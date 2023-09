Shoshana: In un film la vera storia di una donna costretta a scegliere tra chi ama e il suo popolo

M ichael Winterbottom ha presentato al Festival di Toronto il suo nuovo film, Shoshana. A novembre nelle sale italiane, racconta la vera storia di una donna che nel 1938 ha dovuto scegliere tra l’uomo che amava e l’indipendenza del suo stesso Paese.

Arriva al cinema dal 16 novembre, distribuito da Vision Distribution, Shoshana, il nuovo film del regista Michael Winterbottom. Prodotto da Revolution Films e dall’italiana Bartleby con Vision Distribution, ha per protagonisti gli attori Douglas Booth, Irina Starshenbaum, Harry Melling, Aury Alby e Ian Hart.

Ispirato a eventi realmente accaduti, il film Shoshana è un thriller politico ambientato negli anni Trenta che affronta il modo in cui l’estremismo politico e la violenza creino una separazione tra le persone, costringendole a scegliere da che parte stare.

La trama del film

Ambientato nella Palestina mandataria, il film Shoshana ripercorre le origini di uno dei conflitti più complessi del mondo. Co-scritto dallo stesso Michael Winterbottom con Laurence Coriat (suo abituale collaboratore) e Paul Viragh, Shoshana intreccia una storia d’amore sfortunato con una di radicalizzazione politico.

L’anno è il 1938 e la tensione a Tel Aviv è alta, con gli inglesi che lottano per mantenere l’ordine tra la popolazione palestinese e quella ebraica. L’ufficiale di polizia inglese Thomas Wilkin (Douglas Booth) si è stabilito in città ed è perdutamente innamorato di Shoshana (Irina Starshenbaum), la figlia del co-fondatore del partito laburista sionista Dov Ber Borochov.

Mentre l’organizzazione paramilitare Irgun, guidata dal poeta Avraham Stern (Aury Alby), intraprende una violenta campagna per mandare via le autorità britanniche, Thomas e il suo superiore, l’ufficiale Geoffrey Morton (Harry Melling), adottano una politica di tolleranza zero nei confronti nei confronti della Resistenza, intensificando tattiche e misure.

Nel frattempo, Shoshana riceve minacce di morte per aver osato fraternizzare con un membro delle forze di occupazione. La ragazza ama Thomas ma crede anche nel perseguimento dell’indipendenza del suo popolo. E sarà presto costretta a scegliere tra le due cose.

Il poster italiano del film Shoshana.

Un mondo di divisioni

Costruito con precisione quasi chirurgica, il film Shoshana offre grande intrattenimento permettendo allo stesso tempo di andare in uno dei luoghi più complessi del mondo, là dove hanno avuto inizio i conflitti odierni. “Shoshana è un film a cui ho iniziato a lavorare 15 anni fa, dopo che lo Jerusalem Film Festival mi ha assegnato un premio per A Mighty Heart, un lungometraggio con Angelina Jolie in cui raccontavo la storia di Marianne Pearl e di suo marito Daniel, rapito e ucciso in Pakistan”, ha raccontato Michael Winterbottom.

“Invitato dal festival, a Gerusalemme ho cominciato a leggere One Palestine, un libro di Tom Segev che è un brillante resoconto del periodo tra le due guerre mondiali, quando la Gran Bretagna aveva il mandato di governare la Palestina. Si tratta di una parte della storia coloniale britannica che gli Inglesi hanno ampiamente trascurato o dimenticato non solo dagli inglesi ma cruciale per Israele. Sono rimasto colpito da come quel resoconto avesse molto in comune con le continue occupazioni americane dell’Iraq e dell’Afghanistan, soprattutto per quanto concerne gli errori commessi dalle forze straniere”.

“Con il produttore Joshua Hyams abbiamo cominciato a fare delle ricerche su quel periodo storico. Abbiamo visitato Tel Aviv e Gerusalemme, siamo stati all’archivio dello Spielberg Film Institute e abbiamo lavorato con la ricercatrice israeliana Hila Baroz”, ha proseguito il regista.

“La vicenda di Shoshana Borochov e Tom Wilkin ci è sembrata il fulcro perfetto per il nostro film. Rivela il modo in cui l’estremismo politico e la violenza creano divisioni tra le persone costringendole a separarsi. Forse siamo riusciti a fare il film solo adesso, dopo anni di tentativi, perché il tema è più attuale che mai, non solo in relazione a ciò che sta accadendo in Israele. La Brexit ha diviso ad esempio la Gran Bretagna in due fronti, gli Stati Uniti hanno avuto un presidente divisivo come Tramp e la situazione in Ucraina si è rivelata più tragica che mai”.

