Sky: Le novità da vedere a gennaio 2024

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a gennaio 2024? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a gennaio 2024 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di gennaio 2024

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a gennaio 2024 tra le serie tv è presto detto.

NCIS Los Angeles 14 – dal 1° gennaio

Serie drammatica incentrata sui rischi e gli ostacoli affrontati da una divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi e sfuggenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Assumendo false identità, destreggiandosi tra missioni sotto copertura e sfruttando tecnologie avanzate, questa squadra di agenti rischia la vita ogni giorno pur di difendere la propria città.

S.W.A.T. 6 – dal 04 gennaio

L'ex marine e sergente Daniel “Hondo” Harrelson, incaricato di dirigere un’unità speciale delle forze dell’ordine di Los Angeles, cerca un equilibro tra l'essere fedele al proprio lavoro e il rapporto con gli amici con cui è cresciuto nelle strade della città e per i quali la polizia è considerata il nemico.

Irish Crime – Seconda parte – dal 9 gennaio

Galway, Irlanda. Cathrin è una psicologa criminale che per anni ha lavorato a stretto contatto con la polizia locale come consulente specializzata, approfittando del fatto che il marito, Liam, fosse un agente. Ma da quando il marito è stato ritrovato morto, tutto è cambiato. Torna la seconda parte del crime tedesco, con le vicende di Cathrin Blake alle prese con nuovi casi professionali e privati.

I Delitti del BarLume – dal 12 gennaio

Tornano in esclusiva su Sky Cinema, dal 12 gennaio per tre venerdì, con 3 nuove storie I delitti del BarLume, l'amatissima collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar. Insieme alle nuove misteriose storie, ci aspetta l’amatissimo cast che ha reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Insieme a loro anche delle guest star come Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi.

Misteri e risate tornano ad animare Pineta. Il padrone di casa di Massimo (Timi), Beppe (Fresi) e Tizi (Guidi) viene trovato morto in un pozzo; loro rischiano di rimanere senza casa e Pasquali la bancarotta. C’è un incidente durante una battuta di caccia e la Fusco (Mascino) non ci vede chiaro mentre il sindaco Pasquali (Guzzanti), per far fronte ai debiti del Comune, multa tutta Pineta scatenando le ire dei bimbi. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi, preda delle amnesie. Ma davvero è stato lui? Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali, mentre al BarLume si svolge un improvvisato concerto di Orietta Berti con i bimbi e Beppe a fare da coro.

L’amore e la vita – Call the Midwife 9 – dal 13 gennaio

Ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive per la serie drama di grande successo tratta dal bestseller internazionale “Chiamate la levatrice”. Siamo nel 1964 ed è evidente come i tempi stiano cambiando: dal faro della pillola contraccettiva all’ombra dell’Abortion Act del 1967, fino all’introduzione di un nuovo programma di screening del cancro… Tra situazioni mediche e personali complesse, la serie racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.

True Detective: Night Country – dal 15 gennaio

L’ attesissima quarta stagione dell’acclamata serie antologica HBO e Sky Exclusive arriva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, vede protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti e Kali Reis (Catch the Fair One). Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Le indagini di Sister Boniface 2 – dal 24 gennaio

La serie spin – off di Padre Brown, tratta dai racconti di G.K. Chesterton, torna su Sky e NOW con una nuova stagione. Inghilterra, primi anni Sessanta. La seconda stagione della serie continua a seguire le imprese investigative della suora enologa Sister Boniface, la cui laurea in scienza forensi e l’esperienza nella medicina legale sono diventate una preziosa risorsa per il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter, che deve affrontare un tasso di criminalità sorprendentemente alto nel villaggio. I nuovi episodi, ricchi di stravaganti misteri, vedono la suora coinvolta in indagini legate a tornei di scacchi, top model, stazioni radio pirata, gruppi teatrali amatoriali, riprese cinematografiche e programmi televisivi.

La favorita del re – dal 31 gennaio

Un period drama Sky Esclusive con Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen, Gérard Depardieu e Gaia Girace. Per più di vent'anni, Diane de Poitiers è stata la favorita del re Enrico II. Nonostante il suo carattere forte e la sua leggendaria bellezza, Diane è solo un'altra cortigiana e la sua posizione rimane fragile. E l'imminente matrimonio di Enrico con Caterina de' Medici potrebbe mettere a repentaglio i suoi sogni di dominio. Diane farà di tutto per mantenere la sua influenza, ma la sua storia con Henri II, di vent'anni più giovane di lei, che è la chiave del suo potere, può davvero durare per sempre?

Tutti i film di Sky a gennaio 2024

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è qualcosa da vedere su Sky a gennaio 2024. Quindi, se amate le amozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

01 gennaio: Fast X

02 gennaio: L’ordine del tempo

05 gennaio: La casa degli oggetti

06 gennaio: Book Club 2

08 gennaio: La casa del padre

10 gennaio: La maledizione della Queen Mary

12 gennaio: I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri

15 gennaio: Renfield

19 gennaio: I delitti del BarLume – La girata

21 gennaio: A Thousand and One

22 gennaio: Campioni

26 gennaio: I delitti del Barlume – Sopra la panca

27 gennaio: Hometown – La strada dei ricordi

29 gennaio: Io Capitano

