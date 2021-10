5 serie tv che sono state cancellate ma dovresti comunque vedere

V i è mai capitato di non poter vedere o finire di seguire una serie tv a causa della sua cancellazione? A qualcuno certamente sì. Eccone cinque che vale assolutamente la pena (ri)guardare. Per trascorrere delle bellissime serate autunnali ricche di emozioni.

Quante volte vi è capitato di sentir parlare di una serie tv, di temporeggiare e poi, una volta che la curiosità ha finalmente preso il sopravvento, accorgervi che è stata cancellata. Un inconveniente che in effetti accade piuttosto di frequente, vuoi per il numero di ascolti non soddisfacente, vuoi per scelte di palinsesto diverse, vuoi, come accaduto in questi ultimi due anni, per problemi nella produzione a causa di forze maggiori.

Fatto sta che, pur non andando più in onda, molte di queste serie tv dal destino sfortunato meriterebbero davvero di essere viste e apprezzate come è giusto che sia. Ecco, allora quali sono cinque serie a cui potete decidere di dedicare le vostre serate autunnali e che, coperta alla mano, sapranno scaldare e appassionare le vostre prossime serate. Con un mix di vicissitudini davvero uniche.

Sense8, una serie tv di inclusione ed empatia

Una serie tv di fantascienza, andata in onda su Netflix e poi cancellata. Sense8 mette in luce la storia di otto sconosciuti che vivono in diverse parti del mondo e che, in modo improvviso e inaspettato, iniziano ad avere una connessione a livello telepatico.

Nonostante le differenze di genere, età, cultura, religione, ecc., queste persone scoprono di essere dei sensate, ovvero di essere dotate di un livello di empatia tale da creare delle connessioni psichiche con uno strettissimo numero di persone dotate della stessa abilità. Aiutati da un uomo di nome Jonas e cacciati da una figura enigmatica e antagonista, Whispers, gli otto sensate vivranno una serie di avventure alla scoperta del significato del loro dono.

Una serie tv che vale la pena guardare anche solo per il messaggio di inclusività e amore che traspare dalla trama e dalle storie vissute dai protagonisti.

G.l.o.w., la forza delle donne

Glow è una serie tv ambientata a Los Angeles negli anni '80, che racconta la storia e la vita di Ruth, un’aspirante attrice che, insieme ad altre ragazze, si ritrova a far parte di un nuovo programma di wrestling, Gorgeous Ladies of Wrestling.

Cancellata a causa del Covid-19 dopo la terza stagione, Glow è una serie tv femminista, con un nutrito gruppo di protagoniste donne. Una serie che a modo suo prova ad abbattere e superare tutta una serie di stereotipi legati al mondo e alla visione maschilista, regalando a chi la vorrà vedere, una serie di personaggi dalle mille sfaccettature e dalla continua e intima evoluzione personale.

High Fidelity, tra riflessioni e ironia

L’adattamento televisivo del celebre romanzo di Nick Hornby, Alta Fedeltà, narrato e riadattato da un punto di vista tutto femminile e in chiave moderna. La storia gira intorno alle vicissitudini di Rob, diminutivo di Robyn Brooks (Zoë Kravitz), proprietaria di un negozio di cd, appassionata di musica pop, di classifiche e di fallimenti sentimentali.

Tanto da portarla a stilare una “top five” dei suoi ex. Lo scopo? Ricontattarli per provare a capire cosa sia andato storto, passando dalla sua prima storia sentimentale, durata solo sei ore, fino all’uomo della sua vita, l’ultimo, che le ha letteralmente spezzato il cuore. E da cui dovrà liberarsi. Una serie piena di riflessioni e di divertimento e un viaggio nei sentimenti che, nonostante sia stato cancellato dopo solo la prima stagione, merita davvero di essere visto.

The Society, la serie tv post apocalisse

Altra cancellazione a causa della pandemia che ne ha causato il ritardo nella produzione è The Society. Una serie tv liberamente ispirata a Il signore delle mosche e alla fiaba di origine tedesca Il pifferaio di Hamelin, che si sviluppa in dieci episodi. Raccontando le dinamiche di un gruppo di adolescenti sopravvissuti, obbligati a vivere in un mondo post apocalittico.

Qui dovranno imparare a combattere e difendersi, in un teen drama che mette in risalto il rapporto che lega i vari protagonisti della serie e le loro vite alle prese con dinamiche di potere, momenti di pura adrenalina e la voglia di liberarsi e fuggire da una città che sembra impossibile lasciare. Non vi resta che guardare!

Spinning Out, emozioni, amore e passione

Una serie tv Netflix che ha pagato, forse, la poca pubblicizzazione. Ma vale davvero la pena di recuperare e guardare, sia per la qualità che per la storia raccontata. Piena di emozioni, intensità, amore e passione.

La trama si sviluppa intorno alla pattinatrice Kat Baker, una professionista di alto livello che in seguito a un infortunio è costretta ad abbandonare la sua carriera sportiva. Almeno fino a quando la vita non le riserva la sorpresa di poter tornare in pista, insieme a Justin Davis. Un’occasione che permetterà alla protagonista di tirare fuori tutte le sue sofferenze, potendole vivere con l’appoggio di qualcuno. Riaprendo il suo cuore allo sport e alla passione per la vita. Una serie tv assolutamente da vedere.

A questo punto non vi resta che sedervi comodamente sul vostro divano, munirvi di coperta, tisana e tutto il comfort che desiderate. Godendovi le trame e la vista di queste serie tv che, seppur cancellate, hanno e sanno regalare tantissime emozioni e tutto l’intrattenimento che desiderate riceve in questa nuova stagione autunnale.