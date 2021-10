F igure di donne oltre gli sterotipi: ecco le 5 migliori serie tv con i personaggi femminili meglio riusciti della storia.

Anche la televisione può descrivere le donne oltre gli stereotipi, come dimostrano alcune serie tv con i personaggi femminili meglio riusciti della storia.

Nell’ampio, ampissimo panorama delle produzioni televisive, ci sono davvero tante protagoniste che incarnano differenti tipi di femminilità. Le serie tv sono ormai un modo di raccontare il presente e proprio attraverso le storie dei personaggi. Proprio come uccede nella realtà, si evolvono nel tempo. Così, è facile imbattersi in figure che rispecchiano l’infinità varietà dell’essere donna. I titoli da prendere in considerazione per un discorso su questa tema sono tanti, ma alcuni hanno davvero rappresentato dei casi speciali.

Ecco una selezione di cinque serie tv con personaggi meglio riusciti della storia.

Carrie Bradshaw di Sex and The City

È un titolo che risale alla fine degli anni Novanta, ma sono tanti i motivi per cui Sex and The City è il titolo più adatto per inaugurare la nostra selezione di serie tv con personaggi femminili meglio riusciti della storia. Protagonista assoluta è Carrie Bradshaw (interpretata da Sarah Jessica Parker), che insieme alle sue amiche inseparabili Samantha, Miranda e Charlotte incarna l’idea della donna moderna, in carriera, che vive l’amore e il sesso libera da convenzioni retrò.

Carrie è una trentenne single a New York, una giornalista di costume, tanto che scrive una rubrica sulle relazioni e il sesso, intitolata appunto Sex and the City. I suoi articoli prendono sempre spunto dalle sue esperienze di vita reale. Tutto viene vissuto e analizzato: l’amore, il sesso, le amiche, il lavoro. Insomma, tutto quello che può vivere una donna di oggi, libera e indipendente.

Accanto a lei ci sono sempre Samantha, Miranda e Charlotte. Anche loro, ciascuna con il proprio carattere, rappresentano un modo di descrivere l’immagine di una donna moderna che vive a 360°, esattamente come dovremmo fare tutte.

Sex and The City ha fatto davvero la storia delle serie tv con personaggi femminili e non è un caso se da quando è stato annunciata la data del revival, l’entusiasmo di tutte le fan (di ieri e di oggi) di Carrie & co.

June Osbourne de Il racconto dell'ancella

Quando c’è stata l’ipotesi che il nome Margareth Atwood fosse tra i papabili per vincere il Nobel per la Letteratura, abbiamo gioito e fatto il tifo per lei. La Atwood, infatti, è una scrittrice da conoscere assolutamente, anche perché proprio dal suo romanzo The Handmaid’s Tale ha preso spunto la serie nota anche come Il racconto dell’ancella. Anche questo titolo si merita un posto d’onore nella nostra selezione di serie tv con personaggi femminili meglio riusciti di sempre.

La protagonista, interpretata da Elisabeth Moss, è June Osbourne: la giovane donna, come tante altre, viene separata dalla sua famiglia (composta dal marito Luke e dalla piccola Anna) durante il colpo di stato della Repubblica di Gilead, che trasforma gli Stati Uniti in un regime teocratico totalitario che priva le donne dei loro diritti. June diventa un'ancella e, come tale, viene sottoposta a stupri rituali e subisce ogni forma di tortura e violenza. Ma June non cede: superato lo choc dei primi tempi, la nostra protagonista diventa un modello di forza e resilienza. Nel corso delle stagioni, June sopravviverà a ogni tipo di sofferenza (compreso l’allontanamento della nuova figlia, avuta durante la prigionia) e diventerà una leader della Resistenza. Non solo, ma un vero e proprio simbolo umano del motto «Nolite te bastardes carborundorum» («Non consentire che i bastardi ti annientino»).

Fleabag

Tra le serie con personaggi femminili meglio riusciti di sempre, c’è senz’altro Fleabag. Questo è il titolo della serie, ma anche il nome, anzi, il nomignolo della protagonista stessa, che in italiano significa «sacco di pulci». Ecco, nonostante il nome non esattamente raggiante, Fleabag è un’altra figura che ha segnato un punto importante nella storia della serialità e nella rappresentazione della donna moderna.

È interpretata da Phoebe Waller-Bridge, che è anche la geniale autrice della serie, tratta di fatto da un suo monologo teatrale. Fleabag è una trentenne che vive a Londra e cerca, letteralmente, di sopravvivere alla vita. Una famiglia disfunzionale (del resto, chi ha quella perfetta?), vari vicissitudini amorose con partner più o meno complicati, un’attività da tirare avanti anche dopo la morte della sua migliore amica nonché socia. Fleabag non si piange addosso, si concede momenti di smarrimento ma poi riesce sempre a rialzarsi. Lacrime e sorrisi: non è forse così che siamo fatte?

Annalise Keating de Le regole del delitto perfetto

Già vincitrice di un Oscar e di un Golden Globe per il film Barriere, Viola Davis è la star de Le regole del delitto perfetto. Proprio la sua Annalise Keating (interpretazione per la quale ha vinto un Emmy) rende questo titolo una delle serie tv con personaggi femminili meglio riusciti di sempre. La donna è un’avvocata e docente di diritto penale presso la Middleton University.

Tra i suoi studenti, seleziona i migliori, i cosiddetti Keating Five, con cui si dà fare nei casi di difesa di cui si occupa. È una figura molto ben scritta, perché impersona le tante sfaccettature che può avere una donna: molto forte e tosta, sa nascondere meglio di altri le sofferenze interiori. Per di più, è la prima volta che una donna di colore esce dai ruoli cliché della lotta al razzismo, rimanendo comunque una leader. Anche se, sì, è vero, ha qualche "difetto", visto che è un’alcolizzata (e non diciamo altro per evitare spoiler).

La Regina Elisabetta II di The Crown

The Crown è una serie pluripremiata (anche agli Emmy Awards 2021) con il grande merito di avercifatto entrare nella vita privata di una delle donne più potenti del mondo. La Regina Elisabetta è interpretata da tre attrici strepitose nelle varie fasi della sua vita: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton che vedremo nella 5°stagione.

La sua storia è davvero affascinante soprattutto per lei, tanto che The Crown è tra le serie tv con personaggi femminili meglio riusciti proprio perché racconta le fragilità e l’emotività di una donna oltre la scorza dura. E proprio attraverso Elisabetta ripercorriamo la storia di un Paese e comprendiamo tutte le difficoltà del suo ruolo di sovrana dovendo avere a che fare con interlocutori maschi che non vogliono sottostare a una monarca donna.