S e sei una fan dello show spagnolo sulla banda di rapinatori, non puoi perderti questa selezione di serie tv da vedere se ami La Casa di Carta.

Nel panorama Netflix, ci sono almeno cinque serie tv da vedere se ami La Casa di Carta. Lo show spagnolo, ha conosciuto un successo senza precedenti da quando è stato distribuito sulla piattaforma streaming e ora è uno dei titoli più visti. Ogni nuova stagione de La Casa di Carta raggiunge sempre il primo posto dei contenuti più visti su Netflix, in Italia e nel mondo.

Adesso la serie è agli sgoccioli: la prima parte della quinta stagione è disponibile allo streaming dall’inizio di settembre. A dicembre, invece, saranno resi disponibili gli ultimi episodi, quindi la conclusione delle avventure della banda guidata da Il Professore è davvero vicina.

Non serve però che tu ti faccia prendere dallo sconforto, perché su Netflix ci sono vari titoli che potrebbero incontrare il tuo gusto. Nell’ampia offerta della piattaforma streaming abbiamo pensato a una selezione di cinque serie da vedere se ami La Casa di Carta e cerchi dei titoli alternativi, in linea con lo show spagnolo.

Vis a Vis - Il prezzo del riscatto

Cominciamo le proposte di serie tv da vedere se ami La Casa di Carta con Vis a Vis - Il prezzo del riscatto. Lo show segue la storia di Macarena, una giovane donna ingenua che si lascia manipolare dal suo capo e commette numerosi crimini di manipolazione e appropriazione indebita nell'azienda in cui lavora. Viene scoperta e accusata di quattro reati fiscali, per i quali è provvisoriamente detenuta nella prigione di Cruz del Sur. Lì affronta lo shock emotivo che significa per lei entrare nella prigione, esperienza che la cambierà profondamente, anche per le complicate relazioni tra le detenute.

A firmare questa serie è Esther Martínez Lobato con Álex Pina, autore de La Casa di Carta. Anche Vis a Vis è una serie spagnola, che è diventata poi popolare da quando è stata distribuita su Netflix. Nel cast, tra l’altro, c’è Najwa Nimri, che interpreta Zulema, la detenuta più pericolosa del carcere: ovviamente, si tratta dell’attrice che, ne La Casa di Carta, interpreta l’ispettore Alicia Sierra. Non solo, nel cast c’è anche Alba Flores, ovvero Nairobi, che qui interpreta la detenuta Saray Vargas de Jesús.

Orange Is the New Black

Sempre tra i titoli targati Netflix e le produzioni a tema carcere, Orange is the New Black è assolutamente perfetto per la tua lista di serie tv da vedere se ami La Casa di Carta. La storia è ambientata in un carcere femminile, dove finisce Piper, la protagonista dello show. Piper è finita dentro per il tradimento della sua compagna Alex, e sembra destinata a essere vittima delle altre carcerate. Con il suo acume, tuttavia, riuscirò a farsi valere, tessendo una sottile rete di alleanze.

Nel corso delle sette stagioni, la serie Orange is the New Black affronta tanti temi importanti legati alla situazione all’interno delle carceri e le condizioni alle quali sono costrette a stare le detenute. Si parla di rivolte, ingiustizie, corruzioni e del giro di denaro che sta dietro a queste istituzioni.

Sky Rojo

A proposito di show spagnoli diÁlex Pina per Netflix, tra le serie tv da vedere se ami La Casa di Carta, non puoi davvero perderti Sky Rojo. Si tratta di una serie scritta appunto da Pina con Esther Martínez Lobato e che Netflix ha distribuito nel 2021, staccando di pochi mesi la prima e la seconda stagione. La storia segue Coral, Wendy e Gina, tre prostitute in fuga dal proprietario del locale in cui sono costrette a lavorare. Lo stile ricorda un po’ (con le dovute proporzioni) Tarantino, nel senso che Sky Rojo è una sorta di epopea splatter nel mondo della prostituzione e della tratta di donne. A tratti è una serie grottesca e piena di sesso e violenza (con scene molto, molto esplicite). Ma è anche un approfondimento inedito nel mondo dello sfruttamento della prostituzione e una chiara condanna verso gli sfruttatori e verso i clienti.

Prison Break

Torniamo agli show ambientati in carcere: anche Prison Break è un titolo adatto nell’elenco delle serie tv da vedere se ami La Casa di Carta. La storia racconta di Michael Scofield, che decide di farsi arrestare di proposito in modo da poter entrare nel carcere di Fox River, dove il fratello è stato imprigionato ingiustamente. Il suo scopo è quello di progettare un’evasione dall’interno.

Come ne La Casa di Carta, anche in questo caso i protagonisti sono dei criminali che vogliono sovvertire l’ordine ingiusto stabilito da chi è al potere.

Questa è una produzione statunitense, prodotta da Fox – che l’ha anche distribuita – ora interamente disponibile su Netflix. Inizialmente Prison Break si era conclusa nel 2009 con la quarta stagione, ma nel 2017 ne è stata pubblicata una quinta. In realtà, pare sia stata rinnovata per una sesta stagione, di cui ancora non si sa nulla.

Breaking Bad

Probabilmente non ha bisogno di presentazioni, perché Breaking Bad è una delle serie più iconiche degli ultimi anni. Tuttavia, se ancora non l’hai mai seguita, potrebbe piacerti proprio se stai cercando serie tv da vedere se ami La Casa di Carta. La serie si è conclusa nel 2013. Composta da 5 stagioni, è interamente disponibile su Netflix insieme al film sequel, El Camino.

La storia è quella di Walter White (interpretato da Bryan Cranston), un professore di chimica che cerca di far fronte alle difficoltà economiche della famiglia. Quando, al suo 50°compleanno, gli viene diagnosticato un cancro ai polmoni inguaribile, diventa socio di Jesse (Aaron Paul), suo ex studente diventato spacciatore. Insieme i due uomini danno vita a un impero delle metanfetamine, facendosi non pochi nemici, ma anche diversi alleati poco affidabili.