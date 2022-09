Senza limiti: Apnea, amore e passione nel nuovo film romantico di Netflix

C amille Rowe e Fianso sono i protagonisti di Senza limiti, il film Netflix ad alto tasso passionale destinato a far dimenticare 365 giorni.

Senza limiti è il film di David M. Rosenthal che Netflix propone a partire dal 9 settembre. Dramma romantico con protagonisti gli attori Camille Rowe e Sofiane Zermani, racconta una storia d’amore passionale sullo sfondo di uno sport estremo come quello delle immersioni in apnea. Già dalle prime immagini del trailer si deduce come il film userà il mondo dell’apnea per raccontare la passione di una coppia sotto pressione, come in una sorta di Le Grand Blue, il film che ha rivelato Luc Besson, romantico ed erotico

Dalla trama diffusa da Netflix, si deduce che Senza limiti è un film ispirato a una storia vera, anche se al momento non è dato sapere altro.

La trama del film Senza limiti

Senza limiti, il nuovo film Netflix, racconta la storia di Roxana (Camille Rowe) e del suo incontro con Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), campione mondiale di immersioni in apnea. Sin dal primo istante, Roxana se ne innamora perdutamente.

Quando Pascal la avvicina a uno sport estremo che è tanto entusiasmante quanto pericoloso, lei diventa sua amante nonché studentessa. Passando da una gara di immersioni all'altra in varie località in giro per il mondo, Roxana inizia a superare ogni limite, completamente coinvolta dagli eventi di questa storia passionale… ma fin dove si spingerà?

I due protagonisti

Il film Netflix Senza limiti ha per protagonista Camille Rowe nei panni di Roxana. Roxana abbandona gli studi e lascia la sua vita a Parigi per seguire un corso di apnea nel sud della Francia. Ed è qui che si imbatte in Pascal Gauthier, il campione mondiale che le fa da insegnante e di cui si innamora. Inizia così un percorso che le permette di scoprire sia quanto lo sport sottacqua sia intenso sia aspetti di se stessa che non conosceva ancora.

Con una relazione che diventa sempre più torbida, calda e imprevedibile, Roxana vede i suoi limiti spinti all’eccesso. Amore e apnea condividono tanto il fascino quanto la pericolosità: fino a che punto sarà pronta a spingersi? Fino a che profondità fisica ed emotiva è disposta a scendere?

Camille Rowe è nota per essere stata la protagonista del film Rock’n’roll di Guillaume Canet e di La casa in fondo al lago, visto recentemente su Sky. Per gli amanti del gossip, tuttavia, il suo nome è legato all’attore e cantante Harry Stiles: secondo le cronache, i due hanno vissuto una relazione sentimentale durata un anno e finita nel luglio 2018 in maniera non proprio serena.

Nei panni di Pascal nel film Netflix Senza limiti recita invece Sofiane Zermani, meglio noto come Fianso. Rapper, attore e imprenditore, Fianso ha molte frecce al suo arco e non smette mai di sorprendere il suo pubblico. Di recente, è stato infatti protagonista della serie francese Hors Saison, ancora inedita in Italia. Nato nel 1993, Fianso ha anche preso parte ai film Fratelli nemici e L’erba cattiva. Sposato da quando aveva 19 anni, è anche padre di due bambini a cui ha anche dedicato una canzone.

