5 show che ti faranno viaggiare pur rimanendo a casa

U n mix di documentari e di show che ti porteranno in giro per il mondo (anche se sei seduta comodamente sul divano). Prendi appunti, chiudi occhi e sogna il tuo prossimo viaggio.

Quali sono i migliori show e i documentari che ti permettono di viaggiare pur restando a casa tua? La verità è che i viaggi sono una passione che va oltre le ferie, la possibilità di staccarsi dalla routine, di fermarsi con il lavoro. No, il viaggio è affascinante perché ci porta alla scoperta di un luogo, delle sue antiche memorie, delle tradizioni. E il viaggio ti porta anche alla scoperta di te stessa.

Avere un bagaglio culturale di esperienze e di emozioni raccolte in giro per il mondo è il sogno intimo di tante donne. Oggi, però, non vogliamo consigliarti solo qualche meta o località affascinante. No, ci concentreremo sulla potenza della comunicazione attraverso le immagini e i video: gli show che ti faranno viaggiare da casa, i documentari che ti permetteranno di approfondire il nostro pianeta.

Secrets of Great British Castles

Non c’è nulla di più affascinante che andare a caccia di misteri! E se siamo nel Regno Unito, poi, è ancora meglio. Un documentario dal sapore di serie TV, ben fatto e realizzato con una grande conoscenza. Ben dodici episodi (in due stagioni) ti attendono per scoprire le bellezze dei castelli della Gran Bretagna: millenari, storici (e anche un po’ spettrali), la penna dello show è lo storico Dan Jones.

Non c’è spazio per l’invenzione, qui: ci addentriamo nella storia, ma portando un po’ di magia con noi. Prodotta dal 3 aprile 2015 al 9 dicembre 2016, è stata trasmessa in TV. La fiorente scena artistica inglese catturerà la tua attenzione, ma ancor di più ti ruberà il cuore. Dopotutto, i castelli hanno un fascino antico incredibile da spiegare a parole: lasciati conquistare dallo show.

Our Planet

Quanto è meraviglioso il nostro magnifico pianeta? A volte, pensare alle bellezze che offre ci fa sentire quasi piccoli, incredibilmente insignificanti. Our Planet, poi, è la DocuSerie targata Netflix imperdibile se ami esplorare la Terra in modo alternativo, e non solo attraverso il viaggio. Questo capolavoro di emozioni, colori e scenari è stato realizzato in collaborazione con WWF.

Il nostro pianeta ci viene raccontato mediante la voce di David Attenborough – il famoso narratore e naturalista – e ci viene mostrato mediante l’ecosistema, l’impatto che abbiamo avuto su di lui. Non è solo un viaggio mediante i posti più belli e incontaminati del pianeta, ma è anche un modo per sensibilizzare le coscienze su un tema quanto mai importante: l’ecologia.

Cuba and the Cameraman

Vivere Cuba attraverso gli occhi dei cubani? Sì, con Cuba and the Cameraman è possibile. È un documentario molto importante, perché non c’è finzione: attraverso tre famiglie cubane, avremo modo di capire questo magnifico territorio. A realizzarla è stato il giornalista e regista americano Jon Alpert, che ha collezionato ben 15 Emmy Awards nel corso della sua carriera.

Perché vedere questo documentario? È semplice: se ti piacciono i viaggi veri e autentici, qui c’è tanta storia, ma anche tradizione che scalda il cuore e l’anima. C’è la parte più profonda di Cuba, il suo abito più bello. C’è tanto da raccontare e, ne siamo certe, ti farà scoprire come vivono i cubani e soprattutto il loro profondo amore e rispetto verso il territorio e l’identità culturale, da cui abbiamo tanto da imparare.

Spedizione Felicità

Fermati a riflettere: che cosa senti poco prima di partire? Qual è l’emozione più preponderante quando stai per prendere un aereo, un treno o per metterti in sella alla tua bici o seduta sull'auto? Un viaggio è una spedizione verso la felicità. Ed è questo lo show che davvero ci ha permesso di trovare delle perle di splendore dall'Alaska al Sud America, un territorio sconfinato, tutto da esplorare.

Un’avventura unica, i cui protagonisti sono Felix Starck e Selima Taibi (in compagnia del loro amatissimo cane Rudi). Uno show che ti farà viaggiare da casa in modo alternativo. Qui si parte sulle ruote di un vecchio scuolabus, che è stato trasformato in una casetta super confortevole e adatta per affrontare lunghi viaggi. Che dire, sembra una di quelle vacanze su cui ci permettiamo di fantasticare prima di andare a dormire.

Colazione, Pranzo e Cena

Poteva forse mancare uno show sul cibo? Viaggiare, per fortuna, ti porta anche alla scoperta delle tradizioni culinarie di altri luoghi. Ogni paese nel mondo ha le proprie specialità, sapori e odori molto diversi dai nostri. Eppure, il cibo è identità. Colazione, Pranzo e Cena è un popolarissimo show di Netflix Original del 2019, ed è assolutamente da guardare almeno una volta.

Sarai insieme allo chef David Chang: la sua indole curiosa è instancabile e lo porta in giro per il mondo, alla scoperta dei piatti più caratteristici. Da Vancouver al Vietnam, dalla California al Marocco, seduta sulla tua poltrona, potrai finalmente approfondire la vera cucina del mondo. A parere nostro, non c’è davvero nulla di meglio (e poi puoi provare a replicare alcune ricette nella tua cucina).