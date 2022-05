S ignora Volpe è la nuova serie tv inglese con protagonista l’acclamata attrice Emilia Fox. Si tratta di un giallo a tinte rosa che è stato interamente realizzato tra il Lazio e l’Umbria.

Signora Volpe è il titolo di una serie tv inglese in tre puntate con protagonista Emilia Fox girata quasi per intero in Italia, in Umbria. Prodotta da Acorn Tv, si è avvalsa del supporto della casa di produzione italiana Cattleya, un fattore che ci fa ben sperare sull’arrivo presto anche sulle nostre televisioni o piattaforme di streaming.

Si tratta di una commedia gialla nel cui cast figurano anche gli attori Giovanni Cirfiera e Tara Fitzgerald. Ma diversi sono gli attori italiani che vi hanno preso parte, come Matteo Carlomagno, Imma Piro, Andrea Piedimonte Bodini, Luigi Di Fiore, Paolo Saverio Fantoni, Francesco De Vito e Gaia Scodellaro.

Cosa racconta la serie tv

Ancor prima di vederla nell’attesa venticinquesima stagione di Testimoni silenziosi in cui interpreterà l’anatomopatologa forense Nikki Alexander, Emilia Fox è la protagonista della serie tv Signora Volpe. Il debutto inglese è previsto per il 2 maggio su Acorn Tv, servizio di streaming legato al network AMC (con accordi con Prime Video). Già dal titolo, si intuisce che Signora Volpe è legata all’Italia: le riprese si sono tenute infatti in alcune zone dell’Italia, tra il Lazio e l’Umbria.

Emilia Fox, nelle tre puntate di Signora Volpe, interpreta Sylvia Fox, una donna intelligente e sicura di sé sulla quarantina. A prima vista, Sylvia non ha nulla di che. Sembra una donna comunissima solo perché tende a tacere le sue formidabili capacità linguistiche, la sua impressionante conoscenza delle armi e le sue abilità come tiratrice. Eppure, sembrano tanto per una che lavora nel Servizio Civile. In realtà, Sylvia ha un passato piuttosto movimentato. Fino a poco tempo prima, era una spia britannica d’alto livello.

Quando la incontriamo per la prima volta, la vediamo arrivare in Italia per il matrimonio della nipote Alice. Disillusa dal suo lavoro al quartier generale dell’MI6 a Londra, ha bisogno di una pausa. L’Italia è il luogo ideale per chi vuole rigenerarsi. Ma, quando lo sposo scompare e un cadavere viene ritrovato nel lago in fondo al suo giardino, Sylvia non resiste al richiamo delle indagini. E si ripropone così di risolvere il mistero e salvare Alice dal disastro più totale.

Nonostante un inizio poco promettente per le sue vacanze, Sylvia rimane incantata dall’Umbria, il cuore verde d’Italia. Ed è sorpresa e felice di ritrovare la sorella Isabel Vitale (Tara Fitzgerald), che vive nell’incantevole cittadina di Panicale. Imbattendosi in una bella ma trascurata vecchia abitazione, Sylvia decide di comprarla, lasciare il lavoro e ricominciare tutto da capo.

Tuttavia, Sylvia non è mai stata tagliata per una vita tranquilla. Ben presto, si ritrova coinvolta in una nuova serie di misteri: dalla scomparsa di una donna un quarto di secolo prima al furto di un maiale da tartufo e un complotto contro il figlio di un politico russo. In un primo momento, il capitano dei Carabinieri Giovanni Riva (Giovanni Cirfiera) è infastidito dall’interferenza di Sylvia ma presto inizia a cercare il suo aiuto.

Giovanni Cirfiera ed Emilia Fox in Signora Volpe.

Chi è la Signora Volpe

“Sylvia è a un bivio della sua vita”, ha spiegato Emilia Fox, la protagonista della serie tv Signora Volpe. “Per anni è stata totalmente dedita al lavoro al MI6 ma ora, totalmente insoddisfatta da come vanno le cose, ha bisogno di scappare per un po’. Ha bisogno di cercare qualcos’altro”.

Ha poi aggiunto: “La carriera ha complicato tutte le relazioni di Sylvia con la famiglia e con l’ex marito Adam (Jamie Barber), con cui lavora e dorme ancora rendendo la sua vita ancora più complicata. Quando parte per l’Italia, Sylvia cerca il calore di una vita familiare che da tempo non è più sua”.

Le riprese della serie tv Signora Volpe hanno permesso all’attrice quarantasettenne di conoscere da vicino le bellezze dell’Italia. “Sono rimasta incantata. Roma è una città straordinaria in cui ho vissuto per tre mesi. E il lago di Bracciano, dove abbiamo girato, è incantevole. Ci nuotavamo ogni fine settimana!”, ha rivelato in un’intervista. “Mi piacerebbe vivere in Italia, ha qualcosa di speciale e unico”.

Emilia Fox in Signora Volpe.

L’erede di James Bond?

La serie tv Signora Volpe vede la protagonista Sylvia Fox, ribattezzata “signora Volpe” in italiano, investigare su crimini che la portano al centro di situazioni ad alto rischio. L’attrice Emilia Fox si è preparata per il ruolo prendendo lezioni sul come impugnare le armi e sulle tecniche di spionaggio. Poiché per molto tempo è circolato il suo nome come possibile nuova 007, l’attrice sembra aver fatto le prove per diventare l’erede di Daniel Craig nei panni di James Bond.

Tuttavia, le sue dichiarazioni non lasciano più adito a dubbi. “Per svariati motivi, mi tiro fuori dalla competizione. Signora Volpe è distante anni luce dalla saga di Bond. C’è moltissima gente che aspira a divenire il nuovo 007 ma non io. Sono più che soddisfatta dal ruolo di spia che interpreto in Signora Volpe!”, ha rivelato. La serie tv Signora Volpe è inoltre un giallo così come Testimoni silenziosi, che partirà sulla BBC nel mese di maggio. Ma è la stessa Emilia Fox a sottolineare le differenze. “Signora Volpe è ambientato in un mondo meno oscuro e pericoloso di Testimoni silenziosi. La serie della BBC si focalizza sulla risoluzione dei casi da un punto di vista medico e scientifico. Signora Volpe, invece, è sì un giallo ma si concentra maggiormente sulla vita familiare e sull’amore per l’Italia e la sua cultura”.

