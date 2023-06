S ognando Parigi è il film che Rai 1 ha scelto per inaugurare la sua stagione (estiva) di storie sentimentali. Con la Tour Eiffel sullo sfondo, si riaccende l’amore tra due amici di penna che si ritrovano dopo un decennio di lontananza.

Rai 1 trasmette la sera del 7 giugno il film Sognando Parigi, una commedia sentimentale targata Hallmark con Mallory Jansen e Joshua Sasse, i due protagonisti di una serie tv musicale a tema fiabesco ancora inedita in Italia (Galavant). La storia, come suggerisce il titolo, è ambientata nella capitale francese, la Città delle Luci, che tanto fa sognare gli americani e non solo ma le riprese, dirette da Claire Niederpreum, si sono svolte tra Parigi e Sofia, in Bulgaria (città spesso scelta come “controfigura” di quella francese nei tv movie dell’emittente americana).

La trama del film

Victoria (Mallory Jansen), la protagonista femminile del film di Rai 1 Sognando Parigi, è una wedding planner d’alto profilo che ha una ristretta cerchia di amici. Non vede l’ora di essere la damigella d’onore al matrimonio della sua migliore amica, che si terrà a Parigi. Tuttavia, la frenesia del momento è rovinata dallo scoprire che il testimone dello sposo, suo ex fidanzato e uomo che avrebbe voluto sposare, si presenterà alla cerimonia con la sua nuova compagna.

Scioccata e un po’ ferita, Victoria decide di riprendere i rapporti con Jacques (Joshua Sasse), amico di penna con cui si scriveva da piccola e che vive proprio nella capitale francese. Ciò le dà nuovo slancio per vivere in maniera diversa la settimana del matrimonio. Trascorrendo Victoria e Jacques sempre più tempo insieme, quella vecchia amicizia di penna potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più intenso e profondo.

L’amour toujours

Sognando Parigi, il film sentimentale di Rai 1, è considerato uno tra i migliori prodotti realizzati di recente dal canale Hallmark, tanto da entrare in vari sondaggi condotti dall’emittente statunitense nella Top Ten dei migliori tv movie rosa del 2021. Il merito è da ricercare nell’alchimia tra i due protagonisti, gli attori Mallory Jansen e Joshua Sasse.

Il presupposto di partenza non è certo tra i più originali ma la storia prende letteralmente il volo grazie all’incontro tra i due amici di penna, che si ritrovano dopo 12 anni di silenzio. I due, infatti, da adolescenti non erano solo amici di penna ma stavano vivendo insieme il loro primo amore, ragione per cui non si sono mai dimenticati l’uno dell’altra, soprattutto Jacques, le cui ceneri di quel sentimento ardono ancora.

Jacques è esattamente quello che ci si aspetta da un uomo francese: dolce, sicuro di sé, schietto e (fin troppo) prodigo di parole e gesti romantici. Un cliché, a prima vista, che però si trasforma in punto di forza quando si sogna una relazione sentimentale basata su tanto romanticismo (e, ammettiamolo, poco sesso, quasi sempre assente o immaginato nelle pellicole Hallmark).

Il romanticismo, chiaramente, è sottolineato da Parigi, città che è stata già diverse volte al centro dei film Hallmark (basti ricordare Innamorarsi a Parigi) che in Italia solitamente trovano la loro collocazione in varie emittenti tv - non solo Rai 1 ma anche Rai 2, Canale 5, Tv8 e ultimamente anche Real Time – assicurando ottimi ascolti non solo nelle giornate d’estate. Per chi sogna di viaggiare ma è costretto a casa, non mancano sullo sfondo la Torre Eiffel o l’Arco di Trionfo.

In più, a dare fascino al film di Rai 1 Sognando Parigi è proprio l’amicizia di penna, qualcosa che oggi per colpa di internet si è persa o che, comunque, non ha lo stesso sapore. Dal momento che Victoria e Jacques si sono scritti per tantissimi anni, i due si conoscono più che bene, sanno quali sono i rispettivi pregi e difetti o come la pensano: non stupisca, quindi, come la loro sintonia appaia “affrettata”… non hanno bisogno di perder tempo, anche se il finale non è così scontato come sembra.

