Sesso, amore e terapia: Su Netflix, una commedia sul desiderio e sull’astinenza

S esso, amore e terapia, il film proposto da Netflix, combina umorismo e riflessione, offrendo una storia che, pur mantenendo un tono leggero, affronta temi significativi con sensibilità e intelligenza ed esplora le complessità delle relazioni umane e delle emozioni.

Netflix propone dal 13 agosto il film Sesso, amore e terapia. Commedia romantica diretta da Tonie Marshall, il film Netflix Sesso, amore e terapia racconta la storia di Lambert, interpretato da Patrick Bruel, un ex sex-addict in fase di recupero. Lambert ha raggiunto l'undicesimo mese di astinenza, una fase critica per lui, come sottolineato dall'attore: "È quello che si chiama un 'sex-addict' in fase di disintossicazione! È al suo undicesimo mese di astinenza, il che non è semplice, ma sarà ulteriormente complicato dalla partenza della sua associata".

Quando la sua partner professionale lascia lo studio di terapia di coppia che gestiscono insieme, Lambert deve trovare una sostituta. Entra così in scena Judith, interpretata da Sophie Marceau, una donna con una sessualità molto libera e aperta.

Il film Netflix Sesso, amore e terapia si sviluppa attorno alle dinamiche e tensioni che si creano tra i due protagonisti. Lambert si sforza di mantenere il suo percorso di recupero nonostante l'attrazione che prova per Judith, la quale è una figura dirompente nella sua vita controllata e ordinata. La loro relazione si sviluppa in un contesto di continue sfide e tentazioni, esplorando i limiti della resistenza personale e il desiderio.

I personaggi principali

Lambert, il protagonista maschile del film Netflix Sesso, amore e terapia, è un personaggio complesso e tormentato, un uomo che cerca di ricostruire la sua vita dopo una storia di dipendenza sessuale. La sua lotta interna tra il desiderio e la necessità di mantenere il controllo rappresenta il cuore della sua caratterizzazione. Patrick Bruel ha descritto il suo lavoro sul personaggio dicendo: "Sì, perché porta in sé una ferita. La sua vita personale non è delle migliori, ma il suo passato familiare, come si scoprirà, è decisamente catastrofico!".

Judith è interpretata da Sophie Marceau, che porta sullo schermo una donna sicura di sé e della propria sessualità. Marceau descrive il suo approccio al ruolo con queste parole: "Ho voglia che mi portino in universi più organici, più bruschi, più fisici... Vorrei perdermi senza punti di riferimento!". Il personaggio di Judith è un catalizzatore nel film, sfidando Lambert a confrontarsi con le sue paure e insicurezze.

Un altro personaggio significativo è la madre di Lambert, interpretata da Sylvie Vartan. La sua presenza aggiunge un livello di profondità alla narrazione, rivelando dettagli cruciali del passato di Lambert e influenzando le sue scelte attuali.

Il poster originale del film Netflix Sesso, amore e terapia.

I propri impulsi

Il film Netflix Sesso, amore e terapia affronta temi complessi e attuali come la dipendenza sessuale, il controllo personale e la gestione del desiderio. La storia di Lambert è un viaggio attraverso il conflitto interiore e la ricerca di un equilibrio tra il desiderio e la moralità. La dinamica tra Lambert e Judith serve a esplorare diverse prospettive sulla sessualità e sul modo in cui le persone si relazionano con i propri impulsi.

Patrick Bruel, riflettendo sul film, ha detto: "Ma il vaudeville parla sempre di desiderio, della coppia e della frustrazione!". Questo sottolinea come, anche in una commedia romantica, si possano esplorare questioni serie e profonde in modo leggero ma incisivo.

Sesso, amore e terapia: Le foto del film ADDICTS Tonie_Marshall 1/51 ADDICTS Tonie_Marshall 2/51 ADDICTS Tonie_Marshall 3/51 ADDICTS Tonie_Marshall 4/51 ADDICTS Tonie_Marshall 5/51 ADDICTS Tonie_Marshall 6/51 ADDICTS Tonie_Marshall 7/51 ADDICTS Tonie_Marshall 8/51 ADDICTS Tonie_Marshall 9/51 ADDICTS Tonie_Marshall 10/51 ADDICTS Tonie_Marshall 11/51 ADDICTS Tonie_Marshall 12/51 ADDICTS Tonie_Marshall 13/51 ADDICTS Tonie_Marshall 14/51 ADDICTS Tonie_Marshall 15/51 ADDICTS Tonie_Marshall 16/51 ADDICTS Tonie_Marshall 17/51 ADDICTS Tonie_Marshall 18/51 ADDICTS Tonie_Marshall 19/51 ADDICTS Tonie_Marshall 20/51 ADDICTS Tonie_Marshall 21/51 ADDICTS Tonie_Marshall 22/51 ADDICTS Tonie_Marshall 23/51 ADDICTS Tonie_Marshall 24/51 ADDICTS Tonie_Marshall 25/51 ADDICTS Tonie_Marshall 26/51 ADDICTS Tonie_Marshall 27/51 ADDICTS Tonie_Marshall 28/51 ADDICTS Tonie_Marshall 29/51 ADDICTS Tonie_Marshall 30/51 ADDICTS Tonie_Marshall 31/51 ADDICTS Tonie_Marshall 32/51 ADDICTS Tonie_Marshall 33/51 34/51 ADDICTS Tonie_Marshall 35/51 ADDICTS Tonie_Marshall 36/51 ADDICTS Tonie_Marshall 37/51 ADDICTS Tonie_Marshall 38/51 ADDICTS Tonie_Marshall 39/51 ADDICTS Tonie_Marshall 40/51 ADDICTS Tonie_Marshall 41/51 ADDICTS Tonie_Marshall 42/51 ADDICTS Tonie_Marshall 43/51 ADDICTS Tonie_Marshall 44/51 ADDICTS Tonie_Marshall 45/51 ADDICTS Tonie_Marshall 46/51 ADDICTS Tonie_Marshall 47/51 ADDICTS Tonie_Marshall 48/51 ADDICTS Tonie_Marshall 49/51 ADDICTS Tonie_Marshall 50/51 ADDICTS Tonie_Marshall 51/51 PREV NEXT