno di convincere gli uomini a non fare più ricorso alla prostituzione, ma solo alle bambole.

Il timido e giovane Fiorenzo e l'esuberante e sensuale Matrona, sono due persone nettamente distanti per esperienze di vita, ma accomunate da una profonda bontà d'animo e dalla volontà di riscattare le proprie misere vite. Entrambi sono rassegnati a vivere ai margini di una società che vuole tutti giovani, ricchi e vincenti.

Ma, insieme, imparano a guardare con occhi diversi il mondo che li ha respinti, e a costruirne uno tutto loro nel quale, attraverso l'amore, riusciranno a superare ed abbattere ogni differenza e tutti i limiti, con un pizzico di magia.

“SottoCoperta è una favola contemporanea sull’accettazione di sé e sulla muta complicità di due anime, una riflessione cinematografica sulla claustrofobia della solitudine”, ha sottolineato Simona Cocozza, la regista del film. “È una commedia, romantica e sociale allo stesso tempo, che affronta con toni agrodolci tanti dei problemi caratteristici della società contemporanea”.

Il poster del film SottoCoperta.

Una nuova realtà distributiva

FilmClub Distribuzione nasce nel 2024 e propone al mercato theatrical un listino ampio, variegato e costantemente aggiornato: nuovi titoli, italiani e internazionali, film d’autore, film presentati e premiati nei più importanti festival nazionali e internazionali, commedie, cinema di genere, action, b-movies e grandi classici, cult e iconici restaurati e riportati a nuova vita.

FilmClub Distribuzione adotta un approccio sartoriale nella cura di ciascun titolo parte del listino, dalla scelta editoriale a monte fino al marketing e all’individuazione del miglior percorso distributivo in sala.

Collaborando inoltre con archivi, istituzioni culturali e cineteche, nonché attingendo alla preziosa library di più di 2500 titoli di Minerva Pictures e degli altri partner che hanno già aderito e vorranno aderire all’iniziativa, FilmClub Distribuzione lavorerà nella stagione cinematografica 2024/2025 per portare sul grande schermo capolavori restaurati del cinema classico e contemporaneo come C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, a 50 anni dalla sua realizzazione e Così parlo Bellavista di Luciano De Crescenzo, a 40. Così come Il conformista di Bernardo Bertolucci, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, l’opera di esordio di Ferzan Ozpetek Hamam – Il bagno turco e molti altri.

L’altro segmento della linea editoriale sarà poi costituito da novità, dal pubblico largo e di grande qualità come Leggere Lolita a Teheran, di Eran Riklis con Golshifteh Farahani e la Miglior Attrice a Cannes 2022 Zar Amir Ebrahimi, opera tratta dal bestseller omonimo che ha venduto più di 20 milioni di copie nel mondo. Ma anche Holly, di Fien Toch co-prodotto dai fratelli Dardenne, in Concorso all’80° Mostra del cinema di Venezia; Love is a Gun di Lee Hong-Chi vincitore del Leone del Futuro a Venezia 2023; A traveller’s need, vincitore dell’Orso d’Argento – Gran Premio della Giuria 2024 con la candidata Oscar Isabelle Huppert; Cloud di Kiyoshi Kurosawa, nella selezione ufficiale Fuori Concorso di Venezia 81.

Apre questo segmento il 5 settembre il film SottoCoperta.

SottoCoperta: Le foto del film 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT