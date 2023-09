Single e disponibile 2: Un film su Netflix continua le avventure della blogger Maria Fe

A rriva su Netflix il film Single e disponibile 2, sequel di una delle commedie peruviane più vista di sempre nata dal blog della scrittrice Maria José Osorio.

Netflix propone dal 22 settembre il film Single e disponibile 2. Commedia tutta al femminile, rappresenterà il Perù ai Premi Oscar 2024 ed è il seguito di un’opera del 2018 già disponibile sulla piattaforma.

Diretto da Joanna Lombardi, il film Netflix Single e disponibile 2 continua la storia di Maria Fe (Gisela Ponce de Léon). Maria Fe sta attraversando una fase complicata della sua vita: dopo il successo ottenuto con il lancio del suo blog, a causa della pandemia è dovuta tornare a vivere con i genitori e ha difficoltà a scrivere il suo nuovo romanzo.

Per di più, non sta vivendo una rosea situazione amorosa e ciò le causa molto stress. Decide allora di chiedere consiglio alle sue amiche per conquistare un uomo che ha incontrato, sebbene le venga detto che quello non è certo il tipo ideale per lei…

Tutte più cresciute

Basato su un libro e sul blog di Maria José Osorio, il film Netflix Single e disponibile 2, a differenza di altri sequel, si distacca dalle avventure del primo capitolo per mostrarci quanto la protagonista sia cresciuta e maturata. Del resto, da quel primo film campione di incassi in Perù sono passati ben cinque anni ed era inevitabile che chiunque crescesse, sia nella vita reale sia nella finzione.

“In cinque anni, siamo cresciuti tutti in maniera esponenziale”, ha sottolineato Osorio. “Era inevitabile non mostrare a quale processo di maturità siamo andati tutti incontro, a cominciare dalla protagonista, una di noi”. Questa è anche la ragione per cui, al di là delle parentesi divertenti legate alle disavventure amorose, la trama affronta temi come la perdita di una persona cara. “Questo nuovo film tocca corde private molto più intense facendo leva su una questione in sospeso della mia stessa vita”.

“Ho provato una grande tenerezza nel rivedere per la prima volta quella sequenza, mi ha toccato l’anima”, ha commentato Karina Jordan, l’attrice che interpreta Natalia, colei che insieme a Carolina (Jelly Réategui) è una delle migliori amiche della protagonista Maria Fe. “È bello come questo secondo capitolo non si concentri solo su come superare una rottura sentimentale. Sì, abbiamo il personaggio di Jason Day, essenziale per la linea romantica, ma abbiamo fatto altri passi in avanti: non potevamo parlare solo di problemi di cuore dopo aver vissuto un periodo come la pandemia”.

Single e disponibile 2: I poster del film 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT

Riprese complicate

Le riprese del film Single e disponibile 2, in esclusiva su Netflix, sono state effettuate non solo nei quartieri di Lima già al centro del primo lungometraggio (Miraflores e Barranco) ma anche ad Arequipa, la città natale della stessa Osorio. Per la scrittrice, è stato importante che si evitasse l’effetto cartolina e che tutto fosse realistico.

“C’è molto da mostrare del Perù ed è giusto che il cinema mainstream si faccia un giro in provincia”, ha annotato. “Arequipa non funge solo da sfondo ma ha un ruolo decisivo nel racconto”. Le riprese sono coincise con il blocco stradale e la sospensione delle attività dell’aeroporto cittadino a causa delle proteste contro Dina Boluarte, circostanza che ha bloccato per oltre una settimana il lavoro di tecnici e attori.

Single e disponibile 2: Le foto del film 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT