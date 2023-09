Sentinelle: Lo scorretto Magnum P.I. francese del film Prime Video

A rriva su Prime Video il film Sentinelle, una commedia scorretta che mescola satira politica e azione per riflettere sulle contraddizioni della società moderna. Per ridere ma anche per riflettere.



Prime Video propone dall’8 settembre il film Sentinelle. Commedia d’azione diretta da Hugo Benamozig e David Caviglioli, ha per protagonista l’attore Jonathan Cohen impegnato nei panni di François Sentinelle, un uomo che conduce una doppia vita.

Di giorno, Sentinelle è il poliziotto più noto (anche ai media) dell’isola di Réunion, famoso per i metodi pesanti e le camicie floreali con cui è solito dare la caccia ai criminali a bordo del suo Defender giallo. Ma, al di fuori dell’orario di lavoro (talvolta, anche durante), Sentinelle è un affascinante cantante. Tutti gli isolani hanno infatti ballato sulle note di Le Kiki, un suo successo di gioventù che a risentirla a distanza di anni è anche abbastanza imbarazzante.

Da quindici anni, Sentinelle cerca di agguantare nuovamente il successo preparando un nuovo album ma… senza successo. Incapace di scegliere tra musica e polizia, Sentinelle è impegnato con i concerti e l’uscita del disco quando un’ondata di violenza sconvolge l’isola, con annesso un rapimento eccellente. Per qualsiasi poliziotto, sarebbe l’occasione della vita ma, preso dalla musica, Sentinelle non ha testa per le indagini.

Commedia scorretta e satira politica

Dietro al film Prime Video Sentinelle si cela il duo di registi Hugo Benamozig e David Caviglioli, al loro secondo lungometraggio. “Ci conosciamo sin dai tempi del liceo: abbiamo riso tantissimo insieme”, hanno raccontato i due. “Poi, le nostre strade hanno preso percorsi diversi fino al giorno in cui uno dei due ha mandato un messaggio all’altro per proporgli di scrivere insieme un film basato su una storia realmente accaduta a un antropologo in Amazzonia. Ed è venuto fuori Welcome to the Jungle”.

Sentinelle, il film original Prime Video, è nelle loro intenzioni una stravagante commedia condita da satira politica. “La nostra idea era quella di creare una sorta di Magnum P.I. francese: un poliziotto con i baffi, che indossa camicie tropicali e guida una macchina dal colore sgargiante”, hanno spiegato. “Lo abbiamo poi immerso in un universo abbastanza realistico in cui farlo muovere. Avevamo girato il nostro primo film a La Réunion, un’isola che con i suoi vari paesaggi è una specie di piccola Francia in miniatura, con tutti i suoi problemi e scandali”.

Una coppia agli antipodi

Sentinelle, il protagonista dell’omonimo film Prime Video, è una specie di buffone di corte che si lascia andare a commenti politicamente scorretti e che crede che la legge sia qualcosa che devono rispettare i criminali ma non di certo i poliziotti. Tuttavia, è dotato di un certo candore che gli permette di dire quello che pensa con innocenza, disarmando non solo gli isolani ma anche gli spettatori.

Ciò che la salva è la sua passione per la musica. Come poliziotto, si rivela incompetente proprio perché la sua mente è ossessionata dalla musica. Ciò non vuol dire che sia stupido: è semmai distratto dato che ripone tutte le sue energie nel tentativo di recuperare il successo perduto. “È un personaggio da fumetto, la cui incompetenza rasenta la genialità”, ha sottolineato l’attore Jonathan Cohen che lo interpreta.

Esatto contraltare di Sentinelle è Morisset, colui che incarna l’autorità e lo stato di diritto. Lui e Sentinelle sono una coppia à la Don Chisciotte e Sancho Panza: tanto Sentinelle è scorretto, quanto Morisset è sinonimo di onestà e rettitudine (anche se sembra un po’ strano, si veste male e non è molto carismatico). “È il simbolo vivente della legge, del buon senso e della responsabilità”, ha specificato Raphael Quenard, l’attore che lo porta in scena.

Nel cast del film Prime Video Sentinelle spiccano anche i nomi degli attori Emmanuelle Bercot (è la machiavellica presidente regionale) e Ramzy Bedia (è l’assurda e grottesca sola che Sentinelle rispetta).

