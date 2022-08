She-Hulk: La supereroina della nuova serie tv Disney+

A rriva il 18 agosto su Disney+ la serie tv She-Hulk. Figlia dell’universo cinematografico Marvel, presenta una protagonista il cui corpo diventa centrale sia per la storia sia per le riflessioni che comporta.

Debutta il 18 agosto la nuova serie tv Disney+ She-Hulk: Attorney at Law, composta da nove episodi a rilascio settimanale. Ambientata nell’universo cinematografico Marvel, She-Hulk nasce dall’omonimo fumetto creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. La serie tv ha come sceneggiatrice Jessica Gao mentre alla regia degli episodi ci sono le registe Kat Coiro e Anu Valia. A interpretare la protagonista Jennifer Walters è Tatiana Maslany, attrice nota per Orphan Black.

Il corpo delle donne

Al centro della serie tv She-Hulk, in arrivo su Disney+, c’è il personaggio di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), la cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo), meglio noto come Hulk. Jennifer conduce un’esistenza normale da avvocato e non ha alcun superpotere fino a quando il suo sangue non viene accidentalmente contaminato da quello del cugino. È in questo modo che acquisisce poteri tutti suoi che la fanno diventare tutto ciò che non ha mai voluto essere: una supereroina, una complicazione in più nella sua già più che impegnata vita.

A spingere Tatiana Maslany a interpretare il ruolo da protagonista nella serie tv Disney+ She-Hulk è stata la possibilità di poter portare l’attenzione su un tema a lei molto caro: il corpo delle donne e la percezione che la società ha di esso. “Non ho mai visto una storia di supereroi incentrata così tanto su cosa significhi essere umani”, ha commentato l’attrice.

“She-Hulk ha due diversi corpi”, ha proseguito Maslany. “Uno a cui non viene prestato attenzione e uno a cui invece tutti prestano attenzione. Come donna, la serie tv racconta molto di cosa la società si aspetti dalle donne e di quali tipi di donne saranno rispettate. Spero che le ragazze guardino la serie tv e possano capire cosa vuol dire essere una donna fuori dagli schemi. L’integrità è ciò che rende She-Hulk una supereroina, non i poteri che acquisisce”.

La locandina di She-Hulk.

Accettare se stessi

Un altro aspetto interessante sollevato da She-Hulk, la serie tv Disney+ disponibile dal 18 agosto, riguarda il tema dell’auto accettazione. Jennifer ha una certa resistenza nell’accettare di essere diventata She-Hulk. “Tutti noi abbiamo dei sogni nella vita e facciamo il possibile per realizzarli ma poi accade qualcosa cheli infrange e cambia le nostre esistenze per sempre”, ha commentato Tatiana Maslany durante il corso della conferenza stampa internazionale di presentazione della serie tv.

“È qualcosa di molto doloroso da affrontare. Jennifer avrebbe voluto solo continuare il suo lavoro in uno studio legale e non essere come il cugino. Ecco perché credo che la serie tv parli di come sia complicato accettare ogni lato di se stesso e il non rinnegarlo. È un tema complesso ma abbiamo cercato di affrontarlo in maniera, speriamo, divertente”.

Tatiana Maslany in She-Hulk.

Una legal comedy

La serie di fumetti che ha ispirato la trasposizione tv targata Disney+ ha un tono spensierato e spesso Jennifer/She-Hulk rompeva la cosiddetta quarta parete per rivolgersi direttamente al lettore. Così come il fumetto, anche She-Hulk si diverte a sottolineare come il nome da supereroina della protagonista sia legata a un personaggio maschile. “Jennifer diventa una supereroina ma le viene dato un nome che in qualche modo la sminuisce”, ha sottolineato Tatiana Maslany. Come, per dirla in maniera molto più semplice, accade quando le donne vengono identificate con il cognome del marito.

Le due diverse identità di Jennifer finiscono per trovare un punto di incontro sul lavoro. She-Hulk diventa infatti il volto della nuova divisione di uno studio legale specializzato in problematiche legate alle attività superumane, aspetto che conferisce molti spunti umoristici alla storia. “She-Hulk è una legal comedy: la protagonista, che a differenza del cugino sa come controllare i suoi poteri, è quasi sempre in tribunale a difendere i superumani”, ha ribadito Maslany. “Vediamo quindi passare in rassegna un manipolo di strani personaggi che si rivolgono a lei per la risoluzione dei loro piccoli e grandi problemi”.

Una perfetta nemesi

Oltre a Mark Ruffalo nei panni di Hulk, la serie tv Disney+ può contare sulla presenza di Tim Roth (nei panni del malvagio Emil Blonsky/Abominio, ruolo già ricoperto in L’incredibile Hulk) e Benedict Wong (è il Wong dei film su Doctor Strange). Ma la vera nemesi di Jennifer è Titania, portata in scena da Jameela Jamil.

“Titania è fondamentalmente la ragazza cool mentre Jennifer non lo è”, ha chiosato Maslany. “Titania ha abbracciato pienamente la sua vita da supereroina: ci guadagna anche, grazie alla sua presenza sui social media e ai suoi followers. Quindi, nell’affrontare Titania, è come se Jennifer si confrontasse con il risvolto peggiore dell’essere un super eroe, con qualcosa che lei non vorrebbe mai diventare!”.

Jameela Jamil in She-Hulk.