Senza confini: La serie tv di Prime Video sulla prima circumnavigazione terrestre

M agellano ed Elcano hanno cambiato la storia e la geografia dell’uomo: in Senza confini, la nuova serie tv Prime Video, si racconta il loro primo viaggio intorno al mondo.

Debutta il 7 luglio in esclusiva su Prime Video la serie tv Senza confini, una super produzione diretta da Simon West (il regista di Tomb Raider). Rodrigo Santoro e Alvaro Morte rivestono i panni rispettivamente di Magellano ed Elcano, i protagonisti della prima veleggiata compiuta intorno al mondo.

I sei episodi da quaranta minuti circa, girati tra la Spagna e la Repubblica Dominicana, portano in vita l’elettrizzante ed epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l’ignoto compito esattamente 500 anni fa.

La trama della serie tv Senza confini

Senza confini, la nuova serie tv targata Prime Video, ci porta nel 1519. Il 20 agosto di quell’anni, 239 marinai capitanati dal portoghese Fernando de Magellano salpano da Sanlucar de Barrameda (Cadice) per fare il giro del mondo. Di questi, solo 18 uomini affamati e malati faranno ritorno tre anni dopo sull’unica nave che ha resistito all’avventura. Guidati dal marinaio spagnolo Juan Sebastian Elcano, avevano percorso 14.460 leghe, sempre da ovest verso est, completando la circumnavigazione del mondo.

La loro era sin dall’inizio una missione quasi impossibile che, nata per cercare una nuova rotta verso “le isole delle spezie”, ha finito per cambiare la storia dell’umanità mostrando che la Terra è rotonda. Un’impresa che ha trasformato per sempre il commercio, l’economia, l’astrologia e la conoscenza del pianeta, e che è considerata una delle più grandi della Storia dell’Umanità.

Il poster di Senza confini.

Una storia poco nota

Qualche mese dopo aver smesso i panni del Professore in La carta di casa, Alvaro Morte è entrato in quelli del marinaio Juan Sebastian Elcano per recitare nella serie tv Senza confini, disponibile dal 7 luglio su prime Video. Ne è protagonista insieme all’attore brasiliano Rodrigo Santoro, che invece interpreta Fernando de Magellano.

“Elacano è un personaggio di cui solitamente si parla e si conosce poco”, ha dichiarato l’attore. “Sulla figura di Cristoforo Colombo si sa molto di più: tutti conosciamo le sue gesta ma non quelle di Elcano. Eppure, insieme a Magellano è l’artefice della prima circumnavigazione del globo terrestre, una delle più grandi imprese nautiche della storia”.

Per la costruzione del suo personaggio, Morte si è documentato molto, passando dai testi di Tomas Mazon a quelli di Stefan Zweig. “Mi interessava restituire l’immagine di un uomo che non si considera per nulla un eroe: non ha nessun altro obiettivo quando si imbarca se non fuggire dalla prigione”, ha aggiunto Morte.

“Nonostante Senza limiti sia una serie tv che racconta un’impresa storica”, ha invece sottolineato il coprotagonista Santoro, “ha come scopo principale quello di divertire. Era importante raccontare la storia della prima circumnavigazione del mondo in maniera avventurosa e divertente. Serviva per far avvicinare i giovani di oggi alla Storia evitando loro la noia. Ecco perché ci sono tanti personaggi e, soprattutto, ritmo, azione e avventura!”.

Rodrigo Santoro e Alvaro Morte, i protagonisti di Senza confini.

I luoghi delle riprese

Le riprese della serie tv Senza confini, diffusa da Prime Video, sono cominciate il 26 aprile 2021 nei Paesi Baschi e in Navarra. Diverse sono state le località coinvolte: Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite e la cattedrale di Pamplona.

A metà maggio, la troupe si è poi trasferita nella Repubblica Dominicana, girando spettacolari sequenze marittime presso i famosi Pinewood Studios, prima di tornare in Spagna e, in particolare, a Siviglia e Madrid, dove si è andati avanti fino alla fine di luglio.

Per ricreare il viaggio di Magellano ed Elcano, sono state ricostruite le navi Victoria e Trinidad e si è utilizzata la copia della Nao Victoria, l’unica delle cinque navi della spedizione originale a essere rientrata in porto e, quindi, la prima nave ad aver concluso il giro del mondo.

