Cosa vedere su Sky: Le novità di agosto 2022

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky ad agosto 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky ad agosto 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

TUTTE LE SERIE DI SKY AD AGOSTO 2022

Già prima delle piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky ad agosto tra le serie tv è presto detto.

Questa è la lista che TheWom.it vi consiglia di segnarvi.

IRMA VEP (Novità) – 3 agosto

Arriva la serie firmata da Olivier Assayas, autore dell’omonimo film del 1996, e osannata allo scorso Festival di Cannes. Mira, interpretata dal premio Oscar Alicia Vikander, è una star del cinema americano in crisi, che arriva in Francia per vestire i panni di Irma Vep in un remake del classico del cinema muto francese Les Vampires. Presto personaggio e interprete inizieranno a fondersi e confondersi, cambiando la vita di Mira.

DETECTIVE MARIA KAILLIO (Novità) – 4 agosto

Basata sui gialli di Leena Lehtolainen, che hanno venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, la serie riflette, caso dopo caso, i problemi della moderna società finlandese, solitamente considerata tra le più felici al mondo. Maria Kallio è a capo dell'unità omicidi di Espoo, un sobborgo vicino a Helsinki, e come detective sa che ogni assassino lascia inevitabilmente una traccia che, prima o poi, la condurrà alla verità.

NURSES – NEL CUORE DELL’EMERGENZA (Stagione 2) – 8 agosto

Continuano le avventure professionali e romantiche di Grace, Nazneen, Keon, Ashley e Wolf, i cinque neo-infermieri del St. Mary's Hospital di Toronto. Dopo lo scandalo della prima stagione, tocca alla nuova direttrice infermieristica Kate Faulkner (Rachael Ancheril) rimettere in piedi il St. Mary’s. La squadra accoglie calorosamente la solare Candy Kemper (Katie Ulhmann) e un po’ meno calorosamente il solitario Matteo Rey (Jordan Connnor). Con nuovi delicati casi medici e nuove spericolate storie d’amore, i cinque giovani continuano a lottare per i pazienti e per se stessi.

Progetto Lazarus (Novità) – 12 agosto

Approda in Italia l’avvincente action thriller Sky Original che ha conquistato i britannici. George, interpretato da Paapa Essiedu (Gangs of London), è l'ultima recluta di Progetto Lazarus, una squadra di agenti che regolarmente impediscono la fine del mondo azzerando il tempo. Ma quando la donna che ama viene uccisa e i colleghi si rifiutano di usare il loro potere per salvarla, George mette in atto un piano che rischia di distruggere il pianeta.

Poquelin & De Beaumont (Novità) – 19 agosto

Louise Poquelin è una madre single che lavora duramente per tenere in equilibrio vita familiare e carriera di detective. Il poliziotto Etienne De Beaumont, invece, ha meno preoccupazioni grazie alle sue origini aristocratiche. Quando Thomas Letellier, proprietario della più grande fabbrica di conserve di Dunkerque, viene trovato morto nella sua auto con del cloruro di potassio dietro al collo, i due colleghi devono superare le loro diversità e mettersi al lavoro per risolvere il caso.

House of the Dragon (Novità) – 22 agosto

In contemporanea assoluta con il debutto su HBO, arriva la serie più attesa dell’anno: il prequel della serie cult Il Trono di Spade. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of The Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi narrati nella serie madre e racconta l'inizio della fine della Casa Targaryen: gli eventi che hanno portato alla guerra civile, nota come la "Danza dei Draghi", e la guerra stessa. Il cast stellare include, tra gli altri, Matt Smith (Doctor Who), Paddy Considine (The Third Day, The Outsider) e Olivia Cooke (Blackout, Modern Love).

Paradise (Novità) – 23 agosto

A partire dal bestseller Bestattung eines Hundes (Funeral for a Dog) di Thomas Pletzinger, Sky Studios regala una sofisticata esplorazione dell’amore e del senso di colpa stagliata su uno sfondo internazionale, per una nuova serie Sky Original tedesca ambientata fra le favelas brasiliane e la caotica New York, fra il quieto lago di Lugano fino alla ghiacciata Finlandia. Quando il giornalista Daniel Mandelkern visita il famoso romanziere Mark Svensson nella sua dimora isolata sul lago di Lugano, viene coinvolto dal misterioso passato dell’uomo e rimane invischiato in un triangolo amoroso che abbraccia il globo.

Made for Love (Stagione 2) – 28 agosto

Continua a lottare per la libertà Hazel Green, trentenne in fuga da un matrimonio soffocante con il miliardario Byron Gogol, che le ha impiantato nel cervello un sistema di tracciamento per continuare a controllarla. Hazel ha il volto della vincitrice del Grammy Cristin Milioti, nota per il ruolo di Tracy McConnell in How I Met Your Mother e per i suoi ruoli in Fargo 2 e Palm Springs.

TUTTI I FILM DI SKY AD AGOSTO 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky ad agosto. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky ad agosto 2022.

I FILM DALL’01 AL 15 AGOSTO

I FILM DAL 16 AL 31 AGOSTO

18 agosto – Piccolo corpo

21 agosto – L’ultimo giorno sulla Terra

22 agosto – Gli idoli delle donne

23 agosto – Memory Box

24 agosto – Corsa contro il tempo

26 agosto – La Padrina – Parigi ha una nuova regina

27 agosto – Vicky e il suo cucciolo

29 agosto – Uncharted

30 agosto – Beautiful Minds