A rriverà sotto Natale su Canale 5 la serie tv Sissi 3, continuazione delle storie dell’amata Imperatrice d’Austria. Nuove sfide attendono all’orizzonte la protagonista, costretta a decisioni sempre più forti.

Sissi 3, la terza stagione della serie tv che ha ridestato l’interesse nei confronti di una delle imperatrici più amate d’Europa, arriverà su Canale 5 durante le vacanze natalizie. La storia riprede da dove si era interrotta lo scorso anno.

Le lotte di potere in Europa, i disordini tra i lavoratori a Vienna e il conflitto sulla formazione del loro erede, Rudolf, mettono nuovamente alla prova l'amore tra Sissi e Franz. Sissi si troverà così di fronte a una scelta difficile, divisa tra la lotta per la sua famiglia, il desiderio di avventura e gli obblighi di corte...

Protagonisti della serie tv di Canale 5 Sissi 3 sono ancora una volta gli attori Dominique Devenport e Jannik Schümann, ormai amatissimi nel nostro Paese.

Il quad originale della serie tv di Canale 5 Sissi 3.

La trama della serie tv

Sissi 3, la serie tv di Canale 5, riserva alcune sfide per Sissi. Le lotte di potere in Europa, i disordini tra i lavoratori a Vienna e il conflitto sulla formazione del loro erede, Rudolf, mettono nuovamente alla prova l'amore tra Sissi e Franz.

Sissi è sospesa tra la lotta per la sua famiglia, il desiderio di avventura e gli obblighi di corte in tempi di agitazione politica. Per proteggere suo figlio, l'Imperatrice decide di sottrarre il principe ereditario di nove anni all'addestramento militare imposto da Franz contro la sua volontà. Nella fuga con Rudolf, Sissi stringe nuove amicizie, vive avventure su un'isola remota e a Parigi. Mentre le rivolte dei lavoratori a Vienna si intensificano e i rapporti di potere monarchici in Europa cambiano, la coppia imperiale affronta la sua più grande sfida.

Nel cast di Sissi 3 figurano, tra gli altri: Arian Wegener nel ruolo del principe ereditario Rudolf; Pauline Werner e Max Hubacher come Walli e Gustav, una coppia romantica di truffatori; Deniz Orta come l’amica di Sissi, Alma; Jakob Geßner nei panni di Albert, leader del movimento operaio; e Daniel Friedrich come l'Arciduca Franz Karl, padre di Franz.

Fanno ancora parte del cast anche: Désirée Nosbusch (Arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (Contessa Esterhazy), David Korbmann (Graf Grünne), Marcus Grüsser (Duca Max), Bernd Hölscher (Otto von Bismarck), Marie Sophie von Reibnitz (Eugénie) e Boris Aljinovic (Napoleone III).

Sissi 3: Le foto della serie tv 1/111 2/111 3/111 4/111 5/111 6/111 7/111 8/111 9/111 10/111 11/111 12/111 13/111 14/111 15/111 16/111 17/111 18/111 19/111 20/111 21/111 22/111 23/111 24/111 25/111 26/111 27/111 28/111 29/111 30/111 31/111 32/111 33/111 34/111 35/111 36/111 37/111 38/111 39/111 40/111 41/111 42/111 43/111 44/111 45/111 46/111 47/111 48/111 49/111 50/111 51/111 52/111 53/111 54/111 55/111 56/111 57/111 58/111 59/111 60/111 61/111 62/111 63/111 64/111 65/111 66/111 67/111 68/111 69/111 70/111 71/111 72/111 73/111 74/111 75/111 76/111 77/111 78/111 79/111 80/111 81/111 82/111 83/111 84/111 85/111 86/111 87/111 88/111 89/111 90/111 91/111 92/111 93/111 94/111 95/111 96/111 97/111 98/111 99/111 100/111 101/111 102/111 103/111 104/111 105/111 106/111 107/111 108/111 109/111 110/111 111/111 PREV NEXT

Gli episodi

Sissi 3 ci terrà compagnia sotto Natale su Canale 5 con i sei episodi della serie tv divisi, molto probabilmente, in due serate. TheWom.it vi anticipa in anteprima esclusiva le trame: intanto, chi volesse può ripassare le prime due stagioni su Mediaset Infinity.

Episodio 1

La proclamazione della Repubblica e la caduta di Napoleone III scatenano disordini anche a Vienna. Di conseguenza, Franz decide di iniziare prima l'addestramento militare di suo figlio Rudolf. Allo stesso tempo, ordina a Grünne di mescolarsi in incognito tra i lavoratori in protesta per scoprire chi è il loro leader. Sissi non può proteggere il suo sensibile figlio dall'esercito e decide di prendere la situazione in mano.

Episodio 2

Sissi fa le valigie e lascia a Franz un ultimatum. Tornerà alla corte solo se Franz le concederà di occuparsi dell'educazione di Rudolf. Nonostante la guardia di Franz sia alle calcagna di Sissi e Rudolf, madre e figlio riescono a fuggire. In questa fuga, vengono aiutati dalla fotografa Alma, che porta madre e figlio nel sud della Francia. Tuttavia, il loro arrivo su una piccola e idilliaca isola non passa inosservata.

Episodio 3

Madre e figlio ritrovano la loro gioia di vivere sull'isola. Nel frattempo, Sissi sviluppa una relazione di fiducia con Alma. Franz combatte contro un'alleanza tra l'Impero Tedesco e la Russia, che può evitare solo con l'aiuto di sua madre. Tuttavia, viene informato da una spia sulla posizione di Sissi e Rudolf.

Episodio 4

Franz cerca Sissi e Rudolf in Francia. Finalmente la famiglia è di nuovo riunita. L'Imperatore e l'Imperatrice trascorrono una notte appassionata insieme, ma già il giorno successivo Franz porta segretamente Rudolf a Vienna. Sissi e Franz cercano allora di dimenticarsi l'un l'altro tra le braccia di altre persone. Il comportamento deciso di Franz verso i lavoratori ribelli fa sorgere dubbi sulla sua lealtà alla corona in Grünne.

Episodio 5

Quando Sissi scopre che Franz ha rimosso Rudolf dall'esercito, torna alla corte. Nonostante i loro problemi di relazione, Sisi e Franz ricevono insieme lo Zar russo per i negoziati sull'alleanza. Nel frattempo, uno dei lavoratori scontenti si dirige verso la Hofburg per attentare alla famiglia imperiale.

Episodio 6

Sissi apprende che suo figlio è stato rapito da un operaio che chiede la vita dell'Imperatore in cambio del rilascio del principe ereditario. Seguita da Franz, Sissi parte a cavallo per salvare Rudolf. Mentre l'Arciduchessa Sophie e la Contessa Esterhazy si occupano del Cancelliere del Reich Tedesco Bismarck, Sissi e Franz si trovano in una situazione apparentemente senza via d'uscita.