Cosa vedere su Sky: Le novità di marzo 2024

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a marzo 2024? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a marzo 2024 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di marzo 2024

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a marzo 2024 tra le serie tv è presto detto.

The Regime – 4 marzo

Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, la nuova serie HBO e Sky Exclusive vede protagonista la vincitrice del premio Oscar® Kate Winslet. The Regime racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a sgretolarsi. Insieme a Kate Winslet nel cast Matthias Schoenaerts (Django, Le regole del caos), Guillaume Gallienne (Yves Saint Laurent), Andrea Riseborough (ZeroZeroZero, Birdman), Martha Plimpton (I Goonies) e Hugh Grant (Wonka, Notting Hill). Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart e Jen Spyra.

Detective Cormoran Strike – 8 marzo

Tratto dalla saga di romanzi gialli scritti da J.K. Rowling sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, arriva in esclusiva su Sky una nuova, appassionante serie TV. Veterano di guerra ed ex agente dello Special Investigation Branch, Cormoran Strike (Tom Burke) si reinventa detective privato. Dal suo minuscolo studio londinese lavora ai casi più difficili, sfuggiti persino alla polizia, con la sua spalla Robin Ellacott (Holliday Grainger).

Vera 11- 14 marzo

Torna a indagare nel Northumberland Vera Stanhope, ispettore capo della polizia locale, investigatrice implacabile ma dal cuore in fondo tenero.

NCIS: Hawaii 2 – 18 marzo

Spin off della longeva NCIS, è la quarta serie del franchise iniziato nel 2003. Gli agenti del Naval Criminal Investigative Service del porto militare di Pearl Harbor, guidati dall’agente speciale Jane Tennant, combattono efferati crimini contro la sicurezza nazionale cercando al contempo di bilanciare le proprie vite familiari con l’ambiente misterioso delle isole Hawaii.

Candice Renoir 10 – 19 marzo

Decima e ultima stagione per la vulcanica Candice Renoir, l’investigatrice più brillante della polizia di Sète.

Call My Agent: Italia 2 –22 marzo

Torna l’amatissima serie Sky Original sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, visto attraverso le peripezie degli agenti della potentissima CMA, alle prese con le carriere di alcune tra le più grandi star del cinema italiano. Guest star delle nuove puntate: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie, Sabrina Impacciatore.

Quanto al cast principale, tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi riprendono i ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo e Camilla. Tornano sul set anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più “stravaganti” della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti.

La serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz è prodotta da Sky Studios e da Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan - con Federico Baccomo e Dario D’Amato - e diretta da Luca Ribuoli.

L’amore e la vita: Call the Midwife 11 – 23 marzo

La serie drama di grande successo ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive. Tra situazioni mediche e personali complesse, “L’amore e la vita – Call the midwife” racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.

Capitaine Marleau – 30 marzo

Divertente crime francese sulle indagini della formidabile investigatrice Capitano Marleau, dai modi bizzarri e l'aspetto buffo ma dall'intuito infallibile.

The Regime: Le foto della serie tv 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT

Tutti i film di Sky a marzo 2024

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è qualcosa da vedere su Sky a marzo 2024. Quindi, se amate le amozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

02 marzo: Due matrimoni alla volta

04 marzo: Black Site

06 marzo: Mio padre è un sicario

08 marzo: Primadonna

11 marzo: Dogman

13 marzo; Ligabue – 30 anni in un giorno

15 marzo: Ferrari

16 marzo: One True Loves – Amare per due

18 marzo: The Flash

20 marzo: Mon Crime – La colpevole sono io

23 marzo: The Last Rifleman – Ritorno in Normandia

25 marzo: I tre moschettieri – D’Artagnan

26 marzo: Paw Patrol – Il Super Film

27 marzo: Un colpo di fortuna

Primadonna: Le foto del film 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT