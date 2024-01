Sexy Beast: Su Paramount+ la serie tv che fa da prequel a un film iconico

A rriva su Paramount+ la serie tv Sexy Beast, prequel dell’omonimo film del 2001 interpretato da Ray Winstone e Beng Kingsley. Al loro posto, troviamo i più giovani James McArdle ed Emmun Elliott, chiamati a sondare le origini del rapporto tra i due protagonisti e non solo.

Paramount+ propone dal 25 gennaio la serie tv Sexy Beast. Interpretata da James McArdle, Emmun Elliott, Tamsin Greing e Sarah Green, la serie tv Paramount+ Sexy Beast va alle origini della complicata relazione tra Gal e Don, i due personaggi al centro dell’omonimo film, che si trovano coinvolti nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni Novanta. Il tutto mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia il loro equilibrio.

James McArdle è Gal Dove mentre Emun Elliott è Don Logan: i due sono i migliori amici e ladruncoli di provincia che fanno la bella vita nella East London degli anni Novanta. Sarah Greene è invece Deedee Harrison, un'affascinante star del cinema per adulti. Le sue ambizioni e la sua storia d'amore con Gal la mettono costantemente in pericolo. Stephen Moyer è Teddy Bass, nome in ascesa nel mondo della malavita che seduce Gal e Don nella sua rete criminale; infine, Tamsin Greig è Cecilia, la sorella maggiore di Don, patologicamente dispotica e temibile.

Nuove connessioni

Nel film acclamato del 2001, Sexy Beast, Ray Winstone interpretava il criminale di carriera Gal Dove, il cui tranquillo ritiro in Spagna giungeva a fine per via dell'ex collega Don Logan (Ben Kingsley) che cercava di convincerlo a partecipare a una rapina. Sexy Beast, la nuova serie tv Paramount+ in otto puntate, altro non è che il prequel di quel film e segue i più giovani Gal (James McArdle) e Don (Emun Elliott) nella East London dei primi anni '90, dove si guadagnano da vivere come piccoli criminali. Ma, quando si presenta l'opportunità di far affari con il potente gangster Teddy Bass (Stephen Moyer), le loro vite si trasformano in modo irreversibile.

"Ho trovato molto divertente interpretare la tensione tra come Gal si vede e chi è veramente", ha raccontato McArdle. "Ha il suo codice morale e crede assolutamente di fare la cosa giusta, ma man mano che la serie avanza e questi personaggi vengono spinti nell'oscurità, l'integrità di Gal viene messa in discussione".

La serie tv Paramount+ Sexy Beast esplora anche l'inizio della relazione tra Gal e la futura moglie Deedee (Sarah Greene), una star del cinema per adulti con grandi ambizioni. "Gal e Deedee sono al centro di due mondi separati in cui tutti li sfruttano per il proprio vantaggio", ha sottolineato McArdle. "Man mano che iniziano a connettersi, si rendono conto che non hanno bisogno l'uno dell'altro ma vogliono essere insieme. È una relazione rivelatrice, ma anche pericolosa".

Don, un sociopatico con un temperamento esplosivo, ha la sua storia approfondita attraverso l'introduzione della sorella maggiore Cecilia (Tamsin Greig), una donna crudele e calcolatrice con un forte controllo su di lui. "Hanno perso i genitori quando erano molto giovani, e Cecilia è stata costretta a diventare una sorta di figura materna per Don", ha spiegato Elliott. "Poiché non è mai stata veramente amata, l'unico modo che conosceva per crescere Don era attraverso una forma simile di abuso, sia fisico che verbale. La loro relazione è complicata, e la lealtà di Don è divisa tra Gal e Cecilia".

Una pesante eredità

Assumere i ruoli originariamente interpretati da Winstone e Kingsley ha comportato che McArdle e Elliott affrontassero il progetto della serie tv Paramount+ Sexy Beast con una certa apprensione, ma sono stati attratti dall'opportunità di esplorare più a fondo la psicologia di due personaggi molto complessi. "Era una gran bella responsabilità", ha dichiarato Elliott. "Ma, al tempo stesso, questa è una storia che va alle origini di quei personaggi e si chiede come siano diventati quei due. Questo prequel ci dà il tempo per esplorare le dinamiche tra loro in gioco".

"Il film dura un'ora e mezza, e noi ne abbiamo otto a disposizione", ha aggiunto McArdle. "Abbiamo immaginato come sarebbero questi personaggi in situazioni che non abbiamo mai visto prima: questo è ciò che era emozionante e terrificante. Ray Winstone mi ha mandato un messaggio molto gentile: ‘Buona fortuna e che Dio vi benedica’… ci ha sicuramente aiutato!".

