La rivalità tra cognate in un film Paramount+ che ci insegna a star bene con noi stessi

A rriva su Paramount+ il film Sister of the Groom, una commedia che sfrutta la rivalità tra due cognate per mostrare il ritratto di una donna che deve prima di tutto imparare ad amare se stessa e capire chi è realmente. Alicia Silverstone ne è la protagonista.

Paramount+ propone dal 12 dicembre il film Sister of the Groom, una commedia romantica diretta da Amy Miller Gross e interpretata da Alicia Silverstone, Mathilde Olivier, Jake Hoffman e Tom Everett Scott. La storia del film Paramount+ Sister of the Groom ruota intorno ad Audrey, una donna che cerca di impedire al fratello di sposare una ragazza francese durante il fine settimana in cui lei stessa compie quarant’anni. Del tutto diverse per provenienza e carattere, le due cognate non vanno d’accordo su nulla tanto che sono proprio le tensioni a spingere Audrey a boicottare le nozze.

La trama del film

Sister of the Groom, il proposto in anteprima da Paramount+, è una deliziosa commedia romantica, che pone molte riflessioni sull’essere donna. All’avvicinarsi del suo quarantesimo compleanno, Audrey (Alicia Silverstone) sta vivendo i segnali di una vera e propria crisi di mezza età. La sua carriera è morta, odia il suo corpo ed è tormentata da un ex fidanzato nonostante sia felicemente sposata con Ethan (To Everett Scott). La sua angoscia esplode durante il matrimonio affrettato tra suo fratello Liam (Jack Hoffman) e la “troppo perfetta” Clemence (Mathilde Ollivier), una ragazza francese.

Già dal primo incontro, le due donne non hanno nulla in comune. Le idee preconcette di Audrey, di certo, non aiutano, così come i pochi tentativi di Clemence di farle cambiare pensiero. Mentre i festeggiamenti per le nozze prendono il via seriamente, le tensioni aumentano, diventano persino imbarazzanti e sfuggono a tutti di mano: quello che hanno davanti non solo sarà il matrimonio meno tranquillo del mondo ma anche una lezione che Audrey non dimenticherà facilmente sul vero amore.

Il poster del film Paramount+ Sister of the Groom.

Una donna vulnerabile

“Audrey sta vivendo un periodo difficile" ha spiegato l’attrice Alicia Silverstone, protagonista del film Paramount+ Sister of the Groom. "Ha molta ansia, problemi di autostima ed è a disagio con il proprio corpo per via di un problema di salute. Fin dall'inizio, è seriamente preoccupata da ciò che vive il fratello Liam e il tutto si complica quando poi incontra la futura cognata, una ragazza che ha la metà dei suoi anni ed è secondo lei sbagliatissima per lui”.

Mentre il fratello di Audrey è affascinato dai modi artistici ed eccentrici della futura sposa, la relazione appassionata dei due mette in luce i problemi nel matrimonio di Audrey ed Ethan. Silverstone ha aggiunto che nonostante ami i suoi figli e suo marito, Audrey "non si sente soddisfatta o pienamente realizzata. Non ha ancora chiaro chi sia realmente. Ha sempre considerato il fratello il suo miglior amico e il fatto che non le abbia mai detto nulla di Clarence le pesa molto”.

“La presenza dell’ex alle nozze del fratello è poi la ciliegina sulla torta. Audrey è in definitiva una donna che non sta bene con se stessa, per ragioni sia fisiche sia emotive”, ha aggiunto l’attrice. “Il suo è uno status universale, tipico dell’esperienza umana in cui chiunque può riconoscersi. La grande sfida per lei sarà capire chi è e cosa vuole nel profondo del suo cuore: ciò che più conta è amarci e prenderci cura di noi prima degli altri, vincendo ogni insicurezza e fragilità”.

