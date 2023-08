Sky: Le novità di settembre 2023 – Film e serie tv

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a settembre 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a settembre 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di settembre 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a settembre 2023 tra le serie tv è presto detto.

Scott & Bailey – Quarta stagione (dal 7 settembre)

Torna con una quarta la serie drama inglese che segue le vicende di due detective della polizia metropolitana di Manchester, Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Bailey (Susanne Jones). Impegnate nelle indagini di vari omicidi, Scott e Bailey si ritrovano a competere l’una con l’altra per la prova di commissione per ottenere la promozione a sergente di polizia.

Domina – Seconda stagione (dall’8 settembre)

Nuova stagione per il period drama Sky Original che segue le vicende della dinastia giulio-claudia e l’ascesa al potere di Livia Drusilla (Kasia Smutniak), terza moglie del primo imperatore romano Ottaviano Augusto. Tra l’impero ormai frammentato, Roma devastata dalle carestie e una dinastia disfunzionale, Livia sarà costretta a combattere più duramente che mai per preservare il suo matrimonio con Gaio e adempiere al sacro giuramento fatto al padre - ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma.

Avrà bisogno di tutta la sua intelligenza, ambizione e astuzia per navigare nei sempre più agitati mari della politica romana. Avrà sempre più sangue sulle mani, lotterà contro la corruzione della sua anima e affronterà una terribile scelta finale tra potere e vendetta. Sarà in grado di ottenere entrambi?

Domina 2: Le foto 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT

Drift – Partner in Crime (dal 13 settembre)

La nuova adrenalinica serie Sky Original tedesca che vede Ken Duken (Berlin Falling) e Fabian Busch (23) nei panni rispettivamente di Ali e Leo Zeller, due fratelli da sempre appassionati di motori. Crescendo entrano a far parte della polizia autostradale tedesca e grazie alla loro grande esperienza alla guida riescono a inseguire a velocità inimmaginabili fuggitivi e malviventi. Vivono in simbiosi e da sempre condividono ogni cosa, ma quando Leo inizia a innamorarsi dell’ex fidanzata di Ali, Maria, il loro legame fraterno viene messo a dura prova.

Dopo anni di lontananza, i due fratelli si ritrovano al centro di un complotto internazionale e sono costretti a mettere da parte il loro passato traumatico per lavorare nuovamente insieme alla ricerca della verità in un viaggio dalle Alpi bavaresi alle strade di Atene, passando per i sentieri sterrati del Peloponneso.

Equalizer – Terza stagione (dal 17 settembre)

Terza stagione per il remake tutto al femminile del dramma poliziesco degli anni ’80 Il giustiziere della notte. La serie segue la vita della protettrice degli oppressi Robyn McCall (Queen Latifah), una donna enigmatica che usa le sue abilità uniche come ex agente della CIA per aiutare chi non ha nessun altro a cui rivolgersi. La storia riparte dal tumultuoso finale della seconda stagione in cui Robyn è stata rapita davanti a sua figlia Delilah (Laya Hayes) e sua zia Vi (Lorrain Toussaint): riuscirà a mettersi in salvo e a tornare dalla sua famiglia?

Tom Jones (dal 30 settembre)

Ambientata tra le luminose ville e campagne inglesi del 1700, Tom Jones è una miniserie basata sull’omonimo romanzo dello scrittore inglese Henry Fielding e adattata per il piccolo schermo da Gwyneth Hughes (Vanity Fair, Miss Austen Regrets).

Al centro di questo period drama romantico vi è la storia d’amore tra Tom Jones - abbandonato da bambino e adottato da un gentiluomo di campagna di nome Squire Allworthy - e la ricca ereditiera Sophia Western. Quando le famiglie dei due giovani si alleano contro la loro unione, Tom viene esiliato con disonore e Sophia scappa di casa per sfuggire al matrimonio combinato con William Blifil, l'erede di Paradise Hall. A seguito di avventurosi flirt con altre donne ai quali Tom non è riuscito a rinunciare lungo la strada, entrambi si ritrovano a Londra, dove affrontano le astuzie e i capricci della zia di Sophia, la seducente ma pericolosa Lady Bellaston, che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggere il loro amore. Riuscirà mai Tom a convincere Sophia che le può essere fedele? L'amore può davvero vincere su tutto?

Nel cast Solly McLeod(The Rising – Caccia al mio assassino) nei panni di Tom Jones, Sophie Wilde(You Don’t Know Me, The Portable Door, Eden) in quelli di Sophia Western, Hannah Waddingham(Ted Lasso, Il Trono di Spade) interpreta Lady Bellaston, James Fleet(Bridgerton) è Squire Alworthy mentre Shirley Henderson (Happy Valley, Bridget Jones, Harry Potter) è Aunt Western.

I film di Sky di settembre 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a settembre 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a settembre 2023.

03 settembre: Tar

04 settembre: Il gatto con gli stivali 2

06 settembre: Sniper – Missione non autorizzata

07 settembre: Quando

09 settembre: Scream VI

11 settembre: Assassin Club

13 settembre: Brian e Charles

18 settembre: L’ultima notte di Amore

22 settembre: Stranizza d’amuri

24 settembre: Il talento di Mr. Crocodile

25 settembre: Beast

29 settembre: Le vele scarlatte

30 settembre: A spasso col Panda – Missione Bebè

Stranizza d'amuri: Le foto 1/46 2/46 3/46 4/46 5/46 6/46 7/46 8/46 9/46 10/46 11/46 12/46 13/46 14/46 15/46 16/46 17/46 18/46 19/46 20/46 21/46 22/46 23/46 24/46 25/46 26/46 27/46 28/46 29/46 30/46 31/46 32/46 33/46 34/46 35/46 36/46 37/46 38/46 39/46 40/46 41/46 42/46 43/46 44/46 45/46 46/46 PREV NEXT