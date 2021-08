Queste serie tv ti parlano d’amore, ma in maniera diversa e originale

L 'amore ha ispirato, nel corso dei secoli, poeti, scrittori, cantanti, sceneggiatori. Tra i sentimenti più belli di sempre, ecco le serie TV che ne parlano in modo originale e diverso dal solito!

Quali sono le serie TV che parlano d’amore in modo originale e accattivante, diverso dal solito? Non possiamo che inchinarci a uno dei sentimenti più trattati di sempre, a un grande classico della letteratura e del cinema, oltre che della musica e del piccolo schermo. L’amore ci è stato raccontato attraverso i secoli, sin dai tempi degli Antichi Greci, con Penelope e Ulisse.

Ancora oggi, l’amore fa parlare di sé ed è anzi uno dei temi più ricorrenti, anche in serie TV che apparentemente parlano d’altro. Non si può resistere al fascino inspiegabile di una storia d’amore. Di un legame magari tormentato, o semplice e lineare, o ancora speciale e originale. Vediamo quali sono le migliori serie TV sull'amore da vedere su Netflix e non solo: un concentrato di emozioni altalenanti e di sentimenti contrastanti, per chi non può farne a meno.

Le Ragazze del Centralino

Ogni donna dovrebbe vedere Le Ragazze del Centralino, non solo perché le storie d’amore fanno sognare e sono diverse dal solito, ma perché sono la lotta, la rivalsa, il femminismo che ci coinvolgono intimamente. Le protagoniste della serie TV spagnola sono innamorate e combattive, pronte a tutto pur di guadagnare la propria libertà e ovviamente la felicità.

L’amore è uno dei fili conduttori di questa serie TV, ed è davvero impossibile non lasciarsi coinvolgere da Lidia, che non sa chi scegliere, o da Angeles, che invece purtroppo non è altrettanto fortunata quando si parla d’amare. Le quattro Ragazze del Centralino dovranno affrontare ostacoli che sembrano insormontabili, creare nuovi legami, sopravvivere in un mondo fortemente maschilista e acerbo. Sapranno far sentire la loro voce?

Stranger Things

Ci sono delle serie TV che trattano l’amore in modo molto delicato e che ci fanno sorridere, riempiono i nostri cuori di un sentimento più tenero e puro. Abbiamo scelto di inserire Stranger Things in questa lista perché qui l’amore è ovunque, ed è l’unico modo per sconfiggere il buio, l’oscuro, l’orrore. Perché questo sentimento ha mille sfumature, ed è davvero difficile descriverle in modo degno.

Eppure, Stranger Things ci ricorda che gli amori possono essere semplici, ingenui, dolci. Ci si innamora a ogni età, anche dopo un dolore improvviso, anche dopo la perdita di una persona cara. Quando meno ce l’aspettiamo, bussa ai nostri cuori e riscalda l’anima. Una serie TV che è anche tra le migliori originali di Netflix, decisamente da non perdere.

Sense8

In Sense8 si celebra l’amore puro e senza pregiudizi, ma soprattutto un legame profondo che unisce e che resiste, nonostante le difficoltà, gli ostacoli, le intemperie. Tra le migliori serie mai prodotte da Netflix, Sense8 è stato un caso acclamato dal pubblico e dalla critica, nonostante alla fine sia stato interrotto alla seconda stagione. Ad ogni modo, ci resta una serie che offre lezioni preziose e importanti.

L’amore qui è originale, e non è affatto scontato. Perché è un amore corale, in cui tutti i protagonisti si amano in modo differente, ma tengono l’uno all'altra. Si sostengono e si proteggono. Quanti di noi potrebbero dire lo stesso nella vita reale? Alcuni temi ricorrenti della serie, come la libertà di essere, ci danno modo non solo di riflettere, ma di ampliare la nostra mente, cancellando ogni stereotipo.

Black Mirror – San Junipero

Black Mirror è la serie delle emozioni per eccellenza: controversa, amata, odiata, ma soprattutto tecnologica e distopica. In questa serie TV, non potrai aspettarti un amore lineare, privo di colpi di scena. Ed è in San Junipero che probabilmente il prodotto dà il suo meglio. Tra malinconia e romanticismo, è una piccola gemma da non perdere, un gioiello prezioso di riflessioni ed emozioni.

Una relazione sentimentale, quella di Kelly e Yorkie, che va ben oltre l’amore, che può assaporare l’eterno. In un contesto distopico e soprattutto fantascientifico, Black Mirror offre ancora una volta la possibilità di fermarci a riflettere: le storie d’amore non sono mai quel che sembrano. C’è molto di più dietro. Ci sono scelte pesanti che talvolta ci portano ad allontanarci.

Sherlock BBC

“L’amore è uno svantaggio pericoloso”, ed è proprio con questa citazione che vogliamo inserire nella lista una delle serie TV più belle degli ultimi tempi. Una serie che osa, che ispira, che fa sognare. Ma in modo decisamente diverso e più originale del solito. Dal legame tra Sherlock e Irene, fino a quello tra Sherlock e lo stesso Watson, è l’amore uno dei temi più importanti della serie.

I rapporti tra i protagonisti sono affiatati, hanno un legame unico. Ognuno di loro si interfaccia con l’altro in una maniera a cui è impossibile resistere. Basti pensare alla stessa Molly, al suo amore eterno per Sherlock. Tra mistero e casi impossibili dell’investigatore privato più famoso al mondo, l’amore in questa serie ti conquisterà. Ne siamo certe. Non potrà non farlo, perché è vero, sincero, ma anche crudo e graffiante, con l’humour inglese in sottofondo.