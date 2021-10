S issi è la nuova serie evento da non perdere sulla favola intricata di Elisabetta di Baviera e Franz: un prodotto autentico e che vuole emozionare la generazione di oggi

Ci sono dei personaggi storici che sono riusciti a entrare nell'immaginario collettivo: se parliamo dell'Imperatrice d'Austria, Sissi, avvertiamo un moto di malinconia nel nostro cuore verso una delle figure femminili più discusse e amate di sempre. La nuova serie evento Sissi - titolo originale Sisi - è l'occasione perfetta per immergersi in un'atmosfera speciale, ma non solo. Perché il paragone con Romy Schneider è già iniziato.

La miniserie Sisi, tuttavia, vuole creare un netto contrasto con i film storici degli anni '50. Sono stati iconici, simbolici, splendidi, ma chiunque abbia approfondito almeno in parte la vita dell'Imperatrice d'Austria, sa molto bene che ci sono state delle inesattezze. Certo, non vanno a rovinare un prodotto nell'insieme, ma la serie Sissi promette scintille e oltre, perché il focus sarà sì sul matrimonio reale, ma aggiungendo delle note molto autentiche e quanto mai attuali.

Sissi, la trama

L'attrice Dominique Devenport sul set della serie evento Sissi

Chi era davvero Elisabetta di Baviera? Come è diventata l'Imperatrice d'Austria? La storia d'amore con "Franz", la vita a corte, le difficoltà di un'esistenza legata prepotentemente ai protocolli: dai campi a valle, dalle corse coi cavalli a un'imposizione che le stava stretta e che non le permetteva davvero di vivere come avrebbe voluto.

Presentata in anteprima mondiale a Canneseries lunedì 11 ottobre, la serie vede tra i protagonisti una giovanissima Dominique Devenport nel ruolo di Sissi e Jannik Schumann che invece ha vestito i panni di Franz. Naturalmente, la trama riprenderà a grandi linee i passaggi più significativi dell'Imperatrice, dalla Baviera alla Corte degli Asburgo a Vienna, dove entrerà in conflitto con i protocolli reali, spezzando quel sapore di favola.

La vita di Sissi è stata resa certamente indimenticabile da una interprete meravigliosa, intensa, emozionante: Romy Schneider, che ha contribuito a creare un alone di fascino incontrollato sull'Imperatrice. In ogni caso, tuttavia, possiamo aspettarci tantissimo da Dominique Devenport, che è stata intervistata di recente da The Hollywood Reporter.

"Sono molto grata di essere la nuova Sissi e di poter mostrare che tipo di persona fosse: una giovane donna con grandi sogni, forti emozioni e pronta a lottare per i suoi ideali", ha svelato.

Sissi: il cast

Il cast della serie evento su Sissi è molto ben nutrito: oltre a Dominique e Jannik, ritroviamo alcuni grandi nomi del cinema e televisione tedesca e non solo. Scopriamo i nomi degli interpreti e il relativo ruolo.

Dominique Devenport: Sissi

Jannik Schumann: Franz

Desirée Nosbusch: Sophie, la madre di Franz

Tanja Schleiff: Contessa Esterhazy

Julia Stemberger: Duchessa Ludovica di Baviera

David Korbmann: Conte Grunne

Pauline Rénevier: Duchessa Helene Néné in Baviera

Yasmani Stambader: Lajos Farkas

Marcus Grusser: Max in Baviera

Quante puntate ha la serie evento su Sissi

La serie evento Sissi avrà ben sei puntate: la riprese degli episodi si sono svolte in Austria, Ungheria, Germania e nei Paesi Baltici. Le penne dello show, invece, sono Robert Krause, Elena Hell: la regia è di Sven Bohse. Ogni puntata avrà la durata di un'ora e, ne siamo certe, ci trascinerà in un'atmosfera speciale, unica e affascinante, alla (ri)scoperta di una delle storie più belle di sempre.

Dove vedere la serie

Ad aggiudicarsi i diritti della serie evento Sissi è stata Mediaset. Prodotta dalla TV tedesca RTL insieme a Beta Film, la serie sarà trasmessa su Canale 5 in esclusiva. Molto probabilmente sarà poi disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset, ma resta da vedere se altre piattaforme - come Prime Video o Netflix - vorranno aggiudicarsi i diritti di visione in seguito.

Perché vederla assolutamente

Lo shooting sul set della serie evento Sissi a Vienna

C'è sempre stato qualcosa di tremendamente affascinante nelle serie TV storiche. Quello che emerge da una serie come Sissi è la grande difficoltà di adattamento di una giovane ribelle all'interno di una gabbia dorata. Perché se è vero che non tutte le favole hanno il loro lieto fine, l'Imperatrice è diventata una figura dalla potenza immensa.

Di certo, la trilogia cinematografica di Ernst Marischka ha contribuito ad aumentare l'interesse intorno alla figura di Sissi, complice una presenza molto intensa, ovvero quella dell'attrice Romy, la cui somiglianza con l'Imperatrice era anche piuttosto evidente. Eppure, il prodotto nell'insieme oggi risulta superato: le spettatrici vogliono di più.

Curiosità

Nel corso di un'intervista a Vogue, Dominique Devenport e Jannik Schumann hanno rilasciato qualche dichiarazione sulla serie. Dominique ha raccontato che indossare gli abiti dell'epoca non è stata una passeggiata. "Mi sentivo in una gabbia, inciampavo ovunque e la gente mi tirava le gonne camminando." La moda dei tempi non è affatto immediata al giorno d'oggi da sfoggiare: bella, ma impossibile.

I due attori hanno inoltre svelato di non aver visto i famosi film con Romy Scheinder. Né Dominiqe né Jannik, dunque, si sono fatti influenzare: non è una cattiva notizia, anzi, perché in questo modo avremo la possibilità di vedere un prodotto nuovo.

"La favola esiste, ma non è quella scontata. L'imperatore non sceglie la donna che sarebbe perfetta come consorte perché le preferisce una giovane indipendente e naive, ma ha un cuore di ghiaccio e per lei costituisce un mistero da svelare. Sisi deve abbattere il muro dietro cui trincera le emozioni."

Dominique e Jannik hanno infine ammesso di aver fatto delle ricerche su Franz e Sissi, per non arrivare impreparati sul set. Hanno tuttavia aggiunto della personalizzazione. "Parto dal materiale ma lo uso in maniera personale." Siamo enormemente emozionate e curiose di assistere a Sissi: chissà come sarà raccontata la favola questa volta e quali sentimenti ci infonderà.