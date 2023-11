Sky: Le novità di dicembre 2023

S ky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a dicembre 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a dicembre 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky di dicembre 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a dicembre 2023 tra le serie tv è presto detto.

Non ci resta che il crimine (dal 1° dicembre)

Dopo la fortunata trilogia cinematografica, la sgangherata banda della saga di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo torna con una nuova storia in 6 episodi a cavallo fra passato e presente. Prodotta da Sky Studios e da Fulvio, Federica e Paola Lucisano per Italian International Film, la nuova serie Sky Original inizia subito dopo gli eventi dell’ultimo film e trasporterà l’affiatatissima e divertente banda di protagonisti negli anni ’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese. Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli) si trovano di nuovo riuniti, stavolta per un’avventura nel 1970.

Dopo aver scoperto di essere stato adottato, Giuseppe decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti del loro amico e scienziato Gianfranco (Bruno): se si cambia il passato cambia anche il presente. Giuseppe riesce a incontrarla a un happening a casa di Duccio Casati (Maurizio Lastrico), un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. Ma l’emozione che travolge Giuseppe nel ritrovare Linda (Grace Eleanor Ambrose) gli fa commettere un grave errore: salvandola da un attentato, finisce per modificare il passato, e quindi anche il presente: ora l’Italia di oggi è diventata una dittatura fascista, e bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto… a costo di infiltrarsi nelle maglie del Golpe Borghese!

Cobra 3 (dal 05 dicembre)

Nuovi episodi per il political drama Sky Original con Robert Carlyle. Quando un disastro ambientale imprevisto causa enormi distruzioni e perdite di vite umane, le conseguenze sono di grossa portata per il Primo Ministro. Le indagini successive portano Sutherland e la sua squadra a rendersi conto che tutto potrebbe non essere come sembra. Intraprendendo una ricerca per scoprire la verità scoprono qualcosa di inquietante. La crisi si espande fino a comprendere la corruzione dell'industria delle armi: il gabinetto deve affrontare la scomoda realtà della relazione storica del Regno Unito con una superpotenza globale. Gli elementi si combinano portando il Primo Ministro a una decisione cruciale su cosa è disposto a sacrificare per rimanere al potere.

Detective Maria Kallio 2 (dall’8 dicembre)

Maria Kallio torna al lavoro come capo della Omicidi dopo un breve congedo di maternità. Vuole essere una madre amorevole e una buona poliziotta, ma scoprirà quanto sia difficile conciliare questi due aspetti della sua vita.

L’amore e la vita – Call the Midwife 8 (dal 9 dicembre)

La serie drama di grande successo ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive. Siamo nel 1964 ed è evidente come i tempi stiano cambiando: dal faro della pillola contraccettiva all’ombra dell’Abortion Actdel 1967, all’introduzione di un nuovo programma di screening del cancro… Tra situazioni mediche e personali complesse, la serie racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.

La stagione finale dell’amata serie creata da Andrew Davies fa rivivere l’ultimo romanzo incompiuto della scrittrice inglese Jane Austen. Charlotte (Rose Williams) ha capito che il suo stoico datore di lavoro Alexander Coulboune (Ben Lloyd-Hughes) non era in grado di ammettere di ricambiare i sentimenti che lei prova nei suoi confronti. Charlotte ha dunque deciso di lasciare Sanditon per tornare nel piccolo villaggio agricolo di Willindgen, dove è cresciuta, e in seguito ha sorpreso tutti coloro che la amano annunciando di aver accettato la proposta di matrimonio del suo amico d’infanzia Ralph Starling (Cai Bridgen).

Progetto Lazarus 2 (dal 18 dicembre)

Prodotta dal pluripremiato team di Urban Myth Films in associazione con Sky Studios, torna lo sci-fi thriller Sky Original scritto da Joe Barton, nominato ai BAFTA, e Howard Overman (La guerra dei mondi, Misfits). La lotta per garantire il futuro non è mai stata così intensa. Quando il mondo si blocca in un loop temporale – nel quale ogni tre settimane il mondo finisce – la squadra Lazarus deve correre contro il tempo per trovare una soluzione prima che l'umanità venga spazzata via per sempre.

Tra loro c'è il risoluto agente speciale George (Paapa Essiedu), che è caduto in disgrazia dopo aver tradito l'organizzazione in nome dell'amore. George è determinato a riscattarsi e a riconquistare la fiducia dei suoi amici, dei suoi colleghi e dell'amore della sua vita. Ma quando scopre che la causa che sta combattendo è più inquietante di quanto sembri, George inizia a sospettare che l'unica persona di cui può davvero fidarsi è solo sé stesso.

Delitti in Paradiso – Episodio di Natale (dal 25 dicembre)

Un ricco magnate viene trovato morto a una festa di Natale. Le cose si fanno strane quando un uomo riceve una misteriosa cartolina di Natale collegata alla morte della vittima.

CSI: Vegas (dal 31 dicembre)

Arriva il sequel della serie cult CSI - Scena del crimine. I protagonisti William Petersen e Jorja Fox riprendono i loro ruoli interpretati nella serie madre. Di fronte a una minaccia che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Las Vegas, la famigerata Sin City.

NCIS Los Angeles 14 (dal 1° gennaio)

Serie drammatica incentrata si rischi e gli ostacoli affrontati da una divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi e sfuggenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Assumendo false identità, destreggiandosi tra missioni sotto copertura e sfruttando tecnologie avanzate, questa squadra di agenti rischia la vita ogni giorno, pur di difendere la propria città.

Sanditon 3: Le foto della serie tv 1/32 2/32 3/32 4/32 5/32 6/32 7/32 8/32 9/32 10/32 11/32 12/32 13/32 14/32 15/32 16/32 17/32 18/32 19/32 20/32 21/32 22/32 23/32 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 PREV NEXT

Tutti i film di Sky a dicembre 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è qualcosa da vedere su Sky a dicembre 2023. Quindi, se amate le amozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a dicembre 2023.

02 dicembre – Lo Schiacchianoci e il Flauto Magico

04 dicembre – I peggiori giorni

06 dicembre – The Lost King

07 dicembre – Marcel the Shell

11 dicembre – Papà scatenato

14 dicembre – Una notte violenta e silenziosa

17 dicembre – The Good House

18 dicembre – Retribution

20 dicembre – Spoiler Alert

22 dicembre – Shazam! La Furia degli Dei

24 dicembre – Armageddon Time

25 dicembre – Tre di troppo

26 dicembre – Super Mario Bros – Il film

27 dicembre – Cattiva coscienza

01 gennaio – Fast X

05 gennaio – La casa degli oggetti

06 gennaio – Book Club 2

I peggiori giorni: Le foto del film 1/123 2/123 3/123 4/123 5/123 6/123 7/123 8/123 9/123 10/123 11/123 12/123 13/123 14/123 15/123 16/123 17/123 18/123 19/123 20/123 21/123 22/123 23/123 24/123 25/123 26/123 27/123 28/123 29/123 30/123 31/123 32/123 33/123 34/123 35/123 36/123 37/123 38/123 39/123 40/123 41/123 42/123 43/123 44/123 45/123 46/123 47/123 48/123 49/123 50/123 51/123 52/123 53/123 54/123 55/123 56/123 57/123 58/123 59/123 60/123 61/123 62/123 63/123 64/123 65/123 66/123 67/123 68/123 69/123 70/123 71/123 72/123 73/123 74/123 75/123 76/123 77/123 78/123 79/123 80/123 81/123 82/123 83/123 84/123 85/123 86/123 87/123 88/123 89/123 90/123 91/123 92/123 93/123 94/123 95/123 96/123 97/123 98/123 99/123 100/123 101/123 102/123 103/123 104/123 105/123 106/123 107/123 108/123 109/123 110/123 111/123 112/123 113/123 114/123 115/123 116/123 117/123 118/123 119/123 120/123 121/123 122/123 123/123 PREV NEXT