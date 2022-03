Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Bridgerton con la sua seconda stagione non è l’unica serie tv da vedere su Netflix. La piattaforma propone infatti questa settimana altri quattro titoli che possono catturare l’attenzione di grandi e piccini.

Scopriamoli insieme.

LE BASI DEL PIACERE

La prima delle serie tv da vedere su Netflix è all’insegna della sessualità femminile. Tre sono gli episodi che compongono la miniserie Le basi del piacere. Sesso, gioia e scienza moderna convergono nell’esaltare il complesso universo del piacere femminile. L’obiettivo? Mettere a tacere una volta per tutte vecchie idee preconcette e pregiudizi su un argomento storicamente tabù. Disponibile dal 22 marzo.

TRANSFORMERS: BOTBOTS

La seconda serie tv da vedere su Netflix è adatta al pubblico die più piccoli. Si tratta di Transformers: BotBots, un prodotto animato che fa il verso ai Transformers tanto amati da intere generazioni di bambini.

I BotBots sono Transformers che prendono le sembianze di oggetti quotidiani. Mentre di giorno si nascondono tra gli scaffali dei negozi, di notte si lanciano in avventure sempre nuove, fino a quando un loro gruppo chiamato "Lost Bots" non si scontra con la sicurezza del centro commerciale mettendo in pericolo tutti i robot. Questi Transformers solitari e dispettosi sapranno superare le loro differenze, sconfiggere la sicurezza e farsi accettare dagli altri loro simili?

Disponibile dal 25 marzo.

800 METRI

800 metri è invece la serie tv da vedere su Netfilix consigliata a chi ama in documentari che raccontano di grandi eventi, spesso tragici, avvenuti di recente. Il 27 agosto 2017 a Barcellona un furgone percorre a tutta velocità gli 800 metri che separano Plaza Cataluña dal mosaico di Joan Miró, facendosi breccia tra la folla. Ore più tardi un altro attentato colpisce Cambrils, nella provincia di Tarragona. Questi attacchi terroristici sono stati commessi da giovani che sembravano integrati nella società spagnola. Com'è potuto accadere?

Disponibile dal 25 marzo.

Thermae Romae Novae

La quarta e ultima serie tv della settimana da vedere su Netflix è Thermae Romae Novae, destinata a tutti gli amanti dei manga giapponesi. Pensata come sequel del manga bestseller di Mari Yamazaki, Thermae Romae Novae con i suoi 11 epidosi ci farà scoprire perché Lucio voleva diventare un progettista di bagni termali e viaggiare nel tempo (non solo fino al Giappone odierno ma anche nel periodo Edo).

Nella serie tv, l’Impero Romano domina il mondo antico e le terme fanno parte della vita quotidiana dei suoi abitanti. Lucio vuole seguire le orme del padre e del nonno diventando un progettista di bagni termali, ma quando perde il lavoro a causa delle sue idee troppo antiquate, finisce per mettere in discussione il suo futuro... finché un giorno non è risucchiato in un grande tubo di scarico che lo trasporta in un sentō giapponese. Inconsapevole di aver viaggiato anche nel tempo, Lucio resta affascinato dalla cultura del bagno giapponese, ma anche dai disegni sulle pareti e dalle strane bevande a base di latte e frutta. Quando decide di portare nella Roma antica queste novità straordinarie, Lucio diventa finalmente un popolare architetto di stabilimenti termali.

Disponibile dal 28 marzo.

