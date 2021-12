S issi, la serie evento sulla principessa più amata della storia austriaca e del cinema, arriva su Canale 5 il 28 dicembre. Ma chi era Sissi? Cosa accade nella serie rispetto al film? Chi interpreta Sissi? E chi l'amato Franz?

Una ragazza destinata a diventare una leggenda. Un film entrato nella storia del cinema. Un’imperatrice conosciuta come la “donna più bella d’Europa”. Una donna che, sfidando i rigidi costumi di corte, ha saputo dar forza ai propri valori e ideali, contando non solo sulla forza della propria bellezza. Vulnerabilità, energia e determinazione sono i suoi tratti dominanti. Un nome solo: Sissi. Così è chiamata da tutti Elisabetta d’Austria-Ungheria. Ed è lei al centro della nuova serie in sei puntate originali da 45 minuti, Sissi, un colossal in sei puntate prodotta dall’emittente tedesca RTL e destinata a diventare dal 28 dicembre la serie tv evento Canale 5.

SISSI: LA SERIE EVENTO DI CANALE 5 DAL 28 DICEMBRE

Girata nell’arco di quattro mesi tra Lettonia, Lituania, Austria, Ungheria e Germania, Sissi, la serie tv di Canale 5, comincia quando la futura imperatrice è ancora duchessa. Adolescente spensierata, Sissi vive in Baviera quando si innamora di un uomo potente, attraente e desiderabile, ma anche dal fascino ombroso e pericoloso: Francesco Giuseppe I, imperatore d’Austria. Accettando di sposarlo, Sissi da ragazza bavarese diventa un’imperatrice adulta e sicura di sé.

Impara a prendere decisioni difficili, ad affrontare le perdite e a guadagnarsi un ruolo di primo piano grazie a un’indipendenza che la rende la più moderna ed emancipata dei regnanti, una sorta di Lady D ante litteram. Tra desideri personali e pressioni politiche, tra potere e vulnerabilità, Sissi pian piano si spoglia della donna che era e diviene la straordinaria figura che tutti ancora oggi ammirano e ricordano.

Dominique Davenport in uno scatto promozionale per Sissi.

È un onore incredibile interpretare un personaggio storico così famoso - Dominique Davenport

SISSI: IL MITO DI ROMY SCHNEIDER

“È un onore incredibile interpretare un personaggio storico così famoso”, ha confessato Dominique Davenport, l’attrice che interpreta Sissi, la protagonista della serie tv di Canale 5.

Nata a Lucerna nel 1996, si è dichiarata da sempre attratta dal mito di Sissi, considerata tanto irraggiungibile quanto misteriosa. “Sebbene esistano molte certezze storiche sul suo conto, nessuno di noi sa come fosse veramente, quali pensieri nascondesse e quali dilemmi interiori vivesse”.

L’impegno per lei deve essere stato particolarmente gravoso: sulle spalle, porta il peso di non dover far rimpiangere Romy Schneider, colei che nel 1955, a soli 17 anni, ha impersonato Sissi in La principessa Sissi, un film entrato di diritto tra i più amati di tre generazioni di donne: il successo fu tale che la Schneider tornò a vestire i panni di Elisabetta in altri due lungometraggi, Sissi – La giovane imperatrice e Sissi – Il destino di un’imperatrice.

“Come attrice, la sfida era la più grande che potessi abbracciare. Ho studiato, letto molti libri, ascoltato podcast e guardato documentari. Ho preso lezioni di equitazione e ballo, oltre che di protocollo reale di corte. L’ombra di Romy Schneider spaventerebbe qualsiasi attrice ma Sissi, (la serie tv di Canale 5, ndr), non è il remake del film: è semmai la rivisitazione della vera storia dell’Imperatrice Elisabetta. I due lavori possono convivere, non si annullano", ha dichiarato l'attrice.

"Non definitimi l’erede di Romy Schneider!", ha scherzato. "Per me, era importante ritrarre Sissi come persona, come donna con cui il pubblico ha un forte legame e i cui sentimenti possono essere compresi. Tutti conoscono la sua immagine grazie ai ritratti arrivati fino a noi. Ma pochi sanno quali fossero i suoi sentimenti e le sue esigenze. Per conquistare tutto ciò che ha avuto ha lottato per una vita intera”.

Dominique Davenport in una scena di Sissi.

Essere imperatrice richiede prima di tutto coraggio

CHI È SISSI NELLA SERIE TV DI CANALE 5

Sissi è una giovane donna coraggiosa che si innamora dello scapolo più ambito d’Europa: il principe Francesco Giuseppe I d’Austria. I sentimenti non offuscano però il peso delle responsabilità a cui andrà incontro. Essere imperatrice richiede prima di tutto coraggio, una caratteristica che la accompagna sin dalla nascita e che tramanderà ai posteri la sua figura.

Negli scontri con la suocera, con l’arciduchessa Sophie, o con la perfida contessa Esterhazy, mostrerà la stessa determinazione che metterà nel prendere in mano le redini dell’Impero.

Dominique Davenport nella scena del matrimonio di Sissi.

CHI È FRANCESCO GIUSEPPE I D’AUSTRIA NELLA SERIE TV DI CANALE 5

Francesco Giuseppe I d’Austria è diventato imperatore all’età di diciotto anni. Aveva già alle spalle una rigida formazione militare: da quando aveva sei anni, è stato preparato al destino che lo attendeva.

Uomo introverso, dopo la brutale repressione della rivolta ungherese, si è guadagnato la reputazione di “sanguinario”. Maledetto da tutti coloro che per causa sua hanno sofferto, Franz è consapevole della pessima nomea che lo accompagna ma quando incontra Sissi realizza di essere disarmato di fronte a lei.

Dai modi inizialmente freddi e distaccati, ha il volto nella serie di Jannik Schümann, attore tedesco che gli spettatori italiani conoscono grazie a titoli come Monster Hunter e Vicino all’orizzonte.

Jannik Schümann in uno scatto promozionale per Sissi.

SISSI: IL PRIMO EPISODIO

Come comincia Sissi, la serie tv di Canale 5? Vi raccontiamo noi il primo episodio, in onda il 28 dicembre.

Maschiaccio, amante della natura, duchessa: questa è Elisabetta, adolescente che tutti chiamano Sissi. Si è appena innamorata di un giovane non ben visto dalla sua famiglia quando la madre Ludovika le impone di porre fine alla relazione. Sua sorella Nené sposerà l’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria e quel conte minerebbe lo status della stessa famiglia.

A malincuore, Sissi si reca nel piccolo centro di Bad Ischl, dove il fidanzamento della sorella sarà annunciato. Il primo incontro tra Sissi e Franz, com’è chiamato l’Imperatore, si rivela fatale. La chimica è palpabile ma Franz, convinto di essere sotto il giogo di una maledizione, porta avanti il fidanzamento.

Un’avventurosa escursione a cavallo fa sì che in Sissi nasca il desiderio di conquistare definitivamente Franz. Chiede allora all’Imperatrice madre, l’arciduchessa Sophie, un vestito da ballo e la sua benedizione. Ottiene entrambe le cose ma Sophie l’avverte: se vuole sposare Franz, dovrà essere disposta a tutto.

Al ballo di compleanno scelto per annunciare il fidanzamento con Nené, Franz sorprende e sconvolge l’intera corte: sarà Sissi la futura imperatrice.

Jannick Schümann e Dominique Davenport nella scena del ballo in Sissi.

I TANTI VOLTI DI SISSI

La figura della principessa Sissi ha sempre affascinato piccolo e grande schermo (il primo risale al 1919). Sissi, matura e disillusa, è apparsa con le fattezze di Romy Schneider anche in Ludwig, capolavoro di Luchino Visconti dedicato a Ludovico II di Baviera, cugino dell’imperatrice.

Romy Schneider non è stata l’unica grande attrice ad aver interpretato Sissi. Tra le interpretazioni che hanno lasciato il segno si ricordano anche quelle di Gabrielle Dorziat (in Mayerling, diretto nel 1936 da Anatole Litvak), del mito austriaco Maria Holster (in Kaiserwalver del 1953), dell’elegante Ava Gardner (in Mayerling del 1968), Sandra Ceccarelli (nella fiction Rai Rudolph - Il destino di un principe) e Cristiana Capotondi (nella miniserie Sissi, prodotto per la Rai nel 2009).

