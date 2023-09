Sky: Le novità di ottobre 2023 – Film e serie tv

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a ottobre 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a ottobre 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di ottobre 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a ottobre 2023 tra le serie tv è presto detto.

Delitti ai Tropici 3 (dal 3 ottobre)

Terza stagione per la serie crime francese ambientata sull’isola caraibica della Martinica. Protagoniste le agenti di polizia Melissa Sainte- Rose (Sonia Rolland) e Gaelle Crivelli (Beatrice de la Boulaye). Le due hanno una visione molto differente della legge, ma dovranno mettere da parte le loro divergenze e collaborare per risolvere una serie di misteriosi omicidi avvenuti sull’isola.

Scott & Bailey 5 (dal 5 ottobre)

Torna la coppia investigativa formata dalle due detective Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Bailey (Susanne Jones). La quinta stagione della serie drama inglese è incentrata sulle vicissitudini delle due protagoniste in forza alla polizia metropolitana di Manchester. Janet e Rachel indagano sul sinistro mondo del Darknet, dove si sta svolgendo uno spietato gioco di morte in cui le persone si sfidano all'omicidio e ne condividono le immagini sul web. Scott e Bailey saranno in grado di fermare questi feroci assassini prima che sia troppo tardi?

Un’estate fa (dal 6 ottobre)

Elio, interpretato da Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi, La porta rossa, Sopravvissuti) vive una vita apparentemente perfetta, ha una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando la polizia rinviene il corpo di Arianna, la ragazza di cui era innamorato trent’anni prima, Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, ha un incidente in auto e perde i sensi.

Al suo risveglio si ritrova nell’estate del 1990, nell’infermeria del campeggio dove stava trascorrendo una vacanza insieme agli amici. Proprio allora Arianna sparì misteriosamente ed Elio (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo.

Adesso ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Cercando di scoprire cosa è realmente accaduto ad Arianna e di dimostrare la sua innocenza, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla...

Das Boot 4 (dal 18 ottobre)

Quarta stagione per la serie bellica tratta dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, questo war-drama Sky Original segue le vicende dei membri dell’equipaggio di un sottomarino militare tedesco U-Boot: nei nuovi episodi, mentre la fine della guerra si fa sempre più vicina, Klaus Hoffmann (Rick Okon), tornato nel Reich tedesco dal Portogallo, riallaccia i rapporti con la sorella Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass). In qualità di comandante di sottomarino, Klaus è costretto a recarsi a Napoli in missione segreta per cambiare il corso della guerra. Nel frattempo, Hannie cerca di aiutare i tanti orfani rimasti vittime della guerra e scopre le famigerate macchinazioni del Reich nazista.

The Gilded Age 2 (dal 30 ottobre)

Secondo capitolo per la serie firmata da sir Julian Fellows (Downton Abbey, Belgravia) che racconta l’età dorata della storia americana di fine XIX secolo, periodo di grandi cambiamenti a livello economico, sociale e produttivo ma anche di crescente conflittualità tra vecchi e nuovi ricchi, all’alba della modernità. La nuova stagione seguirà la contrapposizione tra le donne benestanti della società newyorkese, con Bertha Russel (Carrie Coon) a sfidare la Signora Astor (Donna Murphy) e il vecchio sistema per ottenere un ruolo di primo piano nell’alta società. Nel cast anche Morgan Spector a interpretare George Russell, Mariam Brook nei panni di Louisa Jacobson, Cynthia Nixon nel ruolo di Ada Brooke e Christine Baranski come Agnes Brook.

Balthazar 5 (dal 31 ottobre)

L’affascinante Raphaël Balthazar è il patologo forense più abile della sua generazione: è in grado di far parlare i morti come nessun altro. Ma è anche un grande provocatore, sempre pronto a sfidare le convenzioni, mettendo a dura prova i colleghi, che devono affiancarlo nella risoluzione dei casi più inquietanti di Parigi. In questa quinta, attesa stagione, Balthazar torna nel regno dei morti accompagnato dalla comandante di polizia Camille Coste, per fare i conti con un caso che, stavolta, lo riguarda da vicino.

Un'estate fa: Le foto della serie tv 1/22 2/22 EPISODIO 1 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 EPISODIO 2 10/22 11/22 12/22 13/22 EPISODIO 4 14/22 EPISODIO 4 15/22 EPISODIO 4 16/22 17/22 18/22 EPISODIO 6 19/22 20/22 UN'ESTATE FA 21/22 22/22 PREV NEXT

I film di Sky di ottobre 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a ottobre 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a ottobre 2023.

01 ottobre: Art Squad – Gli artisti del furto

02 ottobre: Il sol dell’avvenire

07 ottobre: L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri

08 ottobre: Educazione fisica

09 ottobre: Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

11 ottobre: la quattordicesima domenica del tempo ordinario

15 ottobre: Paws of Fury: La leggenda di Hank

16 ottobre: Rapito

18 ottobre: Blowback – Vendetta incrociata

21 ottobre: Dampyr

23 ottobre: Magic Mike – The Last Dance

25 ottobre: Cocainorso

28 ottobre: The Walk – La strada della libertà

30 ottobre: Bussano alla porta

31 ottobre: Halloween Ends

Bussano alla porta: Le foto del film 1/14 2/14 Knock At The Cabin 3/14 Knock At The Cabin 4/14 Knock At The Cabin 5/14 Knock At The Cabin 6/14 Knock At The Cabin 7/14 Knock At The Cabin 8/14 Knock At The Cabin 9/14 Knock At The Cabin 10/14 Knock At The Cabin 11/14 Knock At The Cabin 12/14 Knock At The Cabin 13/14 Knock At The Cabin 14/14 PREV NEXT