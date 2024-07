A rriva su Netflix il film Skywalkers: Una storia d’amore, che segue da vicino le imprese di Angela Nikolau e Ivan Beerkus, due scalatori di edifici che vivono il loro sentimento… ad alta quota!

Netflix propone dal 19 luglio il film documentario Skywalkers: Una storia d’amore. Al centro del racconto ci sono due temerari arrampicatori impegnati a portare il loro rapporto di coppia verso nuove e terrificanti vette, mentre escogitano un piano folle per scalare in free solo il secondo grattacielo più alto al mondo ed eseguire un’acrobazia mortale sul pinnacolo.

Rendere visibile l’amore

Se non avete mai sentito o letto la parola "rooftop" come verbo, probabilmente non avete mai seguito o visto Angela Nikolau e Ivan Beerkus, una coppia di temerari moscoviti che hanno fatto carriera scalando alcuni degli edifici più alti del mondo. Le loro scalate sono spesso considerate tecnicamente un'intrusione e completate con precauzioni di sicurezza minime o inesistenti. Ma Nikolau e Beerkus non sono solo compagni di arrampicata: sono anche innamorati. La loro passione condivisa per l'arrampicata e per l'un l'altro è al centro di Skywalkers: Una storia d’amore, il film documentario targato Netflix dei co-registi Jeff Zimbalist e Maria Bukhonina.

"L’amore è pericoloso”, ha detto Zimbalis. “Ci schiaccia. Ci spezza il cuore. Distrugge le nostre speranze. Nel film Netflix Skywalkers: una storia d’amore, quel pericolo è materiale. Se l'amore si incrina e la fiducia si sgretola, per Angela e Ivan diventa questione di vita o di morte. Ci sembravano le loro imprese un modo potente di esternalizzare un sentimento così astratto come l’amore e renderlo tangibile".

Tra amore e thriller

Il film Netflix Skywalkers: Una storia d’amore combina oltre 200 ore di materiale girato in sette anni e sei paesi, oltre alle riprese di Nikolau e Beerkus delle loro ascensioni più emozionanti. Il documentario racconta la coppia mentre si prepara per la loro scalata più impegnativa: entrare nel super-grattacielo Merdeka 118 in Malesia (inclusa la sua guglia di 160 metri). A volte, il film sembra un ritratto intimo di fiducia e lavoro di squadra. Altre volte, è un thriller teso che ti fa coprire gli occhi e ti lascia indovinare come una relazione possa sopravvivere a questo tipo di pressione.

"Quando salgono sulle guglie o sulle gru, il fattore di pericolo aumenta esponenzialmente," ha detto Zimbalist, notando che la troupe del film (che includeva i cameramen Renato Serrano e Pablo Rojas) non ha mai spinto la coppia a mettersi in situazioni più pericolose di quelle che avrebbero normalmente affrontato, né li ha incentivati a rischiare di più per ottenere la ripresa.

"Si conoscono e sanno leggere il linguaggio del corpo l'uno dell'altro, ma non avevamo fatto prove con loro: avere le telecamere intorno poteva essere una distrazione e metterli in ulteriore pericolo. Fortunatamente, sono ottimi fotografi. Sono stati in grado di ottenere riprese straordinarie quando sono saliti senza di noi a determinate altezze, restituendoci semplicemente uno spettacolo magnifico".

