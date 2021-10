5 serie tv horror che devi assolutamente vedere su Netflix

Quest’ottobre con temperature elevate e neanche un segno di cattivo tempo ha bisogno di un po’ di atmosfera: ecco qualche serie TV horror su Netflix che devi assolutamente recuperare

Le serie TV horror su Netflix aggiungeranno quel tocco di atmosfera al tuo ottobre che, diciamocelo, questo meteo ci sta facendo un po’ mancare. Dai grandi classici del brivido, passando per serie ispirate a libri dei maestri della paura, eccoti qualche titolo che forse ti eri persa.

Nell’attesa di American Horror Story: Impeachment, in arrivo però su Disney+, abbiamo messo a punto una lista di titoli che stuzzicano. Prepara una cioccolata calda, una coperta morbida e aspetta che cali il buio: a tutto il resto ci pensa Netflix!

Ratched

8 episodi per Ratched, la serie TV horror su Netflix che forse devi ancora recuperare. Protagonista Sarah Paulson, già più volte acclamata per il suo talento nel ritrarre personaggi decisamente sinistri. La serie di Ryan Murphy che racconta la storia di Mildred Ratched, un’infermiera uscita dalla fervida fantasia di Ken Kesey. Sì, proprio lui, l’autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo, di cui alcune case editrici italiane stanno riproponendo in questo periodo le opere in ristampa.

Due parole sulla trama, senza spoiler: lo show racconta le origini di Mildred Ratched, infermiera di un istituto psichiatrico nel 1947. Nuova assunta in un ospedale della California, la donna finisce in un luogo dove sedicenti scienziati fanno strani esperimenti sui pazienti. Inizialmente una donna inappuntabile, col passare degli episodi, scoprirai che la crepa sulla maschera di Mildred è molto più profonda di quello che avresti immaginato. Una serie sinistra, perfetta per le sere in cui sei in casa da sola.

Slasher

Slasher è una serie TV horror su Netflix antologica che e non mancherà di regalare emozioni alle fan del genere slasher. Le stagioni sono composte da 8 episodi e sono autoconclusive. Preparati a brividi, momenti adrenalinici e naturalmente un po’ di splatter, tipico del genere.

La prima stagione, L’Esecutore, parla di una giovane donna che torna insieme al marito nella casa in cui i suoi genitori sono stati assassinati. Il suo ritorno coincide con l’inizio di una catena di orripilanti omicidi.

Nella seconda stagione, Colpevoli, un gruppetto di ex istruttori di campo estivo fa ritorno, in inverno, in un campeggio isolato. In questo luogo abbandonato, un killer sconosciuto ed efferato li prende di mira uno per uno.

Solstizio, la terza stagione, parla di un giovane che viene brutalmente assassinato davanti al suo condominio. Dopo un anno, il killer torna a colpire lo stesso blocco di appartamenti. Coincidenze? Meglio scoprirlo da soli!

The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor

Questo duplice consiglio racchiude in realtà due stagioni di una serie antologica ideata da Mike Flanagan. The Haunting è un horror che, nel 2018, è stato accolto molto positivamente sia dal pubblico che dalla critica. Oltre a essere eccezionale nella creazione di un’atmosfera da brivido, questa è la serie che devi guardare se vuoi rimanere attaccata allo schermo fino alla fine.

Un po’ storia d’amore, un po’ storia di fantasmi, le due serie incrociano varie linee temporali ed esplorano la verità dietro la casa che le ospita. La prima serie è liberamente ispirata a L’incubo di Hill House, celebre romanzo di Shirley Jackson molto amato anche dal bookstagram. La seconda, che non ha ricevuto il calore della prima, è una interessante variazione sul tema, con tutti gli elementi per farvi venire i brividi. Ragazzini un po’ inquietanti, una magione infestata dalle sue vecchie proprietarie e tanto, tanto mistero.

Stranger Things

Potevamo fare una lista di serie TV horror su Netflix senza menzionare Stranger Things? Capolavoro acclamato dal pubblico, è un mix di nostalgia fine anni ’80 e intrattenimento puro. Se non ti basta, sappi che si tratta di una delle serie più amate dell’intero catalogo, con 5 candidature ai Golden Globe e 41 agli Emmy Awards.

Un po’ IT e un po’ Goonies, Stranger Things racconta la storia di una città americana e del suo mondo “Sottosopra”. La misteriosa sparizione di un bambino, Will, spingerà i suoi amici a mettersi alla ricerca della verità. Nel corso delle indagini la compagnia incontrerà Undici, una bambina dai capelli rasati dotata di strani poteri sovrannaturali. Cospirazioni governative, esperimenti diabolici e tanto altro: Stranger Things è perfetta per la serata di Halloween.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Ambientata nello stesso universo di Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina è una serie TV horror e paranormale perfetta per creare la giusta atmosfera. Si ispira anche al fumetto Sabrina, vita da strega. Sabrina Spellman è una ragazza in apparenza normale che conduce una vita quasi perfetta. A tutti, però, nasconde l’altra metà di sé: per metà umana e per metà strega, al compimento dei sedici anni Sabrina dovrà frequentare l’accademia delle arti occulte.

Libertà o potere? Vita normale o eccentricità e stranezze? E se Sabrina decidesse di rinunciare ai suoi poteri per condurre una vita serena con il suo ragazzo, Harvey? Sappiamo tutte che non sarà affatto così semplice.