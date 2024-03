Su Netflix un film racconta la vera corsa alla Casa Bianca della prima donna nera

A rriva su Netflix il film Shirley: In corsa per la Casa Bianca, la biografia della prima deputata nera Shirley Chisholm, fortemente voluta dall’attrice Regina King.

Netflix propone dal 22 marzo il film Shirley: In corsa per la Casa Bianca, tratto da una vicenda realmente accaduta. Diretto da John Ridley e interpretato da Regina King, il film Netflix Shirley: In corsa per la Casa Bianca racconta la storia della prima deputata nera e icona politica Shirley Chisholm e della sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti ripercorrendone l’audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972.

Nel cast, accanto a Regina King, troviamo anche Lucas Hedges, Michael Cherrie, Dorian Missick, Amirah Vann, W. Earl Brown, André Holland e Terrence Howard.

Un progetto lungo quindici anni

Con il film Netflix Shirley: In corsa per la Casa Bianca, Regina King, insieme a sua sorella Reina, co-produttrice e co-protagonista, ha finalmente realizzato un progetto a cui si era dedicata per oltre quindici anni: raccontare la storia di Shirley Chisholm, la prima donna nera candidata alla presidenza degli USA da un importante partito politico. L’impresa, lungi dall’essere un semplice tributo biografico, si è rivelata un viaggio di scoperta, sfide creative, e infine, una realizzazione cinematografica che cerca di catturare l’essenza di una figura storica complessa e rivoluzionaria.

L’interesse per la storia di Shirley Chisholm è nato dalla consapevolezza di una lacuna collettiva: molti, sorprendentemente, non sapevano chi fosse Shirley Chisholm. Questa osservazione ha acceso in Regina e Reina King la determinazione a portare alla luce il racconto, enfatizzando l’importanza della sua eredità. “Quando senti il cognome Chisholm, dovresti pensare a Shirley”, ha riflettuto Regina sul loro impulso iniziale a perseguire il progetto.

La strada verso la realizzazione del film Netflix Shirley: In corsa per la Casa Bianca è stata, però, tutt’altro che lineare. Tra impegni professionali crescenti e pause forzate dal progetto, le King hanno mantenuto la loro determinazione, trascorrendo anni a modellare e rimodellare l’idea, affrontando ostacoli e ritardi con pazienza e perseveranza. La terza stagione di American Crime ha segnato un momento di rinascita per il progetto, con Regina King che si è rivolta a John Ridley, chiedendogli di unirsi all’impresa, una mossa che ha infuso nuova vita e direzione al film.

La stessa Regina King ha ammesso che il lungo periodo di gestazione del film le ha permesso di crescere sia personalmente che professionalmente, arricchendo la sua capacità di interpretare Shirley Chisholm in modo più maturo e sfaccettato. Questa evoluzione personale, unita a un’approfondita ricerca antropologica e alla comprensione del panorama politico, ha preparato Regina a incarnare con maggiore autenticità il personaggio di Shirley, catturando le sue complessità e contraddizioni.

Il poster italiano del film Netflix Shirley: In corsa per la Casa Bianca.

Chi era Shirley

Al centro del film Netflix Shirley: In corsa per la Casa Bianca c’è la volontà di onorare Shirley Chisholm, celebrando il suo spirito indomito e la sua capacità di ispirare il cambiamento. Regina King spera che il film possa educare e motivare, illuminando la vita di una donna che ha sfidato le convenzioni e aperto la strada a future generazioni.

Shirley Anita St. Hill Chisholm è stata la prima donna afroamericana al Congresso (1968) e la prima donna e afroamericana a cercare la candidatura per la presidenza degli USA da uno dei due principali partiti politici (1972). Il suo motto e titolo della sua autobiografia – Unbought and Unbossed (Non comprata e non domata) – illustra il suo impegno aperto a favore delle donne e delle minoranze durante i suoi sette mandati alla Camera dei Rappresentanti degli USA.

Nata a Brooklyn, New York, il 30 novembre 1924, Chisholm era la maggiore di quattro figlie di genitori immigrati, Charles St. Hill, un operaio della Guyana, e Ruby Seale St. Hill, una sarta delle Barbados. Si diplomò alla Brooklyn Girls’ High nel 1942 e si laureò con lode al Brooklyn College nel 1946, dove vinse premi per la sua arte oratoria. Sebbene i professori la incoraggiassero a considerare la carriera politica, lei rispondeva di trovarsi di fronte a un “doppio deficit” essendo sia nera che donna.

Inizialmente, Chisholm lavorò come insegnante di scuola materna. Nel 1949, sposò Conrad Q. Chisholm, un investigatore privato (divorziarono nel 1977). Conseguì un master in educazione della prima infanzia presso l’Università di Columbia nel 1951. Entro il 1960, era consulente per la Divisione per l’Assistenza Giornaliera della Città di New York. Sempre consapevole delle disuguaglianze razziali e di genere, si unì alle sezioni locali della League of Women Voters, della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), dell’Urban League, così come al club del Partito Democratico di Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.

Nel 1964, Chisholm si candidò e divenne il secondo afroamericano nella Legislatura dello Stato di New York. Dopo una ridefinizione dei distretti ordinata dal tribunale che creò un nuovo distretto fortemente democratico nel suo quartiere, nel 1968 Chisholm cercò e vinse un seggio al Congresso. Lì, Fighting Shirley (Shirley la combattente) presentò più di 50 progetti di legge e si batté per l’uguaglianza razziale e di genere, la condizione dei poveri e la fine della guerra del Vietnam.

Fu co-fondatrice del National Women’s Political Caucus nel 1971 e nel 1977 divenne la prima donna nera e la seconda donna in assoluto a far parte della potente Commissione per le Regole della Camera. Quell’anno sposò Arthur Hardwick Jr., un legislatore dello Stato di New York.

La discriminazione razziale ha però segnato la ricerca di Chisholm per la candidatura presidenziale del Partito Democratico nel 1972. Le fu impedito, ad esempio, di partecipare ai dibattiti televisivi delle primarie e, dopo aver intrapreso azioni legali, le fu permesso di fare solo un discorso. Tuttavia, studenti, donne e minoranze seguirono il “Chisholm Trail”. Partecipò a 12 primarie e raccolse 152 voti dei delegati (il 10% del totale), nonostante una campagna sottofinanziata e la contenziosità da parte del Congressional Black Caucus prevalentemente maschile.

Chisholm si ritirò dal Congresso nel 1983. Insegnò al Mount Holyoke College e co-fondò il National Political Congress of Black Women. Nel 1991 si trasferì in Florida e in seguito rifiutò la candidatura a diventare Ambasciatore degli Stati Uniti in Giamaica a causa di problemi di salute. Del suo lascito, Chisholm disse: “Voglio essere ricordata come una donna… che ha osato essere un catalizzatore del cambiamento”.

Shirley: In corsa per la Casa Bianca – Le foto

