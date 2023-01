S esso per amore è il film con protagonista Laure Calamy che racconta la difficile esistenza di una prostituta che da lavoratrice autonoma si vede costretta a rinunciare alla propria indipendenza per il futuro del figlio.

I Wonder Pictures e Prime Video Channel propongono dal 04 gennaio il film Sesso per amore. Primo lungometraggio della regista Cècile Ducrocq, il film Sesso per amore racconta la storia di Marie, una donna che da più di vent’anni si prostituisce a Strasburgo. Interpretata dalla straordinaria Laure Calamy, Marie ha il suo pezzo di marciapiedi, i suoi clienti abituali e, soprattutto, la sua libertà. Ma è anche madre di un figlio, il diciassettenne Adrien. Ed è per garantirgli gli studi che Marie ha bisogno di soldi e anche in fretta.

La trama del film Sesso per amore

Marie (Laure Calamy), la protagonista del film Sesso per amore, lavora per le strade delle Strasburgo. La sua è all’apparenza la vita abitudinaria di chi ha scelto il mestiere di prostituta in piena libertà. Del resto, Marie vende il proprio fascino e corpo ai suoi clienti, con garbo ma anche con la dovuta distanza e professionalità. È carina, è single ma ha un figlio adolescente, Adrien (Nissim Renard), con cui discute anche parecchio. Silenzioso e ribelle, Adrien è stato appena cacciato dal corso di formazione per diventare cuoco che frequentava.

Ma l’educazione e il futuro del figlio sono tutto ciò che per Marie ha importanza. Almeno lui dovrà avere una vita migliore della sua e, per tale ragione, desidera iscriverlo a una rinomata scuola di cucina, costi quel che costi. E ciò le costerà davvero caro, dal momento che le viene richiesto per l’iscrizione una donna che supera le sue capacità finanziarie: 9000 euro. Come trovare la somma diventa il cruccio di Marie: i suoi familiari sono squattrinati come lei, le banche non fanno prestito alle prostitute e la scuola non farà sconti.

L’unica soluzione è allora vendersi fino allo sfinimento. Ed è così che Marie rinuncia persino alla sua indipendenza e si aliena in un bordello transfrontaliero in Germania, dove è costretta a subire la concorrenza sfrenata di donne più giovani e avvenenti di lei, sadici clienti e lo strapotere di chi gestisce il posto con il pugno di ferro.

Il poster originale del film Sesso per amore.

Prostituta, lavoratrice, madre single

Il film Sesso per amore nasce da un cortometraggio che la stessa regista Cécile Ducrocq aveva girato con protagonista l’attrice Laure Calamy. Scopo della regista è quello di affrontare la prostituzione da un punto di vista emancipato e libero, distinguendo tra le ragazze obbligate al mestiere da qualcuno e la vita di Marie, che si considera invece una “libera professionista”. Marie non si vergogna affatto di quello che fa: non lo nasconde né al figlio né al banchiere che le chiede informazioni sulla sua situazione professionale. È il suo lavoro e come tale lo difende.

“Sono stata ispirata da una prostituta che lavora in rue Saint-Denis a Parigi”, ha dichiarato la regista. “Ha una foto del figlio appesa sul letto, un’immagine che mi ha scioccata. Quando l’ho conosciuta, mi ha spiegato che, come tutte le donne che lavorano, ha faticato non poco a crescerlo ma che per lui vuole soltanto il meglio”.

Tuttavia, nel film Sesso per amore ciò che per Marie ha sempre rappresentato una sicurezza si trasforma in precarietà quando Marie deve pensare al futuro del suo ragazzo. Per iscriverlo alla grande scuola di cucina, è chiamata a fare scelte difficili e a rinunciare alla sua stessa libertà. Nel night club tedesco, è una lavoratrice come tante altre che, senza dare alcuna percentuale a chi la ospita, deve comunque pagare un biglietto d’ingresso che equivale quasi a un affitto. E in più deve fare i conti con un’agguerrita concorrenza, quella delle giovani come Sofia (Melissa Guers), pronte veramente a tuto.

Ed è qui che la sua storia si trasforma in quella di una madre coraggiosa pronta a sacrificare tutto per assicurare un domani ad Adrien. Improvvisamente, Marie diventa il simbolo universale di tutte quelle ragazze madri che sono costrette a lottare anche contro i mulini a vento per crescere da sole i loro figli. In poche parole, Marie è un’eroina moderna che lotta per la sua sopravvivenza, non lontana da chi ogni giorno combatte contro le difficoltà di lavori precari o con stipendi da fame.

