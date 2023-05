Sophie Cross: Le verità nascoste della serie tv di Rai 1

D ebutta su Rai 1 la serie tv Sophie Cross – Verità nascoste, che per tre martedì terrà gli spettatori con il fiato sospeso: riuscirà una madre divenuta poliziotta ritrovare il figlio scomparso dopo anni di distanza? Sullo sfondo della costa belga, la risposta non è mai scontata.

Rai 1 propone dal 13 giugno in prima serata la serie tv francese Sophie Cross – Verità nascoste. Composta da tre puntate da 90 minuti, è un dramma di produzione franco-tedesca-belga di cui è ancora inedita (ma già girata) la seconda stagione. Protagonista ne è l’attrice Alexia Barlier nei panni di una brillante avvocata che decide di entrare in polizia in seguito alla scomparsa di suo figlio: solo così potrà continuare a cercarlo.

La trama della serie tv

Rai 1 si tinge di giallo grazie alla serie tv Sophie Cross – Verità nascoste, che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. La storia comincia con Sophie (Alexia Barber), avvocata, e suo marito Thomas (Thomas Jouannet), commissario di polizia che vivono con il figlio Arthur di cinque anni (Martin Verset) in una casa ai margini delle dune e delle spiagge del Mare del Nord.

La loro esistenza, tuttavia, cambia del tutto il giorno in cui Arthur, mentre gioca con un aquilone tra le dune vicino casa, scompare nel nulla. Basta una telefonata dello studio legale di Sophie e trenta secondi di disattenzione affinché la tragedia abbia luogo: del bambino si ritrova soltanto l’aquilone rosso, abbandonato tra gli arbusti. In assenza di una richiesta di riscatto, si esclude sin da subito l’ipotesi di un rapimento e, nonostante Thomas sia commissario, le indagini della polizia si fermano.

Passano gli anni, tre per l’esattezza, ma Sophie non riesce a rassegnarsi: lacrime, sensi di colpa e panico non l’hanno mai abbandonata. Per tale ragione, mette da parte la sua carriera di avvocato (la stessa che spesso la porta a difendere i criminali), segue un corso di formazione e si unisce all’unità di polizia guidata dal marito. In testa ha solo un obiettivo: capire cosa è successo quel giorno e ritrovare il suo bambino. Mentre Thomas è convinto che non lo rivedranno più, Sophie si rifiuta di perdere le speranze e dedica tutte le sue forze alla ricerca della verità. Tuttavia, non tutto andrà come spera…

Non appena arrivata alla stazione di polizia, deve prima di tutto trovare il suo posto in una squadra che non vede di buon occhio il suo status di moglie del capo. Sotto gli ordini del capitano Gabriel Deville (Cyril Lecomte) e dei suoi compagni di squadra Amina (Mariama Gueye) e Fred (Oussama Kheddam), Sophie si ritroverà presto coinvolta in un’indagine in cui gli omicidi si susseguono stranamente.

Il poster della serie tv di Rai 1 Sophie Cross - Verità nascoste.

Madre, moglie, poliziotto

Riuscirà mai a trovare suo figlio? Questa continuerà a essere la domanda che farà da sfondo per tre martedì su Rai 1, durante i quali nel corso della serie tv Sophie Cross cercherà quelle verità nascoste per cui non sa darsi pace. Eroina tanto forte quanto fragile, Sophie si ritrova nel frattempo immersa in intrighi criminali che impreziosiscono il racconto e generano tensione.

In un’atmosfera ruvida e selvaggia, ben descritta dallo sceneggiatore Paul Piedfort, a giocare un ruolo non da poco è la spiaggia belga in cui si è girata la serie tv, in gran parte tra l’agosto e il novembre del 2020. Si tratta fondamentalmente di Ostenda mentre altre riprese si sono tenute ad Anversa e Bruxelles.

Oltre che sulla classica indagine poliziesca, Sophie Cross – Verità nascoste, la nuova serie tv di Rai 1, testimonia anche l’impatto che la scomparsa di un bambino può avere su una coppia fino a quel momento felice. Lungi dal rassegnarsi, Sophie non può fare a meno di indagare, ancora e ancora, fino a quando le sue speranze vengono risvegliate da un’e-mail particolarmente misteriosa.

Sophie Cross: Verità nascoste: Le foto della serie tv 1/80 2/80 3/80 4/80 5/80 6/80 7/80 8/80 9/80 10/80 11/80 12/80 13/80 14/80 15/80 16/80 17/80 18/80 19/80 20/80 21/80 22/80 23/80 24/80 25/80 26/80 27/80 28/80 29/80 30/80 31/80 32/80 33/80 34/80 35/80 36/80 37/80 38/80 39/80 40/80 41/80 42/80 43/80 44/80 45/80 46/80 47/80 48/80 49/80 50/80 51/80 52/80 53/80 54/80 55/80 56/80 57/80 58/80 59/80 60/80 61/80 62/80 63/80 64/80 65/80 66/80 67/80 68/80 69/80 70/80 71/80 72/80 73/80 74/80 75/80 76/80 77/80 78/80 79/80 80/80 PREV NEXT