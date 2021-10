A vete voglia di fare binge watching, magari con una serie tv che intrattenga e sia anche girl power? Ecco cinque show da recuperare (o da rivedere)

La stagione è quella giusta: ci aspettano fine settimana pigri da passare a fare binge watching. L’autunno, con i primi freddi e le giornate che durano meno, fa subito venire voglia di divano, coperta e televisione accesa, quindi cosa c’è di meglio per trascorrere il tempo libero di una bella serie tv, magari che sia girl power e di ispirazione?

Tra show assolutamente da rivedere - perché non stancano mai - a quelli che “appena ho tempo lo guarderò”, ecco cinque telefilm che sono da recuperare.

Una mamma per amica

Dici girl power e subito la mente corre a Una mamma per amica. La ragione è semplice e va ricercata innanzitutto nelle due - indiscusse - protagoniste. A partire da Lorelai, una mamma single che si fa in quattro per gestire lavoro, casa e figlia. Certo non disdegna litri di caffè, ma de resto come darle torto?



Sempre sorridente, nonostante le difficoltà e il conflitto con la famiglia, è brillante, intelligente e un’ottima figura genitoriale. Affronta la vita con grande entusiasmo, una buona dose di ironia e tanta caffeina.

Rory, invece, è una studentessa modello, con - sin da bambina - le idee molto chiare per quanto riguarda il futuro e una grande voglia di imparare. Ha spesso il naso tra i libri, e questo ci piace un sacco, dalla mamma ha ereditato il senso dell’umorismo, una propensione a chiacchierare e l’amore per il caffè.

A completare il tutto un’ambientazione scenografica, perché nella cittadina immaginaria di Stars Hollow è quasi sempre Autunno (non è vero, ma la magia di questa stagione lì si esprime in tutto il suo splendore), dialoghi brillanti e il messaggio che ci viene trasmesso. Ovvero che noi ragazze siamo fatte così: ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, anche se abbiamo il cuore spezzato, o se la vita rimescola i nostri piani

Sex and the city

Quattro donne diversissime tra loro e una finestra aperta sul loro mondo: dal sesso senza tabù, alle relazioni sentimentali, fino all’amicizia che le lega, senza dimenticare la moda. Sex and the city è un must, una serie tv che scavalca le generazioni e piace a tutte: difficile conoscere qualcuno che non ha seguito almeno una puntata.

All’avanguardia e molto chiacchierata, quando è uscita la prima puntata nel 1998 negli USA, in breve tempo Sex and the city è diventata un appuntamento imperdibile da guardare e riguardare. Alcune battute sono diventate di uso comune, i look e gli stili modaioli di Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha sono stati ammirati e copiati, e la serie ha dato vita a uno prequel, due film, e ora a un reboot (in cui mancherà uno dei personaggi più amati: Samantha, la più trasgressiva tra i personaggi del telefilm).

Uno dei suoi pregi: mostrare le donne a 360 gradi, sia nei loro punti di forza, sia nelle loro fragilità.

La regina degli scacchi

Facciamo un balzo in avanti per parlare di una delle miniserie tv più acclamate degli ultimi anni: La regina degli scacchi, basata sul romanzo omonimo di Walter Tevis.



La protagonista è Beth, che conosciamo bambina. Ne seguiamo le vicende a partire dal suo arrivo in un orfanotrofio, dove scopre la passione per gli scacchi, fino al suo imporsi in un mondo popolato da uomini, con grinta e tenacia. Mentre diventa una stella nel settore, la protagonista deve affrontare momenti molto difficili e le dipendenze.

Seguiamo la protagonista per un arco di tempo di circa dieci anni e la vediamo cambiare, crescere, imparare e affrontare tante situazioni complicate. La regina degli scacchi – alla fine - ci insegna a non lasciarci intimorire, ma a lottare per raggiungere gli obiettivi e per portare avanti le nostre passioni.

Scandal

Una donna alla guida di una squadra che si occupa di proteggere i segreti, e gli scandali, delle persone che detengono il potere negli Stati Uniti. Olivia Pope è la protagonista indiscussa di Scandal.

Precedentemente direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca, è innamorata (e ricambiata) del Presidente. Sul lavoro è determinata, ha il piglio deciso, non si lascia intimorire e ci mette sempre un pizzico di cuore. Ed è esattamente così che vorremmo riuscire tutte ad affrontare la vita e le difficoltà.

Domina

Torniamo a tempi più recenti con una serie tv distribuita da poco, ovvero Domina, uno show televisivo che ci catapulta nel passato e più precisamente al tempo dei romani. La protagonista, infatti, è Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto.

Una donna che si ritrova ad assistere alla rovina della propria famiglia, che non avviene per mano di persone qualsiasi, ma a causa degli uomini di quello che poi diventerà suo marito. Livia Drusilla si trasforma così nella donna più in vista dell’Impero romano e abile consigliera politica.



Il messaggio di Domina e della sua protagonista è chiaro: ci ricorda che ci si può rialzare anche dalle cadute più rovinose, anche dopo aver affrontato i momenti che sembrano più difficili per diventare più forti e potenti di prima.

LEGGI ANCHE: Sì, queste serie tv hanno i personaggi femminili meglio riusciti della storia