Sex Appeal: Come rendere perfetta la prima volta in un film Disney+

S ex Appeal, il film che Disney+ propone dall’8 aprile, offre una visione teneramente goffa ed esilarante dell’amore e del sesso. Parla di ritrovare se stessi, innamorarsi e affrontare serenamente la prima volta. È una divertente storia di formazione, che parla ai giovani con sincerità e senza tabù.

Sex Appeal, il film Disney+, è una commedia adolescenziale spesso esilarante, fin troppo sincera e persino più dolce e matura di quel che sembra. Non lasciatevi ingannare dal titolo: non è un film a luci rosse ma è adatta per i più giovani e per chi crede ancora nell’amore.

Cosa racconta il film

Sex Appeal è la commedia che Disney+ propone dall’8 aprile in esclusiva. La storia si concentra sulla liceale Avery, interpretata da Mila Abdalla. Ragazza come tante, Avery si è impegnata con tutta se stessa a raggiungere ottimi risultati a scuola e ad applicare ciò che ha imparato tra i libri anche nella sua vita. Ha un fidanzato a distanza, Casper (Mason Versaw), e con lui si sta preparando a quello che considera il suo “ballo di fine anno”, lo StemCon. Si tratta di un concorso annuale per mettere a punta la prossima fantastica app in grado di risolvere uno dei problemi dei ragazzi della loro età.

Tuttavia, Casper vorrebbe qualcos’altro da Avery. Perfezionista e precisa come nessun’altra, Avery è colpa dal panico. In che modo una vergine può perfezionare la sua prima esperienza sessuale? Applicandosi, ovviamente. Non può certo lasciare tutto al caso, rischierebbe di fallire.

Cercando di prendere due piccioni con una fava, Avery decide di sviluppare un’app che aiuti a “perfezionare” il momento della prima volta. Impara così a conoscere il consenso, i preliminari, il piacere, la collaborazione e le altre molte sfaccettature che rendono il sesso un’esperienza piacevole. Conduce interviste improvvisate con i compagni che sfatano tutte le sue false convinzioni.

In più, nella mente di Avery balena l’idea di usare l’amico Logan (Jake Short) come cavia “speciale”, in modo da riuscire a separare il sesso dall’amore. I due diventano pian piano sempre più “intini”, anche se da tempo Logan nutre una cotta per lei. Una volta, a quattordici anni, Logan le aveva sfiorato il seno ma era stato allontanato in modo brusco.

Lo studio di Avery, che non ha la minima consapevolezza del suo corpo né di quello maschile, si tradurrà pian piano nella realizzazione che il sesso e l’amore non sono solo qualcosa di meccanico e che le relazioni richiedono sia testa che cuore.

Mila Abdalla in Sex Appeal.

Una commedia tenera e mai volgare

Sex Appeal, il film Disney+, evidenzia come la generazione Z abbia grande maturità nei confronti di determinati temi, mostrando una consapevolezza maggiore rispetto a quella dei propri genitori. Diretto da Talia Osteen e sceneggiato da Tate Hanyok, sulla carta Sex Appeal sembra ricordare American Pie ma è ben lontano dalle atmosfere quasi boccaccesche che caratterizzano le avventure di Stiffler e compagni.

In più, ci sono aspetti che guardano alla realtà odierna in maniera semplice ma credibile. Avery, ad esempio, è stata cresciuta non da due ma da tre madri lesbiche (impersonate da Margaret Cho, Rebecca Henderson e Fortune Feimster). La madre Deb è una premurosa preparatrice di pancake mentre Suze, la seconda madre, è un’acclamata pittrice di vagine. Kim, la terza madre, è entrata in scena divenendo la compagna di Suze dopo che questa aveva rotto con Deb.

Sex Appeal funziona per la natura tenera della protagonista, più intelligente che pratica e l’apertura spontanea a parlare di un argomento tabù come il sesso tra pari, senza prese in giro o bullismo. E in più ha una protagonista che non è né ingenua né timida nei confronti del sesso.

Margaret Cho, Rebecca Henderson e Fortune Feimster in Sex Appeal.

Un happy end diverso

Sex Appeal, su Disney+, è un film che mescola sesso e sentimenti, preparando a un finale inatteso. Dopo i vari esperimenti, Logan confessa ad Avery che il sesso ha accresciuto l’amore che nutre nei suoi confronti. Tuttavia, Avery non ha metri di paragone e decide di andare a letto con Casper. Ed è allora che Avery appura la più grande delle verità. Con Casper tutto sembra calcolato e freddo, a differenza di quanto avviene con Logan. Ciò la spinge a capire quanto sia giusta l’ipotesi di Logan: amore e sesso si alimentano a vicenda e solo il loro connubio può dar vita a un’unione felice, in cui ci si migliora a vicenda.

Sfortunatamente, però, l’happy end non è così scontato. Al ballo di fine anno, Avery rimane da sola a osservare Logan mentre balla con Lyssa, l’amica su cui il giovane ha ripiegato. Tale finale è utile a spiegare quanto delicate siano le relazioni, come il rispetto sia sempre necessario e come prima di amare si debba imparare a conoscere se stessi. Solo capendolo, Avery raggiungerà quel livello di maturità sociale che ancora le manca, che neanche al MIT possono insegnarle.

