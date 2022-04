Sneakerentola: Cenerentola diventa Cenerentolo per un film Disney+

S neakerentola è il nuovo film Disney+ che rilegge la favola di Cenerentola e la attualizza ai giorni nostri. Energia, musica e un cast inclusivo rendono il film contemporaneo, moderno e per molti versi imperdibili.

Dopo un remake pensato dallo scorso anno per un film Sony, Cenerentola rivive dal 13 maggio su Disney+ grazie a Sneakerentola, commedia firmata da Elizabeth Allen Rosenbaum. La regista newyorchese conosce molto bene il mondo dei teenager per aver lavorato a molte serie di culto e diretto alcuni episodi di Gossip Girl, 90210, The Vampire Diaries e Pretty Little Liars.

Sneakerentola si muove in un contesto totalmente moderno e ha il suo fulcro nell’ambientazione nel mondo delle scarpe. Punta infatti i riflettori sulla sneaker culture, diventata un fenomeno culturale mondiale a partire dalla fine degli anni Ottanta. La favola di Cenerentola, le cui origini risalgano addirittura all’antico Egitto, rivive grazie a El, un aspirante designer di sneaker del Queens che si innamora di Kira, la figlia di una star del basketball.

La prospettiva è dunque cambiata. Non più una Cenerentola e un principe azzurro ma un Cenerentolo e una principessa azzurra. Così come non ci sarà più una Fata Madrina ma un “Fato Padrino” ad aiutare il protagonista.

Inizialmente previste nel maggio del 2020 a Toronto, le riprese del film Disney+ Sneakerentola sono state posticipata all’ottobre del 2020 a causa dell’emergenza CoVid-19.

Cosa racconta il film

Sneakerentola, il film Disney+ disponibile dal 13 maggio, prende il via nel Queens, popolare quartiere di New York in cui la subcultura delle sneakers è piuttosto solida e diffusa. Tra musica, atmosfere moderne e personaggi disegnati nel nome dell’inclusione, facciamo la conoscenza di El, interpretato da Chosen Jacobs.

El è un aspirante designer di scarpe da ginnastica. Lavora come magazziniere nel negozio di scarpe che un tempo apparteneva alla defunta madre. Cela però il suo grande talento artistico al patrigno, sovraccaricato di impegni e responsabilità, e ai due meschini fratellastri, il cui unico scopo nella vita sembra quello di ostacolare El e ogni suo sogno.

Ben presto, El incontra Kira. Impersonata da Lexi Underwood, Kira è la figlia libera e indipendente di Darius King, una leggendaria star del basket e magnate del settore delle sneakers. Ed è proprio l’amore per le scarpe da ginnastica a cementare pian piano l’affinità che nasce tra i due ragazzi.

Con una piccola spintarella da parte della sua migliore amica e una spruzzata di magia garantita dal “Fato Padrino”, El troverà il coraggio di usare finalmente il suo talento. Solo così potrà esaudire il sogno di diventare il designer “legittimo” che vuole essere. Con tanto di ballo annesso alla corte della sua “principessa”.

Chosen Jacobs in Sneakerentola.

Gli altri personaggi

Sneakerentola, film che rilegge la favola di Cenerentola, approderà su Disney+ a partire dal 13 maggio. TheWom.it vi mostra oggi in anteprima le foto di scena, grazie a cui possiamo cominciare a familiarizzare con i vari personaggi.

Nelle immagini, oltre a El e Kira, vedremo il volto di Sami, la miglior amica di El impersonata da Devyn Nekoda, ma anche quello di Darius, il padre di Kira supportato da John Salley.

Faremo anche la conoscenza di Denise, la moglie di Darius con le fattezze di Yvonne Senat Jones, e di Gustavo, un caro vicino di casa di El giocato da Juan Chiorian.

In più, vedremo anche Trey, il patrigno di El interpretato da Bryan Terrell Clark. Mancano solo i due fratellastri Zelly e Stacy, giocati da Kolton Stewart e Hayward Leach.

