Sergente Rex: Su Iris, il film che racconta la storia vera di un’incredibile amicizia

U na storia di coraggio e lealtà che ha commosso il mondo: Sergente Rex svela il legame indissolubile tra un soldato e il suo fedele compagno, sfidando le avversità dentro e fuori dal campo di battaglia.

Nell'articolo:

Iris propone la sera dell’11 novembre il film Sergente Rex. Diretto da Gabriela Cowperthwaite, il film Iris Sergente Rex racconta la storia vera di Megan Leavey, una giovane caporale dei Marines interpretata da Kate Mara, e del suo legame indissolubile con il cane militare Rex. La storia inizia nel 2003, quando Megan, in cerca di uno scopo nella vita, lascia la sua città natale a New York per arruolarsi nei Marines. Dopo aver terminato l’addestramento di base, viene assegnata al reparto K9, incaricato di addestrare cani specializzati nella ricerca di esplosivi. Qui, Megan incontra Rex, un pastore tedesco aggressivo e difficile da gestire, ma tra i due nasce una connessione profonda.

Durante il periodo trascorso in Iraq, Megan e Rex completano più di 100 missioni, salvando numerose vite grazie all’abilità del cane nel rilevare esplosivi. Durante una missione particolarmente pericolosa, entrambi rimangono feriti in un’esplosione. Dopo il rientro in patria, Megan deve affrontare la difficile riabilitazione e la separazione da Rex, dichiarato non adottabile a causa del trauma subito. Determinata a riunirsi con il suo fedele compagno, Megan intraprende una lotta personale per ottenere la custodia del cane, riuscendo infine a coronare il suo desiderio e portare Rex a casa.

La storia vera

Il film Iris Sergente Rex è basato sulla reale esperienza di Megan Leavey, un’ex caporale dei Marines statunitensi che ha realmente servito in Iraq insieme al suo cane Rex. La storia ha suscitato grande interesse per via del rapporto speciale tra Megan e il suo compagno a quattro zampe, entrambi impegnati in pericolose missioni di ricerca di esplosivi.

Dopo essere stati feriti da un ordigno esplosivo, Megan e Rex hanno affrontato un lungo percorso di guarigione, ma la separazione forzata al ritorno dalla guerra ha portato Megan a intraprendere una campagna pubblica per poter adottare il suo cane, allora considerato non adatto alla vita civile. Grazie alla sua determinazione, supportata anche dall’intervento di un senatore, Megan è riuscita a riportare Rex a casa, dimostrando come la forza del legame tra umano e animale possa superare le difficoltà.

Sergente Rex è un film che celebra il coraggio, la lealtà e l’amore incondizionato tra una donna e il suo cane, affrontando temi come il trauma del ritorno dalla guerra, la resilienza e il superamento delle avversità. Diretto da Gabriela Cowperthwaite, già nota per il suo impegno animalista con il documentario Blackfish, il film offre un’interpretazione toccante e coinvolgente della vera storia di Megan Leavey, portando sul grande schermo la sua incredibile avventura e il suo profondo legame con Rex.

La vera Megan Leavey.

I personaggi principali

Nel film Iris Sergente Rex, i personaggi principali offrono una profonda esplorazione delle sfumature emotive e psicologiche che caratterizzano il legame tra soldati e i loro compagni a quattro zampe. La protagonista, Megan Leavey, interpretata da Kate Mara, è una giovane donna alla ricerca di uno scopo nella vita, che trova un senso di appartenenza e determinazione proprio quando entra nei Marines e conosce Rex, un cane militare dal carattere difficile. Megan, inizialmente persa e in difficoltà, si scopre forte e determinata grazie al suo rapporto con Rex. La storia segue il suo viaggio emotivo e il suo percorso di crescita, evidenziando come questa relazione profonda e autentica riesca a darle un motivo per affrontare ogni sfida, sia sul campo di battaglia che nella vita civile.

Rex, il pastore tedesco che accompagna Megan in missione, è un personaggio silenzioso ma straordinariamente potente. Con la sua natura impetuosa e al contempo devota, rappresenta la fedeltà incondizionata e la forza protettiva che diventa per Megan sia un compagno indispensabile che una fonte di conforto e sicurezza. La loro connessione va oltre l’addestramento e il lavoro: Rex diventa una parte di Megan stessa, un rifugio emotivo nei momenti di maggiore difficoltà.

Accanto a loro, il sergente Gunny Martin, impersonato da Common, è una guida fondamentale per Megan. Il suo ruolo di istruttore militare della divisione K9 riflette la durezza dell'ambiente militare, dove la disciplina e il rispetto delle regole sono essenziali. Martin, con il suo rigore e la sua intransigenza, incarna la spinta motivazionale che aiuta Megan a comprendere le sue potenzialità e a superare i propri limiti, preparando il terreno per il profondo legame che svilupperà con Rex.

In Iraq, Megan stringe un legame di amicizia e complicità con Matt Morales, un altro addetto alla divisione K9, portato in scena da Ramón Rodríguez. La loro amicizia, genuina e schietta, fornisce a Megan il supporto di cui ha bisogno per affrontare le sfide in un ambiente ostile e pericoloso. Morales è un amico e un confidente che comprende cosa significhi essere un handler di cani da guerra, e offre a Megan un punto di riferimento prezioso durante le missioni.

Anche i legami familiari hanno un peso importante nella vita di Megan. Sua madre, Jackie, con il volto dell’attrice Edie Falco, rappresenta la complessità dei rapporti familiari, mentre il padre Bob, interpretato da Bradley Whitford, è una figura più affettuosa e di supporto. Bob aiuta Megan a rimettersi in piedi quando torna alla vita civile, diventando una presenza fondamentale nella sua lotta per adottare Rex. Questi legami, benché difficili, offrono a Megan il sostegno necessario per affrontare la battaglia finale per poter riunirsi con Rex.

Il poster del film Iris Sergente Rex.

Lealtà e amicizia

Il film Iris Sergente Rex affronta temi profondi e universali. Al centro di tutto c’è il valore della lealtà e dell’amicizia, espressi attraverso il rapporto tra Megan e Rex. Il loro legame è un esempio di quanto potente possa essere la connessione tra un umano e un animale, una relazione in grado di sopportare anche le prove più dure. Questo legame diventa per Megan una fonte di forza e determinazione, capace di farle superare persino il trauma della guerra e le difficoltà del ritorno alla vita civile.

La perseveranza di Megan, che lotta con tutte le sue forze per adottare Rex nonostante gli ostacoli burocratici e legali, è un tema che evidenzia il valore di non arrendersi di fronte alle avversità, specialmente quando si tratta di qualcosa di veramente amato. La sua storia rappresenta l’importanza di inseguire ciò che si desidera, indipendentemente dalle difficoltà. Questa tenacia è un esempio di resilienza e determinazione, elementi che ispirano e invitano gli spettatori a riflettere su cosa significhi realmente combattere per ciò in cui si crede.

Un altro aspetto centrale è la condizione della donna nel contesto militare. Come una delle prime donne Marine a operare in zona di guerra con un ruolo di primo piano, Megan rompe gli schemi tradizionali, sfidando le norme e dimostrando che anche in un ambiente dominato dagli uomini, le donne possono essere altrettanto valorose e determinanti. Il film mostra il suo percorso con realismo e sensibilità, raccontando le difficoltà, le sfide e le soddisfazioni di una donna che riesce a emergere grazie alla sua forza di volontà.

Infine, il film tocca il tema delle cicatrici invisibili lasciate dalla guerra. Sia Megan che Rex soffrono di disturbi post-traumatici, dimostrando quanto possano essere dolorose le conseguenze emotive del conflitto. Sergente Rex mette in evidenza la necessità di supportare chi ha vissuto esperienze traumatiche e di aiutarli a reintegrarsi nella società, trattando con empatia il problema del disturbo post-traumatico da stress sia per gli umani che per gli animali.

