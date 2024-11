Senna: Il mito della Formula 1 rivive in un’emozionante serie tv Netflix

A quasi 30 anni dalla scomparsa, Ayrton Senna torna a vivere sullo schermo in un viaggio intimo tra trionfi, rivalità e un’eredità leggendaria.

Nell'articolo:

Netflix propone dal 29 novembre la serie tv Senna. Dedicata al più grande pilota brasiliano di Formula 1 di tutti i tempi, Ayrton Senna, scomparso in un tragico incidente 30 anni fa, la serie tv Netflix Senna è composta da sei episodi diretti da Vicente Amorim e Júlia Rezende ed è stata realizzata in collaborazione con la famiglia del pilota.

Gabriel Leone interpreta il pilota brasiliano che ha conquistato l’attenzione di tutto il mondo. Come mostrato nel trailer, Ayrton Senna è nato per correre, aggiudicandosi alla fine tre campionati mondiali in quello che è definito come uno sport estremamente pericoloso.

Il racconto ripercorre i trionfi, le delusioni, le gioie e i dolori di Senna, svelandone la personalità e le relazioni personali. La storia inizia con l'inizio della carriera del tre volte campione di Formula 1, quando si trasferisce in Inghilterra per competere in Formula Ford, e si conclude con il tragico incidente a Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.

I personaggi principali

Con Leone nei panni di Senna, il cast della serie tv Netflix prevede una nutrita schiera di attori brasiliani chiamati a interpretare personaggi realmente esistiti. L’attrice Pâmela Tomé interpreta la sua fidanzata, la star della TV Xuxa; Matt Mella è il pilota rivale Alain Prost; Patrick Kennedy impersona Ron Dennis, il dirigente sportivo della McLaren Ron Dennis; e Gabriel Louchard porta in scena il commentatore sportivo brasiliano Galvão Bueno.

Tra gli altri componenti del cast, troviamo anche Alice Wegmann (è Lilian de Vasconcelos, prima moglie di Senna), Camila Márdila (è Viviane Senna, sua sorella), Christian Malheiros (è Maurinho, suo amico), Hugo Bonemer (è Nelson Piquet), Julia Foti (è Adriane Galisteu), Marco Ricca (è “Miltão” Senna, suo padre) e Susana Ribeiro (è Neide “Zaza” Senna, sua madre).

Ma non solo. la serie tv Netflix Senna vanta anche un notevole cast internazionale che include Kaya Scodelario (è una giornalista non realmente esistita, Laura), Arnaud Viard (è Jean-Marie Balestre), Joe Hurst (è Keith Sutton), Johannes Heinrichs (è Niki Lauda), Keisuke Hoashi (è Osamu Goto), Leon Ockenden (è James Hunt), Richard Clothier (è Peter Warr), Steven Mackintosh (è Frank Williams) e Tom Mannion (Sid Watkins), tra gli altri.

La vera storia

La serie tv Netflix Senna è ovviamente basata sulla vera storia del celebre pilota di F1 Ayrton Senna, considerato da molti il pilota più veloce di tutti i tempi. Il pilota brasiliano vinse tre titoli mondiali di F1, con 41 vittorie, 65 pole position e 80 podi tra il 1984 e il 1994.

Nato a San Paolo, Brasile, il 21 marzo 1960, mostrò una passione per le corse fin da giovanissimo. Dopo aver gareggiato con successo in karting e nelle categorie minori in Europa, entrò in Formula 1 nel 1984 con il team Toleman, dimostrando subito un talento fuori dal comune, soprattutto sotto la pioggia. La svolta della sua carriera avvenne nel 1985, quando firmò con Lotus, e poi con McLaren nel 1988, dove iniziò la leggendaria rivalità con Alain Prost.

Senna vinse tre titoli mondiali (1988, 1990, 1991) con McLaren, diventando famoso per la sua abilità di guida eccezionale e il suo approccio audace. Il suo stile di guida era aggressivo e spettacolare, capace di trarre il massimo dalla macchina anche in condizioni estreme, con un controllo straordinario sotto la pioggia. La sua rivalità con Prost, nota per la tensione e la competitività, lo rese una figura affascinante sia per i tifosi che per i media.

Fuori dalle piste, Senna era un uomo riservato e profondamente legato al Brasile, il suo paese d’origine. Era sensibile alle difficoltà sociali dei brasiliani e, negli ultimi anni della sua vita, iniziò a pensare a come poter aiutare i più bisognosi. Dopo la sua morte, fu rivelato che aveva già cominciato a finanziare progetti sociali, gettando le basi per l'Istituto Ayrton Senna, fondato dalla sorella Viviane, che ancora oggi lavora per migliorare l'istruzione dei bambini brasiliani.

Senna perse la vita in un incidente tragico il 1º maggio 1994, durante il Gran Premio di San Marino a Imola. La sua morte scosse il mondo e segnò una profonda riflessione sulla sicurezza in Formula 1, portando a importanti cambiamenti regolamentari per proteggere i piloti. La sua passione, la sua spiritualità e il suo attaccamento al Brasile lo trasformarono in una leggenda. Senna è ricordato non solo come un campione, ma anche come un simbolo di determinazione e umanità, incarnando valori di eccellenza e sensibilità che lo hanno reso un mito eterno nello sport e oltre.

