5 serie tv italiane che trovi su Netflix (e che non puoi perderti)

C inque serie tv italiane - da Baby a Skam Italia - che trovi su Netflix e che non puoi proprio perderti, fra amori e colpi di scena.

Coinvolgenti, ricche di colpi di scena e con personaggi che non si dimenticano: sono le serie tv italiane che trovi su Netflix. Da Baby, che ci porta nella Roma dei Parioli, a SKAM Italia, sino a Suburra: gli show made in Italy che non puoi perdere.

SKAM Italia

Fra le serie tv più amate di sempre, Skam Italia si ispira all’omonimo serial norvegese, Skam. Creata nel 2018 da Ludovico Bessegato, la serie è andata in onda su TIMvision per poi approdare su Netflix dove ha raggiunto un enorme successo. Racconta la vita di alcuni studenti di un liceo di Roma, puntando il riflettore, una stagione dopo l’altra, su alcuni personaggi in particolare e affrontano tematiche sociali molto attuali. Le stagioni sono in tutte quattro con la quinta che è stata annunciata nell’estate del 2021 e potrebbe arrivare presto. Un buon motivo per recuperare questo show che intreccia amore e amicizia, sessualità e salute mentale. Toccando argomenti come la religione, le discriminazioni, le molestie, le dipendenze e la violenza. Nella prima stagione la protagonista è Eva, legata a Giovanni e a capo di un gruppo di amiche formato da Sana, Eleonora, Silvia e Federica. Nella seconda stagione assistiamo al coming out di Martino, innamorato di Niccolò, affetta un disturbo bordeline della personalità. La terza stagione è tutta per Eleonora, che vive un rapporto tormentato con Edoardo e un’adolescenza segnata dall’assenza dei genitori. Infine nella quarta stagione conosciamo meglio Sana, divisa fra l’amore per Malik e la religione islamica che le impone di dover sposare un musulmano.

Suburra

Ispirata al romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, Suburra è una serie tv d’azione e drammatica disponibile su Netflix. Gli episodi sono ambientati a Roma dove si intrecciano le vicende di alcuni criminali, decisi a iniziare una lotta sanguinosa per controllare la città. I punti di forza dello show non sono solamente i colpi di scena, ma anche un cast strepitoso con attori come Alessandro Borghi nei panni di Aureliano e Spadino, interpretato da Giacomo Ferrara, troviamo poi Claudia Gerini e Filippo Nigro. Le stagioni sono in tutte tre e partono dal racconto di intrighi e lotte (che coinvolgono anche il Vaticano e i politici) per arrivare alle strade di Roma. Con una evoluzione straordinaria dei personaggi, soprattutto quelli femminili. “Aureliano e Spadino all'inizio di questa avventura erano alla ricerca di un posto nel mondo – ha spiegato Alessandro Borghi, parlando della serie -. Nel corso delle stagioni trovano il potere e devono imparare a gestirlo. A tutti gli effetti è stato un excursus emotivo, che ha seguito la mia crescita professionale”.

Baby

Italianissima e di grande successo anche la serie tv Netflix Baby, ispirata ad alcuni fatti di cronaca. Gli sceneggiatori infatti si sono lasciati ispirare dal famoso scandalo delle baby squillo che travolse la Capitale nel 2013. Gli episodi sono ambientati a Roma, nel ricco ed elegante quartiere Parioli, e seguono le vicende di Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani), due ragazze che vivono una vita segreta. Un teen drama made in Italy molto apprezzato, con un ottimo cast in cui spiccano anche Claudia Pandolfi, nel ruolo di Monica, e Isabella Ferrari (Simonetta). “Viviamo in un acquario, ma sogniamo il mare”, racconta la voce di Chiara, mentre dall’alto vediamo i tetti di Roma e le sue strade piene di macchinette e motorini.

Summertime

Summer e Ale sono i protagonisti di questa serie tutta Italia che ha conquistato Netflix. Uno show leggero e ricco di sentimenti, che ci porta alla scoperta di un’estate fatta di amore, scoperte e crescita personale. La storia è ispirata a Tre Metri Sopra il Cielo, il romanzo di Federico Moccia che ha stregato generazioni di adolescenti e da cui è stato tratto l’omonimo film con Riccardo Scamarcio. Questa volta di fronte alla telecamera ci sono Ludovico Tersigni (attore di Skam Italia e alla guida di X Factor) e Coco Rebecca Edogamhe: due ragazzi che provengono da mondi diversi e, complice una forte attrazione, vivranno un’estate indimenticabile. La seri è ambientata in Riviera romagnola: Summer è una ragazza responsabile che sogna di viaggiare, ma resta per la sua famiglia. Ale è un ex campione di moto che vuole dimenticare il passato e dare una svolta alla sua vita: per entrambi l’estate cambierà ogni cosa. Alla colonna sonora hanno contribuito tantissimi artisti, da Fulminacci a Gio Evan, passando per Frah Quintale, Franco126 e Carl Brave.

Curon

Arrivata su Netflix nel giugno del 2020, Curon è una serie tv made in Italy unica e molto interessante. Ispirata al genere fantasy, è ambientata in Trentino Alto Adige e parte da uno spunto: la leggenda che ruota intorno a Couron Venosta, una cittadina immersa nell’acqua di cui si vede solamente il campanile della vecchia chiesa. La serie segue le vicende di Anna che, insieme ai due figli, torna nella sua città natale. Dopo la scomparsa misteriosa della donna, i gemelli dovranno affrontare un viaggio alla scoperta dei segreti che si celano dietro la cittadina. Il paesino di Curon, famoso in tutto il mondo, è caratterizzato dal campanile che spunta dal lago artificiale. La chiesa venne sommersa quando nel 1950 i laghi di Resia e Curon furono uniti, inondando le case che furono poi ricostruite a monte. Secondo un’antica leggenda in alcune notti si possono udire i rintocchi delle campane. Al centro della serie tv la dualità dell’animo umano, diviso fra bene e male. “Che cosa ci fanno due lupi dentro di noi? Lottano tra di loro per il controllo della nostra anima. Dipende tutto da chi dei due vuoi nutrire”, dice uno dei personaggi.