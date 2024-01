Sky: Le novità da vedere a febbraio 2024

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a febbraio 2024? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a febbraio 2024 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di febbraio 2024

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a febbraio 2024 tra le serie tv è presto detto.

Un amore

La nuova serie Sky Original, prodotta da Sky Studios e Cattleya, con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – entrambi vincitori del David di Donatello – insieme per la prima volta in scena. La serie, in sei episodi, è diretta da Francesco Lagi e racconta una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza e che si sviluppa lungo due linee temporali distinte. Alessandro e Anna – interpretati da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna.

È una calda estate di fine Anni ‘90 e i due, poco più che maggiorenni, si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto saranno costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Un Amore è una serie creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi. Nel cast anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati. Con la partecipazione di Ottavia Piccolo che nella serie interpreta Teresa, madre di Alessandro, e gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna.

Warriors 3 (dal 2 febbraio)

Torna, solo su Sky, con la sua terza e ultima stagione, la serie basata sugli scritti originali del leggendario artista marziale Bruce Lee. Un dramma storico ricco di azione ambientato durante le Tong Wars alla fine del 1870 a San Francisco. Mai Ling prende il controllo di Chinatown. Utilizzerà i suoi legami politici per consolidare i suoi poteri, mentre Ah Sahm cercherà di trovare nuovi modi per sopravvivere in una città che è diventata ostile alla sua esistenza.

CSI Vegas – 2° (dal 4 febbraio)

Arriva la seconda stagione del sequel della serie cult CSI - Scena del crimine. I protagonisti William Petersen e Jorja Fox riprendono i loro ruoli interpretati nella serie madre. Di fronte a una minaccia che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Las Vegas, la famigerata Sin City.

L’amore e la vita – Call the Midwife 10 (dal 17 febbraio)

Ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive per la serie drama di grande successo tratta dal bestseller internazionale “Chiamate la levatrice”. Siamo nel 1964 ed è evidente come i tempi stiano cambiando: dal faro della pillola contraccettiva all’ombra dell’Abortion Act del 1967, fino all’introduzione di un nuovo programma di screening del cancro… Tra situazioni mediche e personali complesse, la serie racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.

Le indagini di Roy Grace 2 (dal 27 febbraio)

Ambientata a Brighton, la serie è incentrata sulle indagini del detective Roy Grace: il classico protagonista ombroso e abile, segnato da un passato luttuoso e di conseguenza dedito al lavoro molto più che alla vita privata. Tornano le indagini del Sovrintendente Roy Grace, investigatore capace e caparbio, con un grande caso irrisolto nel suo passato: la scomparsa di sua moglie.

Tutti i film di Sky a febbraio 2024

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è qualcosa da vedere su Sky a febbraio 2024. Quindi, se amate le amozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

03 febbraio: Felicità

04 febbraio: Ruby Gillman, la ragazza coi tentacoli

07 febbraio: La Casa – Il risveglio del male

10 febbraio: House Party

12 febbraio: Nata per te

14 febbraio: Little Dixie

17 febbraio: La bella estate

19 febbraio: Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1

21 febbraio: Il fuoco del peccato

25 febbraio: Orlando

26 febbraio: Una commedia pericolosa

28 febbraio: Gangs of Paris

Felicità: Le foto del film 1/31 2/31 3/31 4/31 5/31 6/31 7/31 8/31 9/31 10/31 11/31 12/31 13/31 14/31 15/31 16/31 17/31 18/31 19/31 20/31 21/31 22/31 23/31 24/31 25/31 26/31 27/31 28/31 29/31 30/31 31/31 PREV NEXT