Slumberland – Nel mondo dei sogni: Quando l’immaginazione aiuta a superare il dolore

U na storia fantasy è al centro del film Netflix Slumberland – Nel mondo dei sogni, con protagonista un’undicenne alla ricerca di un contatto con il padre scomparso. Istrionico protagonista ne è l’attore Jason Momoa.

Arriva su Netflix il 18 novembre il film Slumberland – Nel mondo dei sogni, un fantasy per tutta la famiglia diretto da Francis Lawrence. Con protagonista l’attore Jason Momoa e la giovanissima Marlow Barkley, racconta la storia di una ragazzina che scoprire una mappa segreta del mondo dei sogni. Con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge, imparerà a viaggiare nella dimensione onirica sfuggendo agli incubi, nella speranza di rincontrare il padre scomparso.

La trama del film Netflix Slumberland – Nel mondo dei sogni

Slumberland – Nel mondo dei sogni, film original targato Netflix, apre le porte a un universo magico e fantastico in cui la precoce Nemo (Marlow Barkley) e il suo eccentrico compagno Flip (Jason Momoa) intraprendono un'avventura indimenticabile.

Dopo che il padre Peter (Kyle Chandler) resta inaspettatamente disperso in mare, la vita idillica della giovane Nemo nel Pacifico nordoccidentale è messa sottosopra quando è mandata a vivere in città con Phillip (Chris O'Dowd), lo zio ben intenzionato ma profondamente impacciato.

Di giorno Nemo fatica ad affrontare una nuova scuola e una nuova routine, ma di notte una mappa segreta verso il fantastico mondo dei sogni la mette in contatto con Flip, un fuorilegge rozzo ma simpatico che diventa ben presto suo compagno di viaggio e guida. Insieme a Flip si troverà presto coinvolta in un incredibile viaggio attraverso i sogni e in fuga dagli incubi, nella speranza di poter ritrovare il padre.

Il poster originale del film Slumberland - Nel mondo dei sogni.

Una storia di resilienza

A dirigere il film Netflix Slumberland – Nel mondo dei sogni è Francis Lawrence, noto per Io sono Leggenda e due diversi capitoli della saga Hunger Games. “Amo da sempre i film in cui è possibile mettere in scena nuovi mondi”, ha dichiarato Lawrence. “La maggior parte dei miei film ha come sfondo ambienti che non sono familiari, spesso oscuri e post apocalittici. Slumberland – Nel mondo dei sogni presenta una realtà molto diversa: la storia ha luogo sì in un ambiente nuovo ma è un po’ più colorato, vivace, energico, felice e leggero di quelli del passato. La narrazione è carica di speranza, qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno”.

“Girare il film è stato divertente”, ha proseguito Lawrence. “Spero che arrivi al pubblico anche il tema della storia: la resilienza e, in particolare, la resilienza di fronte a un lutto: anche quando si sta soffrendo, occorre cercare e trovare speranza per andare avanti. I momenti difficili dell’esistenza vanno presi come tali e affrontati: occorre andare avanti e avere una vita fantastica anche con il peso del passato sulle spalle. Ecco perché non considero Slumberland – Nel mondo dei sogni un film per soli bambini: è anche per gli adulti, può essere visto e capito a qualsiasi età”.

Il regista Francis Lawrence sul set del film Slumberland – Nel mondo dei sogni.

I personaggi principali

Il film Netflix Slumberland – Nel mondo dei sogni ha per protagonisti gli attori Jason Momoa e l’esordiente Marlow Barkley nei panni di Flip e dell’undicenne Nemo. Diversi, tuttavia, sono i personaggi che popolano la storia. Conosciamoli da vicino.

Flip (Jason Momoa)

Non lasciati ingannare dalle corna. Metà uomo e metà mostro, Flip non è una creatura da incubo. Adorabile fuorilegge, fa amicizia con Nemo e la guida attraverso i sogni, sperando di farle ritrovare lo scomparso padre. “Flip è il mascalzone che si nasconde dentro tutti noi”, ha commentato l’attore Jason Momoa. “Carismatico, è divertente e burlone. Ha corna, zanne, artigli e piccoli piedi pelosi. E si muove con un favoloso mantello rosso e un cappello in testa”.

Nemo (Marlow Barkley)

Nemo nell’ultimo periodo della sua vita di undicenne è andata incontro a molti cambiamenti. Dalla perdita del padre al trasloco, ha visto il suo mondo crollare a pezzi. Tuttavia, non è una ragazzina che si arrende facilmente e spera un giorno di poter ritrovare suo padre almeno nel mondo dei sogni. “Inizialmente Nemo non è molto felice della presenza di Flip ma la accetta perché vuole davvero ritrovare il padre: è l’unica cosa che le interessa. Pian piano, però, sviluppa con lui una straordinaria amicizia che porta entrambi a realizzare di avere bisogno l’uno dell’altra”, ha commentato Barkley.

Peter (Kyle Chandler)

Peter ha cresciuto la figlia Nemo in maniera poco convenzionale. Hanno avuto un legame strettissimo ed è lui ad averle raccontato le storie dei suoi sogni d’infanzia a Slumberland con Flip. Lo faceva per spingerla a credere nel potere dell’immaginazione, qualcosa che le ritornerà utile soprattutto dopo la sua scomparsa in mare.

Philip (Chris O’Dowd)

Philip non si sarebbe mai aspettato di perdere il fratello Peter e di dover diventare il tutore della nipote Nemo. Venditore di serrature, è ben intenzionato e fa del suo meglio ma il suo comportamento profondamente goffo finisce per ostacolare la nascita di uno stretto legame con la ragazzina.

Ms. Arya (India de Beaufort)

Sperando di aiutare Nemo ad ambientarsi nella sua nuova scuola, Ms. Arya fa di tutto affinché la ragazzina si senta la benvenuta. A volte, la sua personalità vivace e la sua visione ottimista della vita possono essere troppo per Nemo, che sta solo cercando di vivere il dolore per la scomparsa del padre.

Graciela (Humberly Gonzalez)

Slumberland non è un luogo di divertimento ma Graciela sa come far divertire chi vi arriva in visita. Con i suoi passi di danza stellari e il suo scintillante vestito rosso, è una professionista nel creare distrazioni. Ed è l’unica che può far girare la testa a Flip.

Agente Green (Weruche Opia)

Poliziotta, l’agente Green potrebbe anche avere 160 anni ma si muove con agilità e destrezza. È alla ricerca della mappa segreta che sta aiutando Flip e Nemo a muoversi per Slumberland. Ed è pronta a tutto pur di metterci le mani sopra.

