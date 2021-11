5 serie tv che adorerai se ti piace il genere medical

N on solo diagnosi impossibili, ma anche le complicate storie dei medici che le formulano. Il medical drama è così: dopo che hai iniziano, non puoi più farne a meno

Le serie TV medical che dovresti conoscere o che forse ancora non hai scoperto, ma che ti terranno incollata allo schermo in questo gelido autunno? Te le diamo noi.

Che tu sia una neofita del genere o un’esperta in cerca di qualcosa di nuovo, questo elenco è dedicato a te. Ti renderai subito conto che alla lista manca Grey’s Anatomy, ma siamo abbastanza sicure che fosse quasi superfluo menzionarvelo!

Chicago Med

La serie TV medical che forse non hai ancora visto, ma che devi recuperare a tutti i costi è Chicago Med. Dagli stessi creatori di Chicago Fire (dedicata alle amanti dei pompieri, scusate se è poco) e di Law & Order (Dick Wolf), arriva il medical drammatico perfetto per un binge watch immersivo e assoluto.

Al momento la serie conta ben sei stagioni e 119 episodi, ma il suo successo promette bene e probabilmente ci attendono ancora parecchi episodi prima del gran finale. La serie nasce come spin-off di Chicago Fire e racconta le vite di uno degli staff medici più indaffarato della città. Emergenze mediche, ma anche umane, che invadono il pronto soccorso e inducono i medici a prendere decisioni mai scontate.

Con Oliver Platt nei panni del dottor Daniel Charles, Nick Gehlfuss (dottor Will Halstead) e Yaya DaCosta nei panni dell’infermiera April Sexton. Disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

Dr. House - Medical Division

La serie TV medical del 2004 che ha portato al successo Hugh Laurie e Robert Sean Leonard e, soprattutto, ha fatto rinascere la passione nel genere. Dopo ER – Medici in prima linea, si pensava infatti che il medical avesse già detto tutto. Niente di più sbagliato: c’è voluto l’umorismo irriverente e il talento incredibile del dottor House per creare una delle serie televisive più amate della storia.

Otto Stagioni, 176 episodi e un medico controverso pronto a farvi sghignazzare di gusto sulle peggiori malattie del mondo. Facendovi anche sentire un po’ in colpa. Prodotto da Bryan Singer, Dr. House esplora i misteri della medicina: il cattivo non è mai una persona, ma una malattia da sconfiggere. Dr. House è un uomo arguto e controverso che non si fida di nessuno, tantomeno dei suoi pazienti.

Se ancora non ti sei convita a guardarlo, sappi che la serie è entrata nel Guinness dei primati per essere stata una delle più seguite al mondo. 80 milioni di spettatori in oltre 66 Paesi, con più di 40 tra Golden Globe ed Emmy all’attivo.

The Good Doctor

Se sei alla ricerca di una serie TV medical con qualche punto di contatto con Dr. House, The Good Doctor è quella che fa per te. La storia è interamente incentrata sulla figura di un giovane medico chirurgo affetto da autismo. Quando si trasferisce in una piccola cittadina di provincia per unirsi a una prestigiosa equipe di medici, l’iniziale reticenza si trasformerà in un consenso unanime. Anche tu adorerai il dottor Shaun Murphy e il suo talento straordinario per salvare la vita dei suoi pazienti, talvolta riuscendo a pensare fuori dalla scatola.

Creato da David Shore, la stessa mente dietro a Dr. House, e da Daniel Dae Kim (Hellboy), The Good Doctor è attualmente in corso e composto da cinque stagioni, per un totale di 85 episodi. Con Freddie Highmore (Shaun), Beau Garrett (Jessica Preston) e Nichals Gonzalez (dottor Melendez).

Scrubs

Chi è quel genio che ti sa operare ma non ti fa male? Scrubs è arte, comicità e passione. Se l’umorismo demenziale fa al caso tuo, preparati ad affrontare un viaggio di 9 stagioni e 182 episodi, uno più pazzo dell’altro. Questa commedia medical conclusasi nel 2010 regala ancora citazioni immortali e tante, tante risate. Se ti piace l’umorismo alla Brooklyn 9-9, probabilmente questa è la serie che stai cercando.

Il medical surreale è ambientato al Sacred Heart Hospital e segue le vicende del tirocinante J.D. (Zach Braff), il quale impara i segreti della medicina, dell’amicizia e della vita.

Valkyrien

Con questo ultimo suggerimento abbiamo intenzione di esplorare un mercato assai diverso dalla classica serie TV medical made in USA. Questa serie norvegese è andata in onda per la prima volta nel 2017, è disponibile su D-Play, e mescola crime e medical.

La storia racconta le vicissitudini di un chirurgo che apre una clinica clandestina in una stazione abbandonata della metropolitana di Oslo, dopo che i colleghi gli impediscono di provare alcune procedure sperimentali sulla moglie in fin di vita. La sua clientela è quella che ti immagini: criminali, reietti e persone disperate che vogliono salvarsi la vita da malattie potenzialmente incurabili.

Chi l’ha vista l’ha paragonata a Breaking Bad: non solo per l’atmosfera, ma anche per l’interpretazione e l’intelligenza della scrittura. Si può affermare dunque che questo titolo merita di essere qui, pronto a farvi esplorare un modo diverso di concepire il medical drama.