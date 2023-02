Sharper: Inganni e segreti nel film AppleTv+ con Julianne Moore e Sebastian Stan

S harper è il nuovo film original proposto da Apple Tv+. Ambientato a New York, è una storia piena di colpi di scena e conseguenze devastanti sullo sfondo della finanza e delle truffe.

Apple Tv+ propone dal 17 febbraio in esclusiva il film Sharper. Diretto da Benjamin Caron, Sharper presenta un cast stellare guidato da Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, l'esordiente Briana Middleton e John Lithgow.

La trama del film si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra.

Cinque personaggi in cerca di verità

Parlare del film Apple Tv+ Sharper non è semplice. Nelle varie conferenze stampa di presentazione regista e cast hanno chiesto di mantenere il massimo riserbo sulla trama e sui suoi tanti colpi di scena. Il premio Oscar Julianne Moore, Sebastian Stan e John Lightow guidano infatti una storia che, ambientata nella città di New York, si trasforma pian piano in un film su un artista della truffa.

Sharper, film original Apple Tv+, comincia con Tom (Justice Smith), sensibile manager di una libreria, che si innamora di Sandra (Briana Middleton), una studentessa di lettere, dopo che lei è entrata nel suo negozio. La relazione tra i due prende sin da subito una piega seria ma entrambi nascondono segreti sul proprio passato. “Tutto comincia in maniera molto classica: un uomo in una libreria, una ragazza che entra e l’inevitabile colpo di fulmine”, ha commentato il regista Benjamin Caron. “Volevo che il pubblico fosse portato in una certa direzione per poi cambiarla drasticamente dopo una ventina minuti”.

La storia dei due si intreccia in maniera inaspettata con quella di Max (Sebastian Stan), un artista della truffa le cui macchinazioni avranno un impatto scioccante sulle loro vite. Max ha inoltre messo gli occhi su Richard Hobbes (John Lightow), un vedovo milionario che ha ritrovato l’amore nell’enigmatica Madeline (Julianne Moore).

“Hobbes è un finanziere narcisista. È per sua natura spietato e, da predatore qual è, disprezza ogni sua debolezza”, ha specificato Caron, che aveva già diretto Lightow nella prima stagione della serie tv The Crown. “Lightow grazie al ruolo di Winston Churchill ha vinto un Emmy. Non vedevamo l’ora di tornare a lavorare insieme”.

“Max, invece, è una persona alquanto seducente”, ha aggiunto Caron. “È audace, è intelligente e ha inventiva. Ma è anche un uomo vulnerabile e imprevedibile. Sebastian Stan ha la straordinaria capacità di prestar volto a tutte le sue sfaccettature, portando un’energia pericolosa e mercuriale”.

Il poster originale del film Sharper.

Un film sull’inganno

Mentre l’azione del film Apple Tv+ Sharper si sposta da un attico sulla Fifth Avenue alle stanze di Wall Street e ai bar di Downton, segreti e bugie vengono gradualmente a galla e le vite dei cinque personaggi finiscono per intrecciarsi con conseguenze devastanti. “L’inganno è probabilmente la caratteristica distintiva di questo film”, ha spiegato il regista Benjamin Caron.

“Sono tanti i film a cui Sharper si ispira, da I soliti sospetti a Una squillo per l’ispettore Klute, passando per Il caso Thomas Crown. La storia è originale, tortuosa e orientata allo studio dei personaggi. Lo definirei un thriller ambientato a New York pieno di sorprese e colpi di scena: una perfetta via di fuga al romanticismo dei film di San Valentino”.

