5 serie tv perfette da vedere durante l’autunno

T empo d'autunno? Tempo di coperta, divano e serie tv. Ecco, allora, cinque serie televisive perfette per trascorrere delle belle serate tra risate, lacrime, emozioni e tanti nuovi personaggi che vi faranno (o rifaranno) appassionare.

Le giornate più corte, le serate più fredde, i colori della natura e del cielo che cambiano. Tutto in autunno fa venire in mente solo una cosa: un divano, una coperta e una bella serie tv. L’immagine perfetta per godersi a pieno questa stagione tra le quattro mura domestiche, lasciandovi travolgere e appassionare dalle vicissitudini dei protagonisti delle serie televisive del momento (o magari anche no). In un mix di coccole e suspance assolutamente irresistibile.

Divertenti, irriverenti, introspettive, provocatorie. Gli ingredienti ci sono tutti, l’atmosfera anche. Non vi resta che scegliere la vostra serie televisiva preferita e lasciarvi accompagnare in questa nuova stagiona autunnale, tra pop corn e trame di sicuro effetto. Ma quali sono le serie tv perfette da vedere o rivedere durante l’autunno appena iniziato? Eccone cinque che potrebbero davvero piacervi. Guardare per credere.

Sex Education, per i “teen” di oggi e di ieri

Giunto alla sua terza stagione, Sex Education è la serie tv perfetta e assolutamente da non perdere per chi voglia rivivere i classici turbamenti, esperienze, dubbi e dilemmi dell’età adolescenziale. Un teen drama che riporta alla mente il percorso di scoperta che tutti, chi più o chi memo, ha affrontato nel corso della vita e in particolare durante gli anni scolastici.

Amore, sesso, voglia di ribellione il tutto raccontato in chiave leggera ma assolutamente realistica e allo stesso tempo avvincente. Una carrellata godibilissima di scene e dialoghi, che in modo genuino, diretto, a tratti commovente e sicuramente attuale, disegnano aspetti di vita che in un modo o nell’altro accumunano generazioni diverse, costruendone i ricordi. La serie tv perfetta per accompagnare il ritorno sui banchi di tantissimi giovani o per rivivere i dolci turbamenti di un’età passata ma che segna o ha segnato tutti noi.

Belgravia, una nuova appassionante serie tv in costume

Figlia di Julian Fellows, per intenderci il creatore dell’amatissima serie tv Downton Abbey, arriva un’altra serie in costume, Belgravia, un dramma tratto dal libro scritto dallo stesso Fellows. Una serie ambientata tra le classiche atmosfere del periodo della restaurazione, a Bruxelles.

Un salto temporale che dal 1815 durante un ballo organizzato dalla duchessa di Richmond, esattamente due giorni prima della famosa battaglia di Waterloo, catapulta protagonisti e spettatori nel quartiere londinese di Belgravia, vent’anni dopo. Tra ricordi, segreti e intrighi sentimentali di ogni genere che sapranno appassionarvi e donare un’atmosfera ancora più intima e calda alle vostre prossime serate autunnali.

Luna park, ritorno alla Dolce Vita

Una miniserie Netflix nuovissima, tutta italiana. Luna Park è ambientata nella Roma degli anni ’60, tra il glamour classico della Roma bene e la magia, le atmosfere e il mistero del Luna Park. Ed è proprio di misteri, di cose non dette, di intrighi e segreti che si fonda questa serie tv perfetta per catalizzare la vostra attenzione nelle fresche sere d’autunno.

Un mix di vicende e ambientazioni che fanno rivivere l’epoca della Dolce Vita e che portano lo spettatore alla scoperta di ciò che nemmeno le due protagoniste possono immaginare. La loro vera storia di sorelle separate alla nascita e la vita vissuta in due mondi totalmente diversi ma inevitabilmente collegati.

Better Things, una serie tv tutta da vivere

Per chi ha voglia di calore e di aprire il suo cuore, di provare a guardarsi dentro con l’aiuto di una lettura delicata, semplice e immediata del mondo di oggi, allora Better Things è la serie giusta, quella che fa per voi. Una comedy al femminile appena sbarcata su Disney+ che racconta la vita di Sam, una madre divisa tra le figlie, il lavoro e gli amori, più o meno duraturi.

Un mix che può racchiudere la vita di ciascuna di noi. In un susseguirsi di vicissitudini e sfide affrontate con una perfetta e stupenda imperfezione. Quella che abbiamo tutte. Una serie tv ironica, a tratti amara, comica e profondamente inclusiva. Per ritrovare un calore solidale che riscaldi le più fredde serate e il cuore di ognuno di noi.

Friends, autunno, nostalgia e tante risate

Se anche voi fate parte di quella categoria di persone a cui l’autunno fa tornare la voglia di rivedere le serie tv del passato che vi hanno fatto ridere, commuovere e vi hanno appassionato per anni interi, allora non dovreste perdere l’occasione per dedicarvi una serata settimanale a tema Friends.

Complice il suo recente ritorno con la reunion intitolata, appunto, Friends: The Reunion, l’autunno è la stagione migliore per recuperare tutti gli episodi, dalla primissima serie in poi, delle avventure dei sei giovani amici più esilaranti della televisione: Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey. Un’occasione di trascorrere delle divertenti serate davanti al camino e alla tv a suon di risate. E l’opportunità, per chi non l’avesse mai vista (ma non ditelo troppo forte) di scoprire una serie tv che non passerà mai di moda. Pronta far divertire generazioni intere.

Non vi resta che prendere il telecomando, accomodarvi sul vostro divano e scegliere la serie tv che maggiormente rispecchia i vostri gusti e i sentimenti che questa coloratissima, romantica e malinconica stagione è in grado di suscitare. Assicurandovi di avere tutto il necessario per affrontare ogni emozione che proverete e che, certamente, non vi dimenticherete mai.