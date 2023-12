Sofya Gershevich: “Una continua battaglia con me stessa” – Intervista esclusiva

G reta nella serie tv fenomeno Noi siamo leggenda, Sofya Gershevich si racconta a The Wom fornendo il ritratto di una giovane attrice che, grazie a una presa di autoconsapevolezza, sa qual è il suo sogno e quali sono le sue fragilità, a partire dal bisogno di sentirsi a casa.

Sofya Gershevich ha solo 24 anni ma è come se di vite ne avesse finora vissute due. Come ci racconta nel corso di quest’intervista in esclusiva, è stata la terapia a farle prendere consapevolezza del mondo che la circondava, cominciando da allora, ogni volta che ne ha la possibilità, a parlare di gender gap e di violenza di genere tutte le volte che ne ha la possibilità. E lo fa con il piglio di chi le molestie su un finto set le ha vissute per davvero e sa quali sono i confini da non superare.

Nella serie tv di Rai 2 Noi siamo leggenda, al primo posto dei prodotti più visti da settimane su Prime Video, Sofya Gershevich interpreta Greta, una ragazza di madrelingua tedesca, figlia dell’ambasciatrice in Vaticano. Solo all’apparenza snob, frivola e sarcastica, Greta nasconde il dolore per il fratello in coma irreversibile da un anno a causa di un incidente del quale lei si dà la colpa. “Posso solo interpretare ruoli da straniera al momento”, ci dice sorridendo. Ma per ovvie ragioni: Sofya Gershevich è di origine russa ed è in Russia che la troviamo quando la incontriamo su Zoom.

Con il sorriso sulle labbra, Sofya Gershevich ci racconta cosa l’ha portata verso la recitazione ma anche com’è vivere da “nomade”, muovendosi costantemente tra Parigi e Roma, le due città che l’hanno artisticamente accolta ma in cui, inevitabilmente, non si sente ancora a casa, avvertendo quel senso di solitudine che tutti noi proviamo quando la sera non c’è nessun familiare ad accoglierci con il sorriso. Tuttavia, sono tanti gli argomenti che in maniera spontanea vengono fuori uno dietro l’altro, comprese le sue origini e il momento difficile recentemente vissuto a causa del riacuirsi di tensioni che speravamo tutti aver sepolto per sempre con la Storia.

“Mi sento un po’ cittadina del mondo”, sottolinea sin da subito Sofya Gershevich quando ci troviamo su Zoom e mi spiega che si trova in Russia, a far visita ai suoi. “Mi sono trasferita prima a Parigi e poi a Roma e ho iniziato a fare la spola: è un po’ come se mi sentissi senza casa”.

E ti pesa sentirti senza casa?

In un primo momento, mi piaceva molto la libertà che avevo acquisito. Quando sei più piccolo, hai meno responsabilità sulle spalle ma adesso fatico a sentirmi senza radici. Nel triangolo dei bisogni umani, la casa è alla base, primaria come il cibo.

Intanto, il tuo lavoro sta mettendo le radici in Italia. Hai sentore da lì del successo che sta riscontrando la serie tv Noi siamo leggenda, attualmente in onda su Rai 2?

Torno a Roma a breve e ancora non so cosa significa viversi il successo di qualcosa. L’idea però che a qualcuno sia arrivato il nostro lavoro è per me quasi secondaria: mi concentro molto sulla recitazione e sulle riprese, tanto che il mio pensiero adesso è rivolto a quando potrò tornare nuovamente sul set o a come proseguire con il mio percorso. Il successo è sì importante ma mi interessa maggiormente il fare dando tutta me stessa.

Quando mi chiedono se ho aspettative, oggi rispondo di no. Prima ne avevo molte ma oggi mi sento molto libera da questo punto di vista. L’unica cosa che mi piace davvero è il ritrovarmi in situazioni difficili durante le riprese e capire come risolverle.

Cos’è per te la recitazione?

Il mio è stato un percorso anomalo. Ho girato il mio primo film sei o sette anni fa e ho iniziato quasi per caso: mi è arrivata una proposta, non me l’aspettavo e senza farmi troppe domande mi sono buttata in maniera inconsapevole. Con il passare del tempo, ho però capito che qualcosa non tornava e non funzionava: avrei dovuto studiare e ho cominciato la scuola di recitazione. Ma, anche in questo caso, non ero consapevole di cosa fosse la recitazione, non mi chiedevo perché recitavo ma volevo solo recitare.

Il tutto è cambiato quest’estate quando per la prima volta mi sono trovata sul set di una commedia, un genere che non conoscevo e che ho capito essere tra i più difficili da mettere in scena. È stata la difficoltà a farmi capire che la recitazione è per me porsi ogni volta un obiettivo diverso da raggiungere cercando ogni volta una chiave differente. Mi ha particolarmente colpito vedere come ci siano tanti attori che lavorino di tecnica, senza necessariamente fare appello a ciò che hanno dentro: cresciuta con il metodo Stanislavskij, mi sembrava quasi impossibile che potessero farlo…

E, quindi, come risponderti senza sembrare logorroica? Ecco, la recitazione è una continua battaglia con se stessi, una corsa a ostacoli in cui l’ostacolo successivo richiede di saltare ancora più in alto. Chiaramente, l’esperienza gioca un ruolo determinante.

Fai fatica a esprimerti in italiano?

In questo periodo, sì. Ma non ho ancora capito come funziona il mio cervello: ci sono giorni in cui riesco ad esempio parlare in francese come se fossi madre lingua e idem con l’italiano. Capisco oramai tutto ma non sempre riesco a spiegare bene cosa voglio dire, tanto che mi sento anche noiosa in determinate circostanze. Soprattutto quando, non avendo padronanza del linguaggio, non riesco a gestire con scioltezza le dinamiche che prevedono umorismo: mi manca la velocità della battuta… quando riesco a formulare cosa sto pensando, la conversazione è già andata oltre.

Ti dà fastidio quando ti correggono?

No, anzi… Sul set di Noi siamo leggenda mi prendevano bonariamente in giro e facevano anche bene: ho bisogno che le persone mi correggano, solo che anche in questo caso, prima che io riesca a ricordare la correzione, il dialogo è andato oltre (ride, ndr).

Sofya Gershevich nella serie tv Noi siamo leggenda.

Nonostante le difficoltà con la lingua, al di là di Noi siamo leggenda, hai già recitato in Italia con due maestri del nostro cinema con due differenti concezioni dell’arte e dell’italianità stessa: Paolo Sorrentino e Pappi Corsicato.

È stata la mano di Dio è stato un miracolo per come sono arrivata sul set. Avevo ricevuto su Instagram un DM da un account misterioso, un po’ strano e senza follower: “Ciao, Sofya, abbiamo un casting per te”… Non parlavo ancora italiano e l’Italia non era nei miei piani: abitavo a Parigi ma, incuriosita, ho risposto a quel messaggio con la mia mail. Appena ricevuta conferma del casting, ho visto che era per Paolo Sorrentino: mi avevano trovato sui social, segno che la fortuna in qualche caso esiste. Mi reputo molto fortunata, so quanto sia difficile cominciare il lavoro di attrice e quante incombenze comporti ma nel mio caso la vita ha voluto sorprendermi.

Dopo il film con Sorrentino, ho trovato un agente e uno dei primi lavori rimediati è stato il documentario con Pappi Corsicato, continuando quel percorso che al momento mi permette di interpretare, per ovvie ragioni, solo personaggi stranieri ma sto continuando a prendere lezioni per perfezionare il mio italiano.

In Noi siamo leggenda, interpreti Greta, una ragazza, per quanto abbiamo visto finora, molto più attenta all’apparenza che all’essenza. Quanto c’è di te in Greta e quanto di Greta c’è in te?

Carmine Elia, il regista, mi chiedeva di tirare fuori il sole che Greta ha dentro e ho dovuto lavorare sulla felicità che mostra sempre agli altri. E, curiosamente, è proprio il sole che Greta ha lasciato in me: a fine riprese, mi sono sentita più libera anche di rapportarmi con gli altri, senza necessariamente stare continuamente all’erta. È come se Greta mi avesse regalato la sua visione del mondo mentre io in cambio le regalavo un po’ della mia solitudine: è molto diversa da come appare agli occhi degli altri, con una sofferenza interiore che poi starà alla base del suo superpotere.

La solitudine: ti senti sola?

Lontano dalla Russia sono sola: tutta la mia famiglia vive qui. Ho ovviamente a Parigi e a Roma amici e conoscenti ma, chiusa la porta, la solitudine è inevitabile. Ma è una sensazione che è arrivata di recente quando la mia coinquilina ha ricevuto la visita a sorpresa dei suoi genitori, che pur non vivendo molto lontano erano arrivati appositamente per portarle delle cose e dimostrarle a loro modo il bene nei suoi confronti. Dopo tre anni fuori dal mio Paese, sono scoppiata a piangere: mi ero accorta che sono effettivamente da sola.

In questo momento sei però a casa. Si avvicina il Natale: cosa rappresenta per te?

Non festeggio il Natale: sono ebrea. Anche se ormai, vivendo fuori, festeggio quasi tutto: dove c’è cibo, io ci sono (ride, ndr). In Russia, comunque, come la religione ortodossa impone, il Natale cade il 7 gennaio ma ciò che è più sentito è il Capodanno, contrariamente a quanto avviene in Italia. Non potrò mai dimenticare il primo Natale italiano, vissuto a Napoli in una bellissima situazione familiare: tutti in pigiama, al calduccio e a mangiare per due o tre giorni di fila…

Non hai paura oggi, considerata la situazione internazionale, a dire di essere ebrea?

Solitamente, quando lo dico in Italia, chi mi sta intorno si interessa alla storia e alla cultura del mio popolo. Ma sì, sono capitati anche un paio di insulti per strada da parte di sconosciuti. A fine ottobre, per la mia stessa incolumità, ho dovuto togliere la Stella di Davide che indosso da sempre. È la prima volta che mi è accaduto ma pian piano l’attenzione sulle mie origini sta scemando: purtroppo, nel mondo esistono un infinità di conflitti che ogni giorno vengono a galla e spostano l’attenzione mediatica su di loro.

Non ti sei sentita minacciata nella tua identità?

Onestamente, no. Ho per fortuna tanti amici di nazionalità e religioni diverse: incontro solo gente intelligente che sa capire quale differenza intercorre tra identità nazionale, identità personale e identità politico-governativa. Sono fortunata a circondarmi di gente molto educata e molto umana.

Hai raccontato in un’intervista a Vanity Fair un’esperienza di molestie legata alla tua professione di attrice ma anche le raccomandazioni di tua madre sui “pericoli” a cui potevi andare incontro.

“Educate i vostri figli per proteggere le vostre figlie”: se avessi una figlia, anch’io direi a lei di stare attenta fino al giorno in cui sarei sicura che tutti gli uomini non siano cambiati. Poiché gli uomini da soli non sono in grado a quanto pare di farlo, mi stupisce come ad esempio nelle scuole non ci siano dei corsi sul gender gap o sulla violenza di genere.

L’educazione è importante ma lo sono anche le leggi: qualora ci siano, vengono applicate? Come ci si regola nei casi di violenza domestica? Come si dice a una donna di stare attenta al proprio marito? La maggior parte delle violenze si verificano dentro casa: cosa si fa per chi ne è vittima? Le statistiche dicono che le donne che riescono a sfuggire ai propri carnefici impiegano almeno sette tentativi prima di farcela ma in molte non sopravvivono neanche al primo: dovrebbero esistere leggi che intervengano sin da subito per tutelare le vittime e metterle veramente al riparo.

Spesso il cambiamento viene richiesto dal basso ma, se non si interviene dall’alto delle istituzioni, è difficile che attecchisca. Questo però non ci deve scoraggiare: se non rimaniamo in silenzio, può essere che qualcosa finalmente accada. Anche un minimo segnale è importante in tal senso: il mondo, purtroppo, non cambia da un giorno all’altro. Fino a cento anni fa, le donne non avevano neanche il diritto al voto ma passo dopo passo ci siamo riuscite educando le generazioni più giovani. Bisogna puntare sull’evoluzione e non sulla rivoluzione, che in questo caso, a mio avviso, non servirebbe.

Non ho raccontato di quell’episodio per fare la vittima. Lo scopo per me è un altro: far capire a chi vive la stessa situazione che c’è qualcosa che non va. Occorre parlarne per evitare di sentirsi soli e far sì che anche un certo modo di fare giunga a conclusione.

Ti infastidisce il catcalling, ad esempio?

Quando si parlava di catcalling, di molestie o altro ancora di più pesante, mi sembrava che fossero problemi che mi non riguardassero. A giugno di quest’anno, invece, è come se avessi preso consapevolezza di quanto nella mia vita fossi stata sessualmente oggettivizzata. Gli anni di terapia hanno cominciato a funzionare e sono riemersi tra i miei ricordi episodi e situazioni che avevo rimosso: mi sono svegliata una mattina rendendomi conto di come gesti o parole all’apparenza innocenti nascondessero in realtà altro. Pensavo non mi riguardasse e, invece, ha influenzato la mia vita, causandomi ad esempio dei blocchi nel relazionarmi con l’altro sesso o a costruire relazioni anche affettive.

Anche in questo caso il problema nasce a monte: mai nessuno ha spiegato cosa sia nei fatti l’oggettivazione sessuale come si nasconda nella quotidianità, nella battuta di un amico o in un gesto, e che cosa significhi non oltrepassare i confini.

