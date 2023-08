La casa degli orrori della serie tv Prime Video tratta da Harlan Coben

P rime Video propone Shelter, la serie tv thriller tratta da un best seller di Harlan Coben. Al centro della storia, un liceale alle prese con misteri molto più grandi di lui.

Arriva in esclusiva su Prime Video dal 18 agosto la serie tv Shelter, un thriller in otto episodi che adatta l’opera dell’autore bestseller Harlan Coben. Shelter segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey.

Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l'aiuto dei suoi amici - l'estroso Spoon e la riservata Ema - Mickey scardina l'apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

Un mistero da risolvere

Harlan Coben, acclamatore scrittore di gialli statunitense, è un maestro del mistero: cattura i suoi lettori in una storia che poi riempie di colpi di scena inaspettati. A questa regola non sfugge nemmeno Shelter, la nuova serie tv targata Prime Video che adatta uno dei suoi romanzi più venduti al mondo.

Jaden Michael nella serie tv Prime Video Shelter interpreta il giovane liceale Mickey Bolitar. Sopravvissuto a un incidente d’auto che uccide suo madre e manda sua madre in ospedale, Mickey è costretto nel frattempo ad andare a vivere con la zia Shira (Constance Zimmer), una donna con cui i rapporti familiari sono sempre stati complessi. Da un giorno, Mickey deve abituarsi alla vita della tranquilla cittadina di provincia di Kasselton, nel New Jersey.

Alle prese con il suo dolore per la morte del padre e con la fatica di adattarsi a una nuova scuola, Mickey stringe presto amicizia con un’altra studentessa, Ashley (Samantha Bugliaro). Tuttavia, quando questa scompare misteriosamente prima del loro appuntamento, l’adolescente è determinato a scoprire cosa le è accaduto. Con l’aiuto dell’emarginato Spoon (Adrian Greensmith) e di Ema (Abby Corrigan), Mickey inizia pian piano a svelare i segreti che si celano dietro la sonnolenta facciata della cittadina.

Il poster originale della serie tv Prime Video Shelter.

La casa degli orrori

La ricerca di risposte alle sue tante domande porta Mickey, il protagonista della serie tv Prime Video Shelter, fino a una villa dall’aspetto sinistro, all’interno della quale vive una solitaria donna anziana che lo stordisce dicendogli che suo padre è ancora vivo.

“A un primo sguardo, Shleter sembra un dramma liceale ma sullo sfondo c’è qualcosa di molto più serio”, ha dichiarato il diciannovenne attore Jaeden Michael. “Ci sono problemi come gli abusi sui bambini e la salute mentale”.

Ma non solo. Mickey stesso è presto vittima del pregiudizio razziale quando viene arrestato da un poliziotto locale per aver bussato alla porta della strana casa. A salvarlo è sua zia, una donna di cui aveva tutt’altra idea. “Mickey ha passato la sua vita a sentir sua madre e suo padre dire che Shira ha cercato di distruggere la loro famiglia”, ha spiegato Michael. “Per una forma di automatismo, la zia non gli piace. Ma la sua idea cambia quando vede come sia pronta a difenderlo e a sostenerlo”.

Tuttavia, mentre la relazione tra zia e nipote migliora giorno dopo giorno, ci sono altre brutte sorprese che attendono Mickey. “I colpi di scena nella storie di Harlan sono sempre incredibili”, ha concluso l’attore. “Ma nei suoi personaggi sono sempre insite speranza, resilienza e la straordinaria capacità anche nella più impossibile delle situazioni di farsi avanti e osare”.

Shelter: Le foto della serie tv 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 ) 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 PREV NEXT