P rotagoniste toste sul lavoro quanto nella vita: ecco una selezione con le migliori serie tv con donne in carriera che devi assolutamente vedere.

L’emancipazione femminile è stata raccontata in televisione in vario modo, comprese le serie tv con donne in carriera. Nel corso degli ultimi anni soprattutto, gli show provano a raccontare figure femminili forti nella loro evoluzione. Ti sei mai chiesta quanto il lavoro sia una parte rilevante in questo senso? La risposta è un po' confusa? Le donne in carriera non vengono raccontate troppo spesso, ma quando succede, regalano personaggi indimenticabili.

Ecco, quindi, una selezione di serie tv con donne in carriera che potrebbero darti la giusta ispirazione in materia di tenacia, motivazione e… professionalità.

Made in Italy

La prima fiction sulla nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta: per questo Made in Italy apre la selezione delle serie tv con donne in carriera. Una storia ambientata all’epoca degli esordi dei grandi stilisti italiani può esserti d’ispirazione su tante prospettive. Protagonista della fiction è Irene Mastrangelo (Greta Ferro), studentessa universitaria figlia di immigrati dal Sud che sbarcano faticosamente il lunario. Un colpo di testa la costringe a lasciare l’università. Così Irene comincia il praticantato presso la redazione di Appeal, una rivista di moda milanese guidata dalla severa caporedattrice Rita Pasini (Margherita Buy).

Attraverso la storia della protagonista, avrai modo di conoscere tutti i grandi stilisti, Krizia, Giorgio Armani, Rita e Ottavio Missoni, Miuccia Prada, Gianni Versace, Walter Albini, Elio Fiorucci, pronti a sfidare il predominio dell’Haute Couture francese. Tutto ciò accade in un decennio, i Seventies, ricco di energie e di conflitti. Sono gli anni del divorzio, dell’emancipazione della donna, ma anche del terrorismo e degli scontri di piazza, anni di trasformazione e di fermenti creativi. Li puoi vivere attraverso gli snodi della vita privata e professionale di Irene, autentica donna in carriera con cui puoi identificarsi e da cui prendere ispirazione.

Made in Italy ha subito vari slittamenti nella produzione, poi finalmente è andata in onda su Canale5, riscuotendo un grande successo. Adesso, tuttavia, la prima stagione è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, così puoi recuperarla e vederla quante volte vuoi.

The Good Wife

Ideata da Robert King e Michelle King, la serie The Good Wife è un procedural crime (cioè, un dramma giudiziario) che conta al suo attivo ben 7 stagioni. Ha destato ovunque un tale successo che nel 2017 è stato anche creato uno spin-off, dal titolo The Good Fight. La sua protagonista Alicia Florrick, interpretata (Julianna Margulies), è uno degli esempi migliori per le donne in carriera. È anche il motivo per cui il titolo merita di stare nella nostra selezione di serie tv con donne in carriera.

Quando suo marito, un noto politico, finisce in prigione coinvolto in uno scandalo sessuale e politico, Alicia Florrick, fino ad allora mamma a tempo pieno, deve rimboccarsi le maniche. Decide così di riprendere la carriera di avvocato, che aveva interrotto tanto tempo prima. Con molta difficoltà, una strada sempre in salita, in quanto donna e over 40, Alicia, partita dall’ultimo scalino, riuscirà a salire in vetta.

Scandal

Hai detto serie tv con donne in carriera? Impossibile non citare Scandal o, più precisamente, la sua protagonista, Olivia Pope. È uno dei maggiori personaggi femminili (davvero) forti degli ultimi anni, interpretata da Kerry Washington che per il ruolo è stata candidata a due Emmy Award, uno Screen Actors Guild Award e un Golden Globe come Migliore attrice in una serie drammatica.

Olivia Pope, donna di grande determinazione e dai molteplici legami politici, dedica la sua vita a proteggere l'immagine pubblica dell'élite della nazione e i suoi segreti. Guida la sua agenzia di consulenza, la Olivia Pope e Associati, che si dedica a proteggere e difendere l'immagine pubblica di alcune delle personalità più influenti della nazione, impedendo che i loro più oscuri e problematici segreti vengano diffusi, distruggendo vite e carriere. Olivia è una donna affascinante, determinata e senz'altro molto influente. Prima di aprire la sua agenzia, è stata direttrice del reparto comunicazioni della Casa Bianca alle dipendenze del Presidente Fitz Grant, con il quale ha più di qualche conto in sospeso. Composta ad oggi da otto stagioni, è stata distribuita su Netflix, mentre ora la trovi in streaming su Disney+.

Sex and The City

È la quota vintage, ma immancabile in questa selezione, perché Sex and The City ci ha regalato dei ritratti femminili così riusciti e contemporanei da abbracciare anche il tema professionale. Il titolo, che entro la fine dell’anno tornerà con il revival intitolato And Just Like That, comprende la protagonista Carrie, giornalista di costume rampante, ma anche le sue amiche.

Ecco, proprio e forse più di lei, sono proprio i personaggi di Miranda, Samantha e Charlotte i più interessanti dal punto di vista lavorativo. In particolare, Miranda si scontra con le difficoltà di conciliare la carriera di avvocatessa rampante con la maternità, mentre Samantha è una brillante pr che si è fatta da sola.

The Marvelous Mrs. Maisel

Concludiamo questa selezione di serie tv con donne in carriera con un altro titolo (come Made in Italy, ma statunitense) che puoi trovare in streaming su Amazon Prime Video con tutte le sue tre stagioni. È molto probabile che tu abbia già sentito di The Marvelous Mrs. Maisel, in italiano noto come La fantastica signora Maisel.

Ideata da Amy Sherman-Palladino (la stessa autrice di Una mamma per amica, che rientra tra le serie girl-power), questa serie racconta le vicende di Midge, una giovane casalinga ebrea. La donna vive occupandosi della sua famiglia, cui sembra non mancare nulla, e cerca di aiutare suo marito Joel nell’impresa di diventare un comico. Quando, però, suo marito le confessa di avere un’amante, tutto il suo mondo viene rimesso in discussione. Midge si trova a reinventare sé stessa per portare avanti la famiglia. A seguito di una sua brillante esibizione al Comedy Club (dove invece il marito fedifrago aveva fatto fiasco), inizia la sua emancipazione. Midge lascia il ruolo cliché di casalinga con la voglia di riscuotere il successo che si merita, perfino in un ambiente prevalentemente maschile, nella New York di fine anni Cinquanta.