D ue icone di stile e cultura, una coppia complice, un finale tragico: con American Love Story il produttore Ryan Murphy racconterà l'amore tra John John Kennedy e Carolyn Bessette

Belli, di successo, innamorati: John John Kennedy e Carolyn Bessette formavano una delle coppie più amate e al contempo invidiate degli anni Novanta.

Il loro sentimento era evidente, la loro complicità era alle stelle e faceva sospirare chiunque li guardasse, eppure la loro storia nascondeva delle ombre. In più, il destino beffardo che ha segnato la famiglia Kennedy si è abbattuto anche su di loro.

La loro favola si è conclusa nel 1999, per via di un tragico incidente aereo. Eppure il loro amore è ancora iconico, al punto da ispirare una nuova serie tv: American Love Story.

American Love Story, il format

Prima di parlare nel dettaglio della storia tra John John Kennedy e Carolyn Bessette dobbiamo però fare una doverosa precisazione. American Love Story nasce dalla mente di Ryan Murphy, già creatore di American Horror Story e American Crime Story.

Il successo di queste serie è dovuto al format antologico. Che significa? Che ogni stagione racconta un'unica storia, che si esaurisce nell'arco degli episodi annuali per poi dare spazio a un altro racconto.

Stando al magazine Deadline, American Love Story seguirà gli stessi presupposti e accenderà i riflettori sulle "storie d'amore vere, profonde e trascendentali che hanno catturato l'attenzione del mondo".

Kennedy e Bessette: tra luci e ombre

A inaugurare dunque il nuovo "brand" di Murphy sarà la love story tra il figlio minore del presidente John Fitzgerald Kennedy e la sales manager Carolyn Bessette.

La trama di American Love Story spiega già il perché di questa scelta: «Quella che è iniziata come una bella unione per una giovane coppia, ampiamente considerata come punto di riferimento dell'elite americana, ha iniziato a logorarsi sotto lo stress di un'osservazione implacabile e minuziosa e dello sguardo impietoso dei tabloid. Le pressioni sulle loro carriere ha portato a una crescente discordia familiare, che si è conclusa con la tragica morte quando il loro aereo privato si è schiantato nell'oceano in una nebbiosa notte d'estate al largo della costa del Massachusetts».

E in effetti la storia d'amore tra i due era cominciata come una favola dorata: lui, un "Principe" moderno, figlio di un Presidente e dell'elegantissima Jackie, si innamora di lei, studentessa di Boston che aveva lavorato per Calvin Klein.

Lei, figlia di un impiegato nella Pubblica Amministrazione di New York, che sembra essere una nobildonna celata tra il popolo: bella, bionda, esile, chic ed elegantissima, cede alla corte di lui e si innamora perdutamente.

All'inizio sembra andare tutto bene: in pubblico i due sono inseparabili, si baciano, si accarezzano. Fanno sognare. Poi però qualcosa si incrina, gli sguardi diventano tesi, più tristi. E i media speculano.

La serie tv su John John e Carolyn

L'obiettivo della prima stagione di American Love Story, dunque, è quello di indagare, di entrare nell'intima bolla di John John Kennedy e Carolyn Bessette e di esplorare la loro storia non soffermandosi alla copertina patinata, ma andando giù, sempre più giù.

La serie tenterà di capire cosa ha condotto, infine, i due a salire su quell'aereo che il 16 luglio si è inabissato nell'Oceano Atlantico, pur sapendo che ancora John John era troppo inesperto per pilotarlo.

Mostrerà, inoltre, tutto ciò che ai tempi sfuggiva al grande pubblico e che solo con un attento lavoro di ricostruzione è diventato più chiaro. Non resta dunque che attendere l'uscita, prevista per il 2022, con grande hype.