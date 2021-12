S iamo quasi alla fine dell'anno, il momento giusto per tirare le somme e scoprire insieme quali sono le serie tv più amate nel 2021, che ci hanno accompagnato durante le nostre serate fatte di storie magnifiche e personaggi indimenticabili

Anche quest'anno le serie tv hanno occupato una buona parte delle nostre giornate. Le abbiamo amate, le abbiamo bingiate e ci hanno accompagnato durante questi mesi con storie fantastiche e personaggi indimenticabili. Ma quali sono state quelle che ci sono entrate veramente nel cuore?

Mettetevi comodi, prendetevi uno snack e scopriamo insieme quali sono le serie tv più amate nel 2021 approdate in televisione e sulle nostre piattaforme streaming preferite.

Omicidio a Easttown

Dove c'è Kate Winslet possiamo sentirci sempre al sicuro, perché questa talentuosa attrice viene spesso coinvolta in progetti di alta qualità. Omicidio a Easttown è l'esempio perfetto di serie tv crime che si concentra non solo sulla risoluzione dell'omicidio, ma anche sulla psicologia dei protagonisti.



La storia ruota attorno alla cinica Mare Sheehan, che indaga sulla morte di una ragazza adolescente e allo stesso tempo cerca di rimettere insieme la sua vita.

Craig Zobel, uno dei registi della serie The Leftovers, ci regala una periferia statunitense dalle tinte fredde e oscure, lontana dalle luci della vita patinata. Una storia brutale che vi incatenerà alla poltrona.

Arcane

La serie tv basata sui personaggi di League of Leagends, il ffamoso gioco MOBA, ha superato anche le aspettative di coloro che, disillusi dalle precedenti trasposizioni cinematografiche e televisive dei videogiochi, non riuscivano a dare completa fiducia a questo progetto.



Netflix ha compiuto il miracolo regalandoci una trama complessa e affascinante, impreziosita dai vari protagonisti. Fra tutti spiccano le sorelle Vi e Jinx che con il loro character design e la loro personalità accattivante, hanno fatto innamorare milioni di spettatori.



Se non l'avete ancora vista eccovi un accenno di trama per ingolosirvi: l'equilibrio fra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun è molto fragile. La creazione dell'Hextech, che permette di controllare l'energia magica, minaccia questa pace di carta. In questi brutali eventi vengono coinvolte due sorelle Vi e Powder, colei che in futuro verrà conosciuta come Jinx, che dovranno cercare di proteggersi a vicenda.

Squid Game

Ne abbiamo parlato in tutte le salse e ormai è chiaro che Squid Game sia la vera serie evento di quest'anno. Se bazzicate le fiere del fumetto o se siete semplicemente andati a qualche festa in maschera, avrete incontrato almeno una persona vestita con l'iconica tuta color magenta. Questo è uno dei segnali che ci fa capire quanto questa serie tv sia diventata iconica.

Nonostante Netflix avesse già proposto dei prodotti televisivi asiatici, molti di questi sono passati sotto silenzio o si sono limitati ad avere un discreto rilievo. Squid Game, visualizzata per ben 1 miliardo e 650 milioni di ore, è stato un successo inaspettato, che ha portato il pubblico ad aprirsi verso nuovi prodotti provenienti dall'Asia, senza limitarsi solo ai k-drama o agli anime.

Siete fra quelle (poche) persone che non l'hanno vista? Correte subito a rimediare e godetevi la storia di questi 400 disgraziati che dovranno vedersela con una serie di giochi mortali.

Wandavision

L'universo cinematografico Marvel quest'anno è approdato anche in tv. Nel 2021 abbiamo finalmente avuto il piacere di vedere Wandavision, la psichedelica storia di Visione e Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la coppia vive nella tranquilla città di Westview, in un'atmosfera tipica delle serie tv ambientate negli anni '50, ma c'è qualcosa di strano.

Ogni puntata è ambientata in un'epoca diversa, con una marea di citazioni alla Marvel, ma anche alle iconiche serie tv come Mia moglie è una Strega, Happy Days, Otto sotto un Tetto, Malcom e tante altre. L'atmosfera apparentemente gioiosa e un po' camp verrà presto smorzata per svelare un terribile segreto nascosto dalla stessa Wanda.



Non proseguiamo oltre con la trama perché il rischio spoiler è veramente alto, quindi vi consigliamo di recuperarla il prima possibile.

Maid

Fra le serie tv più amate nel 2021 c'è sicuramente Maid, tratta dalla storia vera di Stephanie Land scritta nel libro Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre.

La toccante interpretazione di Margaret Qualley (Alex) ha stupito sia il pubblico che la critica, confermando il suo grande talento già notato nel film Once Upon a Time in Hollywood. Nel cast figura anche sua madre Andie MacDowell, che in questa serie tv interpreta Paula, la problematica madre della protagonista.

Questa è una storia dolorosa ma che punta i riflettori sulla forza d'animo della protagonista, che lotta per sopravvivere in un'America brutale e matrigna. Ogni azione compiuta da Alex ha un solo scopo, dare una vita migliore a sua figlia e cercare di trovare un posto nel mondo.

Strappare Lungo i Bordi

Avete presente quelle serie tv che quando le guardate vi fanno pensare "Dovrebbero farla vedere nelle scuole"? Ecco, è il caso di Strappare Lungo i Bordi la serie del fumettista italiano Michele Rech, in arte Zerocalcare. Non esiste nessuna persona sopra i 25 anni che non si sia rivista almeno un po' nelle tematiche affrontate in questa breve serie tv Netflix.

Temi come il senso di inadeguatezza, l'ansia sociale e la depressione sono narrati con la tipica ironia di Zerocalcare. Lui parla a quella generazione che credeva di aver delineato il proprio percorso, ma si è ritrovata ad affrontare una serie di dolorosi imprevisti.

In Strappare Lungo i Bordi si ride tanto, ma lo spettatore cerca anche un po' di comprensione da parte di gruppo di personaggi che, come molti, credono di non aver raggiunto ancora nulla nella vita.

Ma in questo realismo brutale, c'è sempre un faro di speranza che ci porta a credere in noi e nei nostri desideri.

Strappare Lungo i Bordi è fra le serie tv più amate nel 2021, ma è anche la miglior serie animata italiana.

La Ferrovia Sotterranea

Il regista di Moonlight, Barry Jenkins, quest'anno ha diretto e scritto l'adattamento del romanzo di Colson Whitehad, The Underground Railroad. In questi dieci episodi, vengono narrate storie di razzismo, abuso e schiavismo raccontate dal punto di vista di Cora Randall (Thuso Mbedu), una ragazza schiava in una piantagione della Georgia.

Quando uno schiavo viene assassinato dal proprietario Terrance Randall (Benjamin Walker), Cora decide di tentare di raggiungere gli Stati Liberi del Nord, attraverso l'Underground Railroad.

Questo tortuoso viaggio è un pretesto per raccontare le brutture dello schiavismo negli Stati Uniti, i cui effetti sono evidenti anche nell'epoca contemporanea. In questo mondo avvelenato dalla discriminazione, serie tv cone La Ferrovia Sotterranea sono fondamentali per i loro contenuti e il loro messaggio.