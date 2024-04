Cosa vedere su Sky: Le novità di maggio 2024

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a maggio 2024? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a maggio 2024 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di maggio 2024

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a maggio 2024 tra le serie tv è presto detto.

Il Tatuatore di Auschwitz (dal 10 maggio)

Ispirato ad una storia vera, tratta dall’omonimo libro dell’autrice Heather Morris, la nuova serie Sky Original racconta la storia di un amore nato nel peggiore dei luoghi possibili. Sei episodi drammatici in cui l’anziano Lali, interpretato da Harvey Keitel, affronta i fantasmi traumatici del passato grazie all’aiuto dell’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey). Jonah Hauer-King interpreta un giovane Lali, detenuto nel campo di sterminio di Auschwitz con l’incarico di marchiare con il numero identificativo i compagni di prigionia. L’incontro con Gita, Hanna Próchniak, dà inizio ad una storia coraggiosa e indimenticabile, accompagnata dalle musiche del premio Oscar ® Hans Zimmer e Kara Talve.

Il Simpatizzante (dal 20 maggio)

L’attore premio Oscar® Robert Downey Jr., produttore esecutivo della serie – fra gli altri - insieme alla moglie Susan, interpreta quattro diversi personaggi in una storia di spionaggio ironica e piena di suspense targata HBO e Sky Exclusive e firmata da Park Chan-wook. Un thriller ad alta tensione in sette episodi tratti dall’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2016. Sul finire della guerra del Vietnam, una spia comunista infiltrata nell’esercito del Vietnam del Sud deve scappare in esilio in una comunità di rifugiati negli Stati Uniti, dove continua segretamente la sua attività di spionaggio per conto dei Vietcong.

Nel cast la vincitrice del premio Emmy® Sandra Oh, Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong. Co-showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista (episodi 1-3) Park Chan-wook. Don McKellar è co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore.

Delitti ai Tropici 4 (dal 31 maggio)

Torna il crime ambientato nell’isola di Martinica che segue le vicende di una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più.

Tutti i film di Sky a maggio 2024

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è qualcosa da vedere su Sky a maggio 2024. Quindi, se amate le amozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

01 maggio: Palazzina LaF

02 maggio: Blackberry

06 maggio: Come può uno scoglio

08 maggio: Un giorno da leone

12 maggio: La Chimera

13 maggio: Adagio

14 maggio: Foglie al vento

16 maggio: Kursk

20 maggio: Jeanne du Barry – La Favorita del Re

21 maggio: The Collective

23 maggio: Perfect Days

24 maggio: Tartarughe Ninja – Caos mutante

27 maggio: Diabolik – Chi sei?

30 maggio: Enea

