Sky: Le novità di novembre 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a novembre 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a novembre 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di novembre 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a novembre 2023 tra le serie tv è presto detto.

Cold Case (pop-up channel dall’1 all’11 novembre)

La detective Lily Rush (Kathryn Morris), testarda e piena di risorse, lavora sui “cold cases” per il dipartimento di polizia di Philadelphia, riaprendo un caso irrisolto di omicidio che fu commesso anni prima. Utilizzando le tecnologie moderne e trovando nuovi indizi, Rush si impegna a fare in modo che nessuna vittima venga dimenticata.

Unwanted – ostaggi del mare (dal 2 novembre)

Prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production, Unwanted è una nuova serie Sky Original in otto episodi liberamente tratta da “Bilal” (edito da La nave di Teseo), il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione. Una serie scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero e diretta dal premiato regista tedescon Oliver Hirschbiegel.

Girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani, la serie è interpretata da un numerosissimo cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz e che comprende anche Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo, Scot Williams.

La Orizzonte è una gigantesca nave crociera. Cinquemila persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. La prima sera, dal mare vengono salvati ventotto migranti africani. Per quelle persone in fuga da miseria, fame e guerre l’Orizzonte è la salvezza. Per i passeggeri, l’incontro con i naufraghi, è un bagno di realtà di cui avrebbero probabilmente fatto a meno. Perché la scoperta da parte dei migranti che la nave è diretta in Nord Africa, da dove fuggono, li spinge a dirottare la nave, trasformando la crociera in un teatro di scontro dove si scaricheranno tutti i conflitti scatenati dalle migrazioni.

The Big Bang Theory (pop-up channel dall’11 al 23 novembre)

Torna con tutte le 12, esilaranti, stagioni che la compongono l’amatissima serie che ha lanciato le carriere, fra gli altri, di Jim Parsons e Kaley Cuoco. I due fisici Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Parsons) sono menti geniali che capiscono come funziona l’universo. La loro intelligenza, però, non li aiuta nell’interazione con le persone - soprattutto con le donne. Tutto cambia quando una bellissima ragazza, uno spirito libero di nome Penny (Cuoco), si trasferisce nell’appartamento accanto ai due. Mentre Sheldon, il coinquilino di Leonard, è particolarmente contento di passare le notti a giocare a Klingon Boggle con i suoi amici socialmente disfunzionali, Wolowitz (Simon Helberg) e Koothrappali (Kunal Nayyar), scienziati membri del Caltech, Leonard scoprirà in Penny un universo di possibilità, compreso l’amore.

The Lovers (dal 17 novembre)

Commedia romantica Sky Original che segue le vicende di Janet (Roisin Gallagher), un'arguta commessa di un negozio di alimentari la cui vita prende una piega inaspettata quando incrocia l'affascinante e carismatico presentatore televisivo Seamus O'Hannigan (Johnny Flynn). Mentre Janet e Seamus si sentono attratti l'uno dall'altra ed esplorano la loro chimica, scoprono che, per stare insieme, devono fare dei sacrifici. L'unica domanda è: chi farà la prima mossa in questo gioco d'amore?

Law & Order 22B (dal 19 novembre)

La città è sempre la stessa, New York, così come la lotta al crimine portata avanti dai detective e dagli agenti di polizia da un lato e dai procuratori dall’altra. I personaggi sono cambiati nel corso degli anni e nella 22esima stagione troviamo come protagonisti principali i Detective Frank Cosgrove e il detective Jalen Shaw. In tribunale, invece, daranno battaglia due personaggi già noti, il Viceprocuratore Nathan Price e l’assistente procuratore Samantha Maroun. Saranno loro a tessere le reti principali della storia dei nuovi episodi, coadiuvati da tutti gli altri protagonisti, nel più iconico e longevo dei franchise di Dick Wolf.

Avvocati di famiglia (dal 21 novembre)

"Family Law" è uno sguardo arguto e sincero sulle difficoltà di una famiglia imperfetta. Il legal drama segue Abigail "Abby" Bianchi (Jewel Staite) mentre affronta la sua nuova vita con la sua famiglia, tra cui il padre di Abby, Harry Svensson (Victor Garber), il fratellastro Daniel Svensson e la sorellastra Lucy Svensson. La terza stagione segue Abby e la sua famiglia mentre aiutano altre famiglie disfunzionali e affrontano i loro drammi personali.

Fargo 5 (dal 22 novembre)

Quinta stagione per l’amatissima serie antologica targata FX, che vede protagonisti dei nuovi episodi Jon Hamm (Mad Men) e Juno Temple (La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel, Ted Lasso, The Offer). Dopo che una serie di eventi inaspettati fa finire Dorothy "Dot" Lyon nei guai con le autorità, questa casalinga apparentemente tipica del Midwest ripiomba improvvisamente in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman sta cercando Dot da molto tempo. Allevatore, predicatore e uomo di legge, Roy crede di essere al di sopra di chiunque. Con i suoi segreti più profondi che iniziano a venire a galla, Dot tenta di proteggere la sua famiglia, ma forse non è la damigella in pericolo che tutti credono…

Unwanted - Ostaggi del mare: First Look 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT

Tutti i film di Sky a novembre 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a novembre 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a novembre 2023.

01 novembre – Infranto

05 novembre – Tremila anni di attesa

06 novembre – Un matrimonio mostruoso

08 novembre – Mia

11 novembre – Maurice, un topolino al museo

13 novembre – Babylon

14 novembre – Profeti

15 novembre – The Estate

19 novembre – Blueback

20 novembre – Anche io

22 novembre – Assassin

26 novembre – I racconti della domenica

Babylon: Le foto del film 1/52 2/52 3/52 4/52 5/52 6/52 7/52 8/52 9/52 10/52 11/52 12/52 13/52 14/52 15/52 16/52 17/52 18/52 19/52 20/52 21/52 22/52 23/52 24/52 25/52 26/52 27/52 28/52 29/52 30/52 . 31/52 32/52 33/52 34/52 35/52 36/52 37/52 38/52 39/52 40/52 41/52 42/52 43/52 44/52 45/52 46/52 47/52 48/52 49/52 50/52 51/52 52/52 PREV NEXT